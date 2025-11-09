Video Focuri de armă trase în fața casei unui candidat la primăria unui oraș din Republica Moldova. „Calific acest caz drept tentativă de intimidare”

Candidatul la funcția de primar al orașului Leova, în sud-vestul Republicii Moldova, Alexandru Bujorean, a declarat că, în noaptea de 8 noiembrie, persoane necunoscute ar fi tras focuri de armă în fața casei sale.

Sursă video: Facebook Alexandru Bujorean

Potrivit acestuia, incidentul s-ar fi produs în jurul orei 22:30, când o mașină necunoscută ar fi staționat în fața locuinței sale. Politicianul afirmă că incidentul ar reprezenta o tentativă de intimidare pe fond electoral.

„Am ieșit în curte și am auzit discuția unor inși. Peste câteva minute, s-a tras un foc de armă apoi, după câteva tentative de reîncărcare a armei, a urmat al doilea foc după care mașina necunoscută s-a îndreptat cu viteză în direcția sudică de ieșire din oraș.

Calific acest caz drept tentativă de intimidare a mea, în calitate de candidat pentru funcția de primar al orașului Leova.”

Candidatul afirmă că nici el, nici soția sa și cei doi copii nu au avut de suferit și că a depus o plângere la Inspectoratul de Poliție Leova.

„Am sesizat serviciul 112 și am dat depoziții colaboratorilor Inspectoratului de Poliție Leova, depunând și plângere în vederea investigării circumstanțelor faptei. Manșoanele celor două gloanțe au fost depistate la fața locului.”

Ce spun autoritățile

Potrivit Poliției, nu ar exista nicio legătură între împușcăturile raportate și declarațiile făcute de candidatul la funcția de primar. Oamenii legii precizează că bărbatul nu locuiește în imediata apropiere a locului unde s-au tras focurile de armă, scrie Agora.

Un tânăr a tras două focuri de armă folosind pistolul tatălui său pentru a-l arăta unui prieten, fără să rănească pe nimeni. Arma, deținută legal, a fost ridicată pentru expertiză, iar poliția a deschis un dosar penal pentru clarificarea incidentului.

La alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025, în orașul Leova au fost înregistrați doi candidați, scrie ZDG: