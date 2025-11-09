search
Duminică, 9 Noiembrie 2025
Adevărul
Vizită istorică la Washington. Înaintea întâlnirii istorice cu Trump, noul președintel al Siriei a jucat baschet cu generali americani

Publicat:

Cu câteva ore înaintea unei întâlniri istorice la Casa Albă, președintele Siriei, Ahmad al-Sharaa, a fost surprins jucând baschet cu doi dintre cei mai importanți generali americani. Imaginile, difuzate de ministrul sirian de externe Asaad al-Shibani, îl arată pe liderul de la Damasc în costum, aruncând la coș alături de generalul Brad Cooper, comandantul Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), și de ofițerul Kevin Lambert.

Donald Trump și președintele Siriei, Ahmad al-Sharaa/ FOTO:X
Donald Trump și președintele Siriei, Ahmad al-Sharaa/ FOTO:X

Scena, cu ton de film documentar despre diplomația neconvențională, contrastează puternic cu agenda de luni, când al-Sharaa va fi primit de Donald Trump la Casa Albă. Este prima vizită oficială a unui președinte sirian în Statele Unite din 1946 încoace — o mișcare pe care analiștii o descriu drept o schimbare de paradigmă în relațiile Washington–Damasc.

Întâlnirea cu Trump și promisiunea unei „noi ere” diplomatice

Discuțiile dintre cei doi lideri vizează negocieri directe între Siria și Israel, cu obiectivul unui acord de securitate regională, dar și o posibilă implicare a Damascului în coaliția internațională împotriva Statului Islamic (ISIS), condusă de SUA.

Drumul lui al-Sharaa spre Washington nu a fost simplu: el a trecut prin Brazilia, unde s-a întâlnit cu Emmanuel Macron, și prin mai multe capitale din Golf, unde liderii arabi i-au oferit sprijin diplomatic în eforturile de reintegrare a Siriei în comunitatea internațională.

Întâlnirea de luni este continuarea contactelor inițiate la Riyadh, în luna mai, când Trump anunța o „nouă direcție” a politicii americane față de Siria.

„Cred că face o treabă bună”, a spus președintele american săptămâna trecută, referindu-se la al-Sharaa. „E o zonă dificilă și e un om dur, dar m-am înțeles bine cu el. Am ridicat sancțiunile pentru a le da o șansă reală.”

Trump a mai declarat că relaxarea sancțiunilor s-a făcut „la cererea Turciei și, sincer, și a Israelului, dar și a altor țări”. Liderul de la Washington a adăugat că și Iranul ar fi solicitat măsuri similare, fără a oferi detalii.

De la izolarea totală la revenirea în prim-plan

Ridicarea parțială a sancțiunilor vine după decizia Consiliului de Securitate al ONU de a-l elimina pe al-Sharaa de pe lista de interdicții și după retragerea numelui său din lista de supraveghere a teroriștilor a Departamentului de Stat american.

Pentru președintele sirian, gestul marchează o reabilitare politică spectaculoasă, la doar un an după prăbușirea regimului Assad și anii de izolare diplomatică.

Totuși, rămân în vigoare restricțiile impuse de Caesar Act – lege americană adoptată în urma atrocităților comise de regimul Assad, care limitează accesul Siriei la piețele internaționale și descurajează investițiile străine.

„Eliminarea completă a acestor restricții este probabil prioritatea numărul unu pentru al-Sharaa”, afirmă experții citați de agențiile internaționale.

Jocuri de imagine și semnale geopolitice

Agenția oficială siriană SANA, fidelă regimului de la Damasc, a descris vizita ca pe un „pas istoric către normalizarea relațiilor” cu Washingtonul. În același timp, observatorii din regiune văd în deplasarea președintelui sirian o încercare calculată de a-și reface imaginea pe scena internațională și de a se poziționa drept partener util în noua arhitectură de securitate a Orientului Mijlociu.

Ultima întrevedere între un lider american și unul sirian a avut loc în 2000, la Geneva, când Bill Clinton s-a întâlnit cu Hafez al-Assad, tatăl fostului președinte.

Astăzi, două decenii mai târziu, o partidă de baschet la Washington a devenit preludiul unei discuții care ar putea redesena echilibrul geopolitic din regiune.

