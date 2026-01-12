Video Momentul în care Emilia Șercan recunoaște că a făcut un compromis cu Vîntu: „Sunt o impostoare”. PSD consideră că acuzațiile cu privire la ministrul Justiției sunt „un atac politic”

PSD a lansat un nou atac la adresa jurnalistei Emilia Șercan, după ce aceasta l-a acuzat pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, într-o analiză realizată de PressOne, că a plagiat în teza de doctorat.

„PSD îl susține fără rezerve pe ministrul Justiției Radu Marinescu și condamnă manevra josnică prin care acesta a fost acuzat de plagiat, imediat după ce a anunțat că numirile șefilor la parchetele de rang înalt nu vor fi de natură politică. Este în mod evident un atac politic menit să determine înlăturarea ministrului. Dacă demersul ar fi fost de bună credință, acuzațiile la adresa ministrului ar fi fost formulate în momentul numirii sale la conducerea Ministerului Justiției, nu fix acum când a declanșat procedurile legale pentru numirea șefilor de parchete, afirmând că nu va permite imixtiuni politice“, a transmis PSD Alba pe pagina sa de Facebook.

Filiala a transmis, de asemenea, că „ministrul Justiției Radu Marinescu nu se află deloc în situația altor demnitari vizați de învinuiri asemănătoare. Lucrarea sa de doctorat a fost deja validată de Comisia de doctorat și CNATDCU, care au considerat că textul a respectat normele academice și legislația în vigoare la acel moment“.

„Nu poți acuza pe cineva că a încălcat o lege care nu era în vigoare la acel moment! O persoană nu se poate substitui instituțiilor în drept ale statului și nu poate da verdicte care contrazic în mod vădit hotărârile oficiale ale acestor instanțe, cu atât mai puțin atunci când persoana în cauză este ea însăși o impostoare și și-a plagiat propria lucrare de licență“, se mai arată în mesaj.

La rândul său, senatorul PSD Daniel Zamfir a publicat pe pagina sa de Facebook un fragment video în care jurnalista Emilia Șercan pleacă în lacrimi din platoul emisiunii „Profesioniştii“, de la TVR 1, după ce a fost întrebată de perioada petrecută la trustul Realitatea, pe vremea când era deţinut de Sorin Ovidiu Vîntu. Imaginile fac parte dintr-o ediție care a avut loc în 2017.

Eugenia Vodă a adus în discuţie perioada în care Emilia Şercan a trecut la cârma departamentului de investigaţii al trustului Realitatea, pe un salariu de 8.500 de euro, întrebând-o cum s-a produs mutarea de la Evenimentul Zilei.

„Este marele compromis pe care eu l-am făcut“, a spus jurnalista de investigaţii, cu câteva minute înainte să părăsească în lacrimi platoul. „Ce vreau să spun este că nu ar trebui să fiu în emisiune“, a adăugat Emilia Şercan. „Sunt o impostoare. Cum să pretind eu că sunt o profesionistă a presei din moment ce eu am făcut marele compromis cu Vîntu? Eu l-am investigat pe Vântu“, a adăugat ea la vremea respectivă.

Atacul vine după ce Radu Marinescu a fost acuzat, într-o analiză realizată de PressOne, că a plagiat mai mult de jumătate din teza de doctorat. Potrivit jurnalistei Emilia Șercan, cel puţin 56% dintre cele 247 de pagini ale lucrării cu titlul „Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil” conţin text copiat din alţi autori, unele fără citarea sursei. Radu Marinescu a obţinut titlul de doctor în Drept în 2009, la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii din Craiova, sub coordonarea profesorului Ion Dogaru.