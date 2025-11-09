Atenţie! Mai multe sortimente de condimente, retrase de la comercializare. Risc de contaminare cu fragmente de metal și cauciuc

Compania producătoare a retras de pe piață câteva loturi de produse Knorr și Delikat, din cauza suspiciunii că fragmente de metal și cauciuc ar fi putut ajunge accidental în pachete, ca urmare a defectării unui echipament din fabrică.

Unilever a anunțat retragerea de pe piață a unui număr limitat de pachete din gama Knorr și Delikat, după ce în cadrul procesului de producție a fost identificată o avarie la un echipament. Compania precizează că, din această cauză, există posibilitatea ca unele produse să conțină fragmente de metal și cauciuc, ceea ce le face improprii pentru consum.

Într-un comunicat transmis duminică, 9 noiembrie, Unilever subliniază că desfășoară activitățile de producție în conformitate cu cele mai înalte standarde internaționale de calitate și siguranță și că tratează cu maximă seriozitate orice abatere de la aceste norme.

„Astfel, Unilever a decis să retragă de pe piaţă un număr limitat de pachete din sortimentele Delikat Borş Magic cu legume, Knorr – punga magică - condimente pentru porc cu usturoi şi afumătură, Knorr supă cu pui cu tăiţei şi Knorr fix pentru pui crocant cu usturoi”, arată compania.

Loturile vizate

Retragerea vizează exclusiv următoarele loturi:

* Delikat Borș Magic cu legume – Lot 528003C93, valabil până la 31.10.2026;

* Knorr Pungă magică – condimente pentru porc – Loturile 528630C93 și 528730C93, valabile până la 31.01.2027;

* Knorr supă cu pui cu tăiței – Lot 527810C93, valabil până la 31.10.2026;

* Knorr fix pentru pui crocant cu usturoi – Lot 528008C93, valabil până la 30.04.2027.

Unilever precizează că toate celelalte produse Delikat și Knorr rămân sigure pentru consum și respectă integral standardele stricte de calitate ale companiei.

Consumatorilor care au achiziționat produse din loturile menționate li se recomandă să nu le consume, ci să le returneze la magazinele de unde le-au cumpărat, pentru rambursarea sumei plătite.

De asemenea, aceștia pot contacta Serviciul pentru Clienți la numărul 0800 150 150 pentru informații suplimentare sau clarificări.