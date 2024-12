Mesajul viral al unei românce, consternată de prețurile din magazine. „Cum să spargi 738 de lei într-o oră?”

Prețurile din România au atins un nivel critic, scrie o româncă nemulțumită că într-o oră petrecută la cumpărături a cheltuit peste 700 de lei. Mesajul său a deveni viral pe rețelele de socializare.

Parcările a numeroase supermarketuri devin extrem de aglomerate în preajma sărbătorilor, iar magazinele din mall-uri nu duc lipsă de clienți.

În ciuda ofertelor la unele produse, numeroși români s-au plâns că după câteva ore rezervate cumpărăturilor au simțit că banii nu le-au ajuns pentru tot ce și-ar fi dorit, iar prețurile sunt mult mai mari decât cele din urmă cu câteva luni.

Fobia prețurilor din supermarketuri

Mesajul unei românce care susține că a ajuns să îi fie teamă să mai intre în supermarketuri din cauza prețurilor ridicate a stârnit o mulțime de reacții de la oameni care au trăit experiențe asemănătoare.

„Cum să spargi 738 de lei într-o oră? Mergi la cumpărături în România. Am ajuns să-mi fie frică să mai merg la cumpărături. Astăzi, a trebuit să merg din nou să iau ceva de mâncare și produse de igienă și curățenie. Când naiba a ajuns un deodorant să coste 26 de lei? Nu mai spun de pachetul de tampoane care a ajuns la prețul de 34 de lei. Stau câteodată și mă întreb cum, Doamne Iartă-mă, se descurcă cei care lucrează pe minimul pe economie?”, a scris românca, pe Reddit.com.

Și alți români s-au plâns de sumele pe care le-au plătit la ieșirea din supermarketuri. Au scris pe aceeași platformă că au ajuns să nu își mai permită să cheltuie bani pe paste de dinți, șampoane și alte produse de igienă. Prețurile alimentelor au crescut și ele, remarcă alți comentatori.

„Este nebunie cu prețurile. Am rămas mut când am văzut că acum o lună pachetul de cacao era 7 lei, iar acum este 10 lei la același supermarket. Nu înțeleg cum au putut crește în halul acesta”, s-a plâns un alt român.

Un tânăr care susține că are salariul minim pe economie adaugă că nu crede că va putea pleca în curând din locuința părinților, din cauza costului vieții.

„Trăiesc cu părinții la 34 de ani. Iertați-mi prostia de a nu incerca să fur, pardon, să mă descurc în viață, dar nu e posibil la minimum pe economie să trăiești. În mare parte e vina mea, că n-am învățat la timp și continui să fac aceeași chestie și azi, dar, în principiu, nu, nu pot pleca de la ai mei nici în ruptul capului. Chiriile au explodat din nou, imobiliarele duduie și România trăiește în epoca de aur a dezvoltării... financiare a interlopilor și hoților”, se plânge acesta.

Ce sfaturi primesc românii care se tem de creșterea prețurilor din supermarketuri

Unii români au susținut că au găsit oferte mult mai accesibile, căutând produsele dorite pe Internet.

„Urmăriți ofertele și cumpărați atunci sau comandați on-line unde găsiți la prețuri mult mai mici ca în magazine”, a fost sfatul unui român.

„Am observat și eu chestia asta, este absurd. Un exemplu care îmi vine mie in minte e săpunul un săpun care îmi place. Păi luat de pe net, per bucată costă aproape jumătate din cât dai pe el în magazin. Deodorantul intim care este vreo 37 de lei în magazin, se găsește pe net cu 15-18 lei”, scrie un alt internaut.

Alți români au arătat că prețurile cumpărăturilor în alte țări sunt mult mai mici decât în România și le recomandă celor care au posibilitatea să se aprovizioneze din străinătate.

„Când merg în vacanta, îmi fac și cumpărăturile pentru casă. De exemplu, când am fost în Coreea de Sud, am luat șase paste de dinți cu vreo 50 de lei. O valiză cumpărată acolo, plus taxa la avion, plus ce am luat pentru casă ți tot am ieșit mai ieftin decât dacă luam de la noi”, spune o altă româncă.

„În Bulgaria, la Ruse în Metro sunt prețuri cu 30 la sută mai mici ca la noi, dar trebuie să te descurci la multe produse, cu etichete cu caractere chirilice”, scrie un alt internaut.

Un alt român le recomandă celor care merg la cumpărături să nu mai aleagă cel mai apropiat magazin de casă sau magazinul preferat.

„Mergeți prin mai multe magazine și vedeți unde sunt prețuri bune la anumite produse. Luați mai multe când treceți pe acolo, dacă nu vreți să faceți săptămânal turul orașului, ori încercați să țineți minte unde găsiți prețuri mici”, este recomandarea acestuia.