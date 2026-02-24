Tudor Chirilă condamnă invazia Rusiei în Ucraina: „Una dintre cele mai mari crime întâmplate în toți acești patru ani este normalizarea acestei agresiuni”

La patru ani de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, Tudor Chirilă a transmis un mesaj ferm pe pagina sa de Facebook, condamnând atacurile Moscovei și normalizarea războiului în opinia publică.

„Acum patru ani Rusia a invadat Ucraina. Rusia este un stat agresor. Dictatorul înscăunat de mai bine de 20 de ani, Vladimir Putin, este vinovat de crime de război împotriva civililor nevinovați”, a scris artistul.

El a amintit și de atrocitățile comise asupra populației civile: „Au fost atacuri asupra zonelor rezidențiale, asupra teatrelor, au fost răpiți zeci de mii de copii ucraineni desprinși de familiile lor și trimiși în Rusia. Însă una dintre cele mai mari crime întâmplate în toți acești patru ani este normalizarea acestei agresiuni, inocularea în mentalul opiniei publice a justificărilor pentru un război care nu are nicio altă motivație decât setea de teritoriu, renașterea imperialismului rusesc care, de fapt, nu a murit niciodată.”

Chirilă a subliniat că agresiunea rusească servește și pentru a masca problemele interne ale regimului.

„Și toate astea pentru a masca adevăratele probleme ale unui regim dictatorial: sărăcia, corupția, oligarhia, interzicerea libertăților și drepturilor civile”, a mai scris acesta.

Artistul a concluzionat cu un mesaj dur și direct: „Rusia este un stat agresor. Și oricâte campanii de justificare a crimelor împotriva unui alt popor va încerca să demareze pe rețelele sociale, oricâți troli și boți și oricâte conturi false sau idioți utili va mobiliza pe rețelele sociale, pentru mine va rămâne la fel: Rusia a invadat Ucraina și e un stat agresor vinovat de crime de război.”