Tudor Chirilă îl acuză pe Nicușor Dan de „obediență”: „Nu avem șefi la SIE și SRI, iar numele vehiculate sunt tenebroase”

Artistul Tudor Chirilă a publicat un mesaj amplu pe Facebook în care îl critică pe președintele Nicușor Dan, pe care îl numește „obedient” și îl acuză că nu a reacționat ferm în chestiuni esențiale pentru democrație. Printre reproșurile formulate se numără lipsa unor șefi la SIE și SRI, dar și tăcerea față de atacurile la adresa jurnalistei Emilia Șercan.

Tudor Chirilă amintește ce a scris în momentul în care Nicușor Dan a fost confirmat în funcție, în urma unei campanii intitulate „România onestă”.

„Domnule președinte, când ați fost confirmat în funcție cu voturile a șase milioane de români în urma unei campanii care s-a numit România onestă am scris asta: «Nicușor Dan este noul președinte al României. În primul rând e bine pentru părinți și copii, uite, mama, unde poți să ajungi dacă înveți la mate, în al doilea rând este și victoria tuturor celor care au ieșit pentru Roșia Montana, pentru Colectiv, pentru ordonanța 13, pentru legile justiției măcelărite în parlament în 2017-2018. Acea societate civilă dispărută de ceva vreme din Piața Victoriei s-a întors la vot împreună cu toți oamenii care prețuiesc decența. În țară și în diaspora. Mai mult decât un om, oamenii au votat o idee, un drum cu un singur sens. Responsabilitatea acestui om e uriașă. O știe și el. Am vrea ca peste cinci ani să nu ne spună ca Emil Constantinescu, m-a înfrânt sistemul, ne e frică să nu mai avem de-a face cu un Iohannis, dar mereu mă gândesc că asta ar trebui să depindă și de noi, că votul ăsta trebuie vegheat, iar președintele trebuie privit cu un ochi critic, că suntem votanți, nu adepți. Și să nu uităm, felul în care performează un președinte nu e responsabilitatea celui care l-au votat. I-am vrea în afara lumii politice pe ciolacii, ciucii, rareșii, ponții, nordișii și toți cei care ne-au adus pe buza prăpăstiei»”.

Artistul subliniază că șeful statului are „o responsabilitate uriașă față de România ONESTĂ”, pe care o descrie drept „România onestă e aia care nu fură, muncește și plătește taxe, respectă legi”. În același timp, recunoaște că funcția presupune compromisuri, dar ridică întrebarea: „Problema este până unde este eficient să faci compromisuri și la ce scară, și ce înseamnă să te ascunzi în spatele compromisului ca să justifici decizii, mișcări, numiri sau «strategii» discutabile”.

Critici legate de cazul Emilia Șercan

Un punct central al mesajului îl reprezintă reacția președintelui în cazul jurnalistei Emilia Șercan. Tudor Chirilă spune că se aștepta la o poziție fermă, mai ales în contextul amenințărilor cu moartea primite de aceasta.

„M-am așteptat ca linșajul mediatic, digital și de partid asupra jurnalistei Emilia Șercan să însemne mult mai mult pentru dumneavoastră, să fie taxat de Președintele țării (în calitatea lui de garant al Constituției), o dată din perspectiva președintelui care își dorește un ton decent în societate, a doua oară din perspectiva pericolului pe care genul ăsta de linșaj la adresa unui jurnalist care a desconspirat multe plagiate de politicieni impostori și de-a dreptul hoți, îl reprezintă pentru democrație”.

El consideră că „Președintele trebuia să spună că linșajul Emiliei Șercan este nu doar un atac la persoană, ci un atac la breaslă, la jurnalismul independent” și avertizează că lipsa unei reacții ferme „nu face decât să hrănească curajul celor al căror simplu interes e un stat eșuat, fără instituții puternice, fără legi”. „Nu puteți rămâne indiferent la amenințările cu moartea pe care le-a primit Șercan”, adaugă acesta.

Plagiatul și „bătăliile mai importante”

Tudor Chirilă face referire și la momentul în care președintele a fost întrebat despre acuzațiile de plagiat care îl vizează pe Marinescu și despre oportunitatea unei demisii a ministrului Justiției. Potrivit artistului, răspunsul a fost că există „bătălii mai importante”.

„Când un jurnalist v-a întrebat despre acuzațiile de plagiat ale lui Marinescu și dacă ministrul justiției ar trebui să-și prezinte demisia ați răspuns că nu e o prioritate și că aveți bătălii mai importante de dus. Acuma întrebarea este: sunt multe bătălii mai importante decât adevărul? Oare corupția nu înseamnă minciună? (...) Adevărul nu stă la baza statului de drept?”.

„Nu avem șefi la SIE sau SRI”

În final, Tudor Chirilă critică lipsa unor numiri la conducerea serviciilor de informații. „S-a dus 15% din primul dumneavoastră mandat și nu avem șefi la SIE sau SRI, dar se vehiculează nume tenebroase – aceeași ciorbă otrăvită – care nu vă fac cinste, da ce zic eu cinste, nu fac decât să vă transforme într-un președinte obedient, (față de cine?) incapabil de a impune o agendă personală Onestă”.

Artistul afirmă că șeful statului ar fi putut încuraja o competiție reală pentru funcțiile-cheie din justiție și ar fi putut transmite un semnal clar că își dorește oameni noi la conducerea instituțiilor.

„Ca președinte al României ați fi putut încuraja cât mai mulți candidați să se prezinte la concursul pentru șefia parchetelor, ați fi putut da un semnal că vă doriți oameni cu adevărat noi la conducerea unor instituții atât de importante. (...) Față de cele șase milioane care v-au votat aveți datoria să refuzați aceste propuneri”, a conchis Tudor Chirilă.