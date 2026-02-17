Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat marți, că numirea conducerii Serviciului Român de Informații (SRI) şi Serviciului de Informații Externe (SIE) a fost amânată din „motive obiective”, însă o decizie urmează să fie luată „relativ curând”.

„Este o decizie comună a președintelui şi a Parlamentului şi un dialog care a fost întrerupt tot timpul de multe alte evenimente. Se va întâmpla relativ curând”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă va propune persoane apropiate anumitor partide, şeful statului a explicat că discuțiile s-au concentrat pe profilul viitorilor şefi de servicii, nu pe nume concrete.

„Eu cred că e foarte important ca România să transmită un semnal de stabilitate, pe care l-a şi transmis în ultimele nouă luni, şi un eveniment ca o propunere a președintelui care să fie respinsă de Parlament nu e deloc un semn de stabilitate. Tocmai de aceea trebuie să existe un dialog înainte. Subiectul este sensibil, dialogul ăsta trebuie să aibă nuanțele lui de profunzime, de adâncime şi uneori e timp, alteori nu e timp. (…) Evident că toată lumea îşi dorește să propună, numai că până în acest moment nu au existat propuneri ale partidelor. Deci, cumva, discuția cu partidele a fost despre care să fie profilul oamenilor care să conducă serviciile”, a spus Nicuşor Dan, la Radio România Actualităţi.

Referitor la speculațiile privind posibilii candidați, președintele a subliniat că acestea sunt doar zvonuri. Potrivit acestuia, viitorii şefi trebuie să fie „oameni maturi, care să fie capabili să conducă structuri cu mulţi oameni” și să deţină responsabilitatea necesară funcției.

„Sunt niște funcții cu responsabilitate, deci trebuie să fie niște oameni maturi, care să fi lucrat de-a lungul vieții cu mulți oameni, să fie în stare să conducă structuri de mulți oameni, să aibă și direcția și flexibilitatea necesară în anumite situații. Sunt niște poziţii de responsabilitate”, a adăugat şeful statului.

În ceea ce privește candidații, Nicușor Dan a precizat că are deja în vedere câte cinci nume pentru fiecare serviciu, „între care există o ordine, o ierarhie”.

„În momentul în care propunerea mea o să fie trimisă către Parlament, o să vedeți că o să fie votată, asta pot să spun. Evident că sunt oameni interesanți pe liste. Bineînțeles că sunt oameni interesanți pe toate listele”, a încheiat președintele.