search
Duminică, 9 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Video Focuri de armă trase în fața casei unui candidat la primăria unui oraș din Republica Moldova. „Calific acest caz drept tentativă de intimidare”

0
0
Publicat:

Candidatul la funcția de primar al orașului Leova, în sud-vestul Republicii Moldova, Alexandru Bujorean, a declarat că, în noaptea de 8 noiembrie, persoane necunoscute ar fi tras focuri de armă în fața casei sale.

Sursă video: Facebook Alexandru Bujorean

Potrivit acestuia, incidentul s-ar fi produs în jurul orei 22:30, când o mașină necunoscută ar fi staționat în fața locuinței sale. Politicianul afirmă că incidentul ar reprezenta o tentativă de intimidare pe fond electoral.

„Am ieșit în curte și am auzit discuția unor inși. Peste câteva minute, s-a tras un foc de armă apoi, după câteva tentative de reîncărcare a armei, a urmat al doilea foc după care mașina necunoscută s-a îndreptat cu viteză în direcția sudică de ieșire din oraș.

Calific acest caz drept tentativă de intimidare a mea, în calitate de candidat pentru funcția de primar al orașului Leova.”

Candidatul afirmă că nici el, nici soția sa și cei doi copii nu au avut de suferit și că a depus o plângere la Inspectoratul de Poliție Leova.

„Am sesizat serviciul 112 și am dat depoziții colaboratorilor Inspectoratului de Poliție Leova, depunând și plângere în vederea investigării circumstanțelor faptei. Manșoanele celor două gloanțe au fost depistate la fața locului.”

FOTO: Facebook Alexandru Bujorean
FOTO: Facebook Alexandru Bujorean

Ce spun autoritățile

Potrivit Poliției, nu ar exista nicio legătură între împușcăturile raportate și declarațiile făcute de candidatul la funcția de primar. Oamenii legii precizează că bărbatul nu locuiește în imediata apropiere a locului unde s-au tras focurile de armă, scrie Agora.

Un tânăr a tras două focuri de armă folosind pistolul tatălui său pentru a-l arăta unui prieten, fără să rănească pe nimeni. Arma, deținută legal, a fost ridicată pentru expertiză, iar poliția a deschis un dosar penal pentru clarificarea incidentului.

La alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025, în orașul Leova au fost înregistrați doi candidați, scrie ZDG:

  • Tudor Camerzan, candidat din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), actualul primar al satului Filipeni, raionul Leova;
  • Alexandru Bujorean, candidat Liga Orașelor și Comunelor (LOC), actualul primar al orașului Leova.
Republica Moldova

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră”
digi24.ro
image
Imagini virale cu Donald Trump în Biroul Oval, în timpul unor declaraţii: „Somnorosul Don s-a întors”. FOTO & VIDEO
stirileprotv.ro
image
Specialiștii anunță că 2025-2026 va fi cea mai grea iarnă din ultimele decenii. Un vortex polar aduce ger și ninsori abundente
gandul.ro
image
Explozie în Voronej în urma unui presupus atac asupra unei centrale electrice
mediafax.ro
image
Incredibil! Ce i-a ordonat Nicolae Ceaușescu lui Emeric Ienei după ce a câștigat Cupa Campionilor Europeni!
fanatik.ro
image
Oamenii de încredere ai lui Vladimir Putin dispar rând pe rând: „bolnavi” sau morți în condiții suspecte. Se clatină regimul de la Kremlin?
libertatea.ro
image
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
digi24.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Pancu a văzut ce a făcut Louis Munteanu și a aruncat legitimația! Imagini care nu s-au văzut la TV
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Încă o doctoriță găsită moartă în timpul gărzii, la Pediatrie 1 în Cluj-Napoca, după nici două săptămâni de la decesul Ștefaniei Szabo
antena3.ro
image
"Luaţi-o că o omoară". Şi-a ucis sora pe care o bătea şi o chinuia de ani întregi. Filmul crimei din Vaslui
observatornews.ro
image
Marcel Boloș, 'prins' pe aplicații de dating pentru bărbați! Detalii incendiare despre scandalul momentului
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
prosport.ro
image
Calorifer din aluminiu sau din oţel? Avantajele fiecărei variante pentru apartamente
playtech.ro
image
Femeia arbitru Iuliana Demetrescu, făcută praf după Dinamo – Csikszereda 4-0! Cristi Balaj: “Nu a fost penalty la Musi! Bărbații din VAR au încurcat-o, nu trebuiau să intervină”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Nici n-a vrut să audă! Elena Rybakina a oferit imagini nemaivăzute, pe teren, după ce a câștigat Turneul Campioanelor
digisport.ro
image
Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE”
stiripesurse.ro
image
Loredana Groza a izbucnit în lacrimi pe scenă! Tatăl artistei este în stare gravă la spital: „Îmi este foarte greu să vorbesc despre asta”
kanald.ro
image
Nume de familie 100% românești. De ce sunt atât de puţine și...
playtech.ro
image
El știe unde e Dani Mocanu! Ce se întâmplă acum cu artistul și evenimentele la care urma să cânte, în timp ce poliția îl caută în toată România
wowbiz.ro
image
Vortexul polar este perturbat de un fenomen rar. Meteorologii anunţă IARNĂ GREA
romaniatv.net
image
Cei care votează trăiesc mai mult. Ce legătură au alegerile cu sănătatea
mediaflux.ro
image
Un celebru vlogger român a ajuns în complexul ridicat de controversatul Radu Mazăre în Madagascar » Ce sport se practică lângă Oceanul Indian: teren în lucru
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Două produse folosite de gospodine în ciorbe și alte mâncăruri, retrase de pe raft. Pot conține bucăți de metal
actualitate.net
image
Durere fără margini pentru Daniel Onoriu, aflat în spatele gratiilor. Tatăl lui a murit
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Șoc total în cazul morții Ștefaniei Szabo! Fostul soț e principalul suspect vizat
click.ro
Megan Fox, Machine Gun Kelly foto Profimedia jpg
„Puterea vaginului”. Dorința era atât de mare, încât o actriță și-a făcut o gaură în salopetă, ca să facă sex cu iubitul ei
okmagazine.ro
vedete foto instagram jpg
Mărimea chiar contează, pentru că dimensiunea bărbăției lui le-a distrus mariajul!
clickpentrufemei.ro
Principalele drumuri ale Imperiului Roman în timpul domniei lui Hadrian (117–138 d.Hr.). (© Wikimedia Commons)
Ce lungime avea, de fapt, rețeaua de drumuri romane?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Durere fără margini pentru Daniel Onoriu, aflat în spatele gratiilor. Tatăl lui a murit

OK! Magazine

image
„Puterea vaginului”. Dorința era atât de mare, încât o actriță și-a făcut o gaură în salopetă, ca să facă sex cu iubitul ei

Click! Pentru femei

image
Nu poate sta singur! Tom Cruise are altă jună la braț după numai câteva săptămâni de la despărțirea de iubită

Click! Sănătate

image
Unde ar trebuie să pui oglinda în casă, conform Feng Shui?