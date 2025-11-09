search
Duminică, 9 Noiembrie 2025
Soțiile ar putea păstra numele din timpul căsătoriei după divorț, potrivit unui proiect de lege

Publicat:

În cazul unui divorț, soția își va putea păstra numele din timpul căsătoriei independent de consimțământul soțului, potrivit unui proiect de lege. Inițiatorii transmit că asta înseamnă mai puţine procese, mai puţine drumuri şi costuri.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

În forma actuală, potrivit acestora, Codul civil prevede că, în cazul unui divorț, păstrarea numelui din timpul căsătoriei se poate face de către unul dintre soți doar dacă celălalt soț este de acord sau, în cazul unui refuz, dacă se pot proba în instanță motivele temeinice care justifică menținerea numelui dobândit la căsătorie.

„Cu alte cuvinte, menținerea numelui în cazul unui refuz presupune acum proces, timp și bani.

Mai mult, Codul civil prevede că soții pot apela la procedura divorțului în fața ofițerului de stare civilă sau în fața notarului doar dacă există consens cu privire la numele pe care îl vor purta după divorț”, potrivit unui comunicat transmis de USR.

Proiectul este co-inițiat de deputații USR Pollyanna Hangan și Iulian Lorincz, alături de deputata PNL Alina Gorghiu.

Păstrarea numelui după căsătorie, fără acordul celuilalt soț, reduce birocrația: femeile nu vor mai schimba documente sau semnături, iar în cazul copiilor, nu vor mai fi obligate să facă dovada gradului de rudenie în diverse situații.

„Această simplificare nu este doar administrativă, ci și emoțională: fiecare mamă va putea să-și concentreze energia și timpul asupra familiei, fără stresul constant al hârtiilor și al aprobărilor inutile. Mai mult decât o simplă modificare legislativă, acest proiect reprezintă o garanție a identității, a respectului și a continuității familiale, oferind femeilor și mamelor libertatea de a-și păstra numele care le definește și le leagă de copiii și familia lor”, declară deputata USR Pollyanna Hangan.

În plus, dacă nu va mai fi nevoie de acordul celuilalt soț pentru păstrarea numelui din timpul căsătoriei va fi eliminată piedica de a divorța la notar sau la ofițerul stării civile, iar oamenii nu vor mai fi obligați să meargă în instanță.

USR apreciază că proiectul va avea un impact pozitiv şi asupra românilor din Diaspora care divorţează în state unde păstrarea numelui nu depinde de consimţământul fostului partener.

„În prezent, aceste persoane se confruntă cu dificultăţi semnificative: chiar dacă divorţul a fost pronunţat legal în străinătate, autorităţile române solicită acordul fostului soţ pentru a recunoaşte dreptul de a păstra numele. Aceasta poate genera întârzieri, costuri suplimentare şi stres inutil”, explică formaţiunea.

Așadar, deputatul USR Iulian Lorincz declară că, prin această inițiativă elimină „o procedură învechită” care le complică viața românilor, mai ales celor din străinătate, care pierd timp pentru a-și păstra numele după divorț.

„Nu în ultimul rând, scoaterea acordului pentru păstrarea numelui din timpul căsătoriei va elimina situațiile în care celălalt soț transformă consimțământul într-un instrument de presiune sau chiar de șantaj emoțional ori financiar”, încheie USR.

