search
Luni, 2 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Tudor Chirilă îl acuză pe Nicușor Dan de „obediență”: „Nu avem șefi la SIE și SRI, iar numele vehiculate sunt tenebroase”

0
0
Publicat:

Artistul Tudor Chirilă a publicat un mesaj amplu pe Facebook în care îl critică pe președintele Nicușor Dan, pe care îl numește „obedient” și îl acuză că nu a reacționat ferm în chestiuni esențiale pentru democrație. Printre reproșurile formulate se numără lipsa unor șefi la SIE și SRI, dar și tăcerea față de atacurile la adresa jurnalistei Emilia Șercan.

Tudor Chirilă îl numește pe Nicușor Dan „obedient” FOTO: Facebook
Tudor Chirilă îl numește pe Nicușor Dan „obedient” FOTO: Facebook

Tudor Chirilă amintește ce a scris în momentul în care Nicușor Dan a fost confirmat în funcție, în urma unei campanii intitulate „România onestă”.

Domnule președinte, când ați fost confirmat în funcție cu voturile a șase milioane de români în urma unei campanii care s-a numit România onestă am scris asta: «Nicușor Dan este noul președinte al României. În primul rând e bine pentru părinți și copii, uite, mama, unde poți să ajungi dacă înveți la mate, în al doilea rând este și victoria tuturor celor care au ieșit pentru Roșia Montana, pentru Colectiv, pentru ordonanța 13, pentru legile justiției măcelărite în parlament în 2017-2018. Acea societate civilă dispărută de ceva vreme din Piața Victoriei s-a întors la vot împreună cu toți oamenii care prețuiesc decența. În țară și în diaspora. Mai mult decât un om, oamenii au votat o idee, un drum cu un singur sens. Responsabilitatea acestui om e uriașă. O știe și el. Am vrea ca peste cinci ani să nu ne spună ca Emil Constantinescu, m-a înfrânt sistemul, ne e frică să nu mai avem de-a face cu un Iohannis, dar mereu mă gândesc că asta ar trebui să depindă și de noi, că votul ăsta trebuie vegheat, iar președintele trebuie privit cu un ochi critic, că suntem votanți, nu adepți. Și să nu uităm, felul în care performează un președinte nu e responsabilitatea celui care l-au votat. I-am vrea în afara lumii politice pe ciolacii, ciucii, rareșii, ponții, nordișii și toți cei care ne-au adus pe buza prăpăstiei»”.

Artistul subliniază că șeful statului are „o responsabilitate uriașă față de România ONESTĂ”, pe care o descrie drept „România onestă e aia care nu fură, muncește și plătește taxe, respectă legi”. În același timp, recunoaște că funcția presupune compromisuri, dar ridică întrebarea: „Problema este până unde este eficient să faci compromisuri și la ce scară, și ce înseamnă să te ascunzi în spatele compromisului ca să justifici decizii, mișcări, numiri sau «strategii» discutabile”.

Critici legate de cazul Emilia Șercan

Un punct central al mesajului îl reprezintă reacția președintelui în cazul jurnalistei Emilia Șercan. Tudor Chirilă spune că se aștepta la o poziție fermă, mai ales în contextul amenințărilor cu moartea primite de aceasta.

Citește și: Tudor Chirilă, înainte de alegeri: „Am luat programele primilor cinci candidați, le-am introdus în ChatGPT și Gemini, mi-am făcut profilul de alegător”

M-am așteptat ca linșajul mediatic, digital și de partid asupra jurnalistei Emilia Șercan să însemne mult mai mult pentru dumneavoastră, să fie taxat de Președintele țării (în calitatea lui de garant al Constituției), o dată din perspectiva președintelui care își dorește un ton decent în societate, a doua oară din perspectiva pericolului pe care genul ăsta de linșaj la adresa unui jurnalist care a desconspirat multe plagiate de politicieni impostori și de-a dreptul hoți, îl reprezintă pentru democrație”.

El consideră că „Președintele trebuia să spună că linșajul Emiliei Șercan este nu doar un atac la persoană, ci un atac la breaslă, la jurnalismul independent” și avertizează că lipsa unei reacții ferme „nu face decât să hrănească curajul celor al căror simplu interes e un stat eșuat, fără instituții puternice, fără legi”. „Nu puteți rămâne indiferent la amenințările cu moartea pe care le-a primit Șercan”, adaugă acesta.

Plagiatul și „bătăliile mai importante”

Tudor Chirilă face referire și la momentul în care președintele a fost întrebat despre acuzațiile de plagiat care îl vizează pe Marinescu și despre oportunitatea unei demisii a ministrului Justiției. Potrivit artistului, răspunsul a fost că există „bătălii mai importante”.

„Când un jurnalist v-a întrebat despre acuzațiile de plagiat ale lui Marinescu și dacă ministrul justiției ar trebui să-și prezinte demisia ați răspuns că nu e o prioritate și că aveți bătălii mai importante de dus. Acuma întrebarea este: sunt multe bătălii mai importante decât adevărul? Oare corupția nu înseamnă minciună? (...) Adevărul nu stă la baza statului de drept?”.

„Nu avem șefi la SIE sau SRI”

În final, Tudor Chirilă critică lipsa unor numiri la conducerea serviciilor de informații. S-a dus 15% din primul dumneavoastră mandat și nu avem șefi la SIE sau SRI, dar se vehiculează nume tenebroase – aceeași ciorbă otrăvită – care nu vă fac cinste, da ce zic eu cinste, nu fac decât să vă transforme într-un președinte obedient, (față de cine?) incapabil de a impune o agendă personală Onestă”.

Artistul afirmă că șeful statului ar fi putut încuraja o competiție reală pentru funcțiile-cheie din justiție și ar fi putut transmite un semnal clar că își dorește oameni noi la conducerea instituțiilor.

„Ca președinte al României ați fi putut încuraja cât mai mulți candidați să se prezinte la concursul pentru șefia parchetelor, ați fi putut da un semnal că vă doriți oameni cu adevărat noi la conducerea unor instituții atât de importante. (...) Față de cele șase milioane care v-au votat aveți datoria să refuzați aceste propuneri”, a conchis Tudor Chirilă.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant de vas Traian Băsescu, după atacarea Iran
digi24.ro
image
LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane în Iran. Ședință la Guvern privind românii blocați
stirileprotv.ro
image
Ștefan Popescu: „Statele Unite prinse în CAPCANA iraniană!”
gandul.ro
image
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
mediafax.ro
image
Marele antrenor, sfat de aur pentru Sabin Ilie: “Când îţi merge bine, să nu…”
fanatik.ro
image
Văduva lui Ali Khamenei a murit. Cine a fost Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh
libertatea.ro
image
Noi întrebări despre starea de sănătate a lui Donald Trump. Ce este pata roșie apărută pe gâtul președintelui american
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă
digisport.ro
image
Ungaria privește cu invidie: România intră în jocul marilor puteri și devine hub strategic pentru 'aurul viitorului'
stiripesurse.ro
image
„Așteptați din nou sunetul clopotului morții”. Iranul amenință și arată la televiziunea de stat imagini cu stocurile de arme
antena3.ro
image
Ce spun economiştii despre consumatorii din România, după ce gazul s-a scumpit cu 50%
observatornews.ro
image
Cum a reușit Viorel Dejeu, un medic chirurg, să plece din Dubai: 'Informație care poate ajuta!'
cancan.ro
image
Ajutorul la pensie se va acorda doar pensionarilor cu pensie sub 2.000 lei. Și banii vor fi mai puțini
newsweek.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
prosport.ro
image
Ce înseamnă că Armata SUA a ridicat nivelul de alertă la Baza Deveselu la nivelul „BRAVO”. Ce urmează dacă se ajunge la „CHARLIE” sau „DELTA”
playtech.ro
image
Gigi Becali și marele regret! „Stai cuminte, taci din gură! Nu mai ești leu acum!”. A explicat de ce nu mai dă declarații cu FCSB în play-out. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Fără precedent în istoria țării! A fost făcut anunțul oficial, după ce a început războiul
digisport.ro
image
Șoc pentru România: Prețul carburantului va bubui și urcă la 10 lei pe litru, iar asta va fi pe termen lung (Asociația Energia Inteligentă)
stiripesurse.ro
image
O fetiță de un an și cinci luni din Bistrița a intrat în stop cardiorespirator după ce a înghițit o alună
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Celulă de criză la Guvern! Bolojan cere măsuri URGENTE! Decizia de ULTIMĂ ORĂ luată de Executiv în plin război în Teheran!
romaniatv.net
image
Vedete din România blocate în mijlocul conflictului din Iran. Horia Brenciu și Anca Țurcașiu nu se pot întoarce în țară
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Testul cu 5 întrebări pe care fiecare adult ar trebui să-l treacă, dar mulți nu reușesc
actualitate.net
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”
click.ro
image
O comună din România este scoasă la vânzare. Primăria are datorii de 1,2 milioane de euro
click.ro
image
Cei născuți în acești șase ani pot avea un destin special. Un astrolog renumit explică de ce sunt favorizați de astre
click.ro
Ei doi si ma sa jpg
Bizarul văl de pe fața reginei, când venea vorba de nora nimfomană. Elisabeta era celebră pentru strictețea sa
okmagazine.ro
Kate Hudson foto Profimedia jpg
Cu diamante la gât, Kate Hudson a sfidat pe toată lumea aseară: „Nu-s chiar așa de bogată!”
clickpentrufemei.ro
iran protests 114023470 16x9 0 png
Iran – între memorie, frică și revoltă. Povestea unui regim care a modelat un popor și a sfidat lumea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”

OK! Magazine

image
Demi Moore, schimbată la 63 de ani! În vibe de anorexică, s-a reinventat cu tunsoarea din tinerețe, amintind de ”Propunere Indecentă”

Click! Pentru femei

image
Cu diamante la gât, Kate Hudson a sfidat pe toată lumea aseară: „Nu-s chiar așa de bogată!”

Click! Sănătate

image
Când este Lună Plină în 2026 şi cum ne influenţează