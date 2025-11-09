Mesajul lui Trump despre România îi lasă în offside pe suveraniști. „E cumva despre Jorjel sau Cegeu?”

„Relația cu România este foarte bună. Mie îmi plac mult românii, cred că sunt un popor grozav” – declarația făcută de președintele SUA, Donald Trump, în cadrul unei conferințe cu Victor Orban, care a fost intens comentată de analiști și de utilizatorii diferitelor platforme online.

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, s-a întâlnit vineri la Washington cu Donald Trump pentru discuții care au vizat, printre altele, războiul din Ucraina și importurile de petrol. Întâlnirea a generat declarații publice despre prezența trupelor americane în România.

În cadrul conferinţei, subiectul retragerii parţiale anunţate de Pentagon de la baza Kogălniceanu a fost readus în discuţie de jurnalişti.

La întrebarea directă — „Ați spus că nu veți retrage trupe din Europa, dar Pentagonul a anunțat că a decis să retragă un număr semnificativ de trupe din România. V-ați răzgândit sau Pentagonul v-a ignorat decizia?” — Trump a replicat: „Nu, Pentagonul nu ignoră nimic din ce spun. Mai facem schimbări, în total e același număr, doar că mai mutăm oameni, mie îmi plac mult românii, cred că sunt un popor grozav”.

Apoi, președintele SUA l-a îndemnat pe secretarul de război Pete Hegseth să vină cu detalii: „Tot ce am făcut a fost coordonat cu Casa Albă, totul face parte din perspectiva pe care o avem față de Europa și vor rămâne trupe în România, va fi doar o schimbare în felul în care facem rotația.”

Trump a mai subliniat că „relația cu România e foarte bună, relația cu Europa e foarte bună”, adăugând totodată observaţii despre politica europeană privind imigraţia şi despre un acord comercial recent: „Nu sunt de acord cu ce face Europa în ce privește imigrația, dar sunt de acord cu ei pe multe alte subiecte, tocmai am semnat cel mai bun acord comercial semnat vreodată – 950 miliarde de dolari și am reușit să-l obținem datorită tarifelor și e un acord foarte bun. Înainte eram tratați rău.”

„Nu este vorba despre vreo politică de retragere”

Analistul de securitate Hari Bucur Marcu a comentat pentru „Adevărul” semnificația declarațiilor: „Președintele Trump a fost foarte clar, iar secretarul de război/apărare a completat că nu este vorba despre vreo politică de retragere a prezenței americane din România sau din Europa. Pur și simplu, americanii au în plan să nu mai folosească forțele lor de reacție rapidă pentru prezență prin rotație în Europa (și probabil că nici în alte părți).”

Economistul Andrei Caramitru a oferit o reacţie mai acidă pe reţele: „Mesajul lui Trump de azi e cumva despre jorjel sau cegeu? Sau e cumva invers? Complet invers? Vai, cât de proşti sunteţi…”.

Caramitru a luat în discuție teza suveraniștilor români conform căreia relațiile dintre SUA și România sunt tensionate din cauza anulării alegerilor prezidențiale de anul trecut. Recent, s-a făcut legătura între numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier, în contextul în care activista a criticat pe rețelele sociale politica lui Trump.

Reacţii publice: suveraniştii acum tac

Pe Reddit s-a desfăşurat o dezbatere intensă, cu puncte de vedere polarizate. Enumerăm câteva dintre comentariile publicate:

„Mai au puțin și își cer scuze că au retras trupele. „Relații foarte bune” – sper că suveraniștii apreciază meritele lui Toiu și Moșteanu!”

„Suveraniştii acum tac. Erau foarte fericiţi când auziseră că pleacă americanii și vin rușii.”

„Nu tac. Zic că este fake, că minte, că zice de poporul român, nu de Nicușor Dan etc”, a venit cu replica cineva.

„E cam fake când te lauzi că ești în relații bune cu România după ce ne-a dat m… cu viza waiver”.

„Și să zică de bine, și să zică de rău, tot în NATO suntem. Dacă nu se respectă articolul 5, indiferent de țară/țări, s-a dus pe p... toată alianța”, a intervenit altcineva.

„Nu ne interesează ce a zis pentru că ne mângâie egoul, ci pentru că îl zgândărește pe cel al trompetelor”, a menționat altcineva.

Alți comentatori spun că Trump ar avea un interes economic: „Pfoaaaa... a aflat că mai avem un pic de petrol... „Very good deal, very good people, missing some... FREEEEDDOOOOMMM.”

„Păcat că se vorbește despre noi, dar nu e nimeni prezent să ne reprezinte... Era frumos să se vorbească cu noi, nu doar despre noi”, a comentat altcineva.

„Nu poți avea nicio siguranță cu Trump”

Alți comentatori susțin că declarațiile președintelui SUA sunt foarte schimbătoare:

„Dacă încă nu v-ați obișnuit cu declarațiile lui Trump, care schimbă direcțiile de fiecare dată când i se schimbă diapers-urile...”

„Astăzi, mâine cine știe ce mai spune. Nu poți avea nicio siguranță cu Trump, că nu își schimbă părerea până la sfârșitul zilei.”

„Voi chiar luați în serios orice zice omul-portocală? Nu m-ar mira să creadă că românii sunt locuitorii Romei. Ăsta vorbește de bine sau de rău în funcție de cum i-a picat burgerul cu o seară înainte. Azi zice „Putin bun”, mâine „Putin rău”, azi tarife mari, mâine le mai scade. E o comedie proastă că ceilalți lideri de state trebuie să îl lingășească grețos ca să rezolve ceva cu decrepitudinea aia.”

„Astăzi suntem în relații bune. Mâine mai vedem... Trump nu este o persoană care să aibă o direcție și consistență... se îndoaie cum bate vântul.”

„Cumva Trump negociază ceva cu Orbán zicând ce mișto e România?”, a observat un alt utilizator.