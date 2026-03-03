search
Marți, 3 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Operațiunea Enigma 2.0: Cum s-a destrămat frontul informațional al Rusiei

0
0
Publicat:

O operațiune recentă comună a serviciilor de securitate din Ucraina și Moldova a scos la iveală modul în care frontul informațional al Moscovei începe să dea rateuri, transformându-se într-un nou front pe care Ucraina și-a demonstrat încă o dată reziliența, se arată într-o analiză Kyiv Post.

FOTO SHUTTERSTOCK
FOTO SHUTTERSTOCK

Așa-numita Operațiune Enigma 2.0, în cadrul căreia autoritățile ucrainene și moldovene au destructurat o rețea de asasinate dirijată de Rusia, evidențiază o realitate dură: strategia de intimidare a Rusiei devine tot mai ineficientă. Țintele planului variau de la ofițeri ai serviciilor de informații militare, personal al operațiunilor speciale și luptători în legiunea internațională până la oficiali guvernamentali, jurnaliști și membri ai societății civile. Printre ei, purtătorul de cuvânt al Direcției de Informații a Apărării din Ucraina, Andrii Iusov, care a fost vizat direct, FSB-ul rus promițând o recompensă de 100.000 de dolari pentru eliminarea sa.

Această recompensă reprezintă mai mult decât un titlu de presă. Ea semnalează că Moscova a trecut de la încercările de manipulare prin dezinformare la măsuri extreme -o recunoaștere implicită a faptului că metodele anterioare au eșuat.

Operațiunea și semnificația ei

Arestatele coordonate în ambele țări au vizat zece suspecți - șapte în Ucraina și trei în Moldova - printre care și organizatorul rețelei, un cetățean moldovean de 34 de ani recrutat de FSB în timp ce se afla în închisoare în Rusia. Anchetele au scos la iveală o rețea structurată care se ocupa de colectarea de informații, planificarea operațională, transferuri în criptomonede și achiziții de arme.

Operațiunea evidențiază nu doar disponibilitatea Moscovei de a escalada situația, ci și capacitatea precisă și coordonată a Ucrainei și Moldovei de a răspunde. Arme, echipamente de comunicații și instrumente financiare au fost confiscate, prevenind ceea ce ar fi putut deveni o serie de atacuri cu impact major.

Strategia informațională a Rusiei dă greș

De ani de zile, Kremlinul a investit masiv în tactici hibride: manipularea rețelelor sociale, canale media clandestine și campanii de lobby menite să erodeze coeziunea socială și să creeze oboseală publică. Însă aceste eforturi au eșuat repetat în destabilizarea Ucrainei. Comunicațiile oficiale ale serviciilor ucrainene de informații au combătut constant dezinformarea, explicând decizii complexe și menținând conversația publică ancorată în fapte.

Această reziliență reprezintă o provocare directă la adresa așteptărilor Moscovei. Doctrinele militare rusești de război hibrid, conturate în 2013 de șeful Statului Major General Valeri Gherasimov, presupuneau că societatea ucraineană poate fi destabilizată rapid. Conflictul prelungit de la februarie 2022 a demonstrat contrariul. În locul unei victorii rapide, Kremlinul se confruntă cu un război prelungit, în care atât operațiunile convenționale, cât și cele informaționale au eșuat.

De la campanii de influență la teroare

Trecerea la tentative de asasinat reprezintă o escaladare majoră. Atunci când un stat recurge la țintirea persoanelor care activează în domeniul informațional, acest lucru indică un eșec al tuturor celorlalte instrumente de influență. Istoria arată că astfel de acțiuni - cum ar fi cele anterioare pe teritoriul altor țări - atrag condamnări internaționale, sancțiuni și izolare. Tiparul se repetă, după cum arată cele mai recente tentative, dar răspunsul coordonat Ucraina-Moldova arată că cooperarea regională de securitate, în loc să fie slăbită, s-a maturizat și s-a consolidat.

Recompensa de 100.000 de dolari pe capul lui Iusov denotă atât nivelul de amenințare resimțit, cât și o recunoaștere simbolică: Rusia vede acum domeniul informațional ca pe un câmp de luptă pe care nu îl poate domina. Amenințările fizice, în locul campaniilor de dezinformare, indică faptul că argumentele Kremlinului și-au pierdut din forță, chiar dacă războiul informațional continuă.

Operațiunea Enigma 2.0 marchează astfel mai mult decât prevenirea unui complot - evidențiază reziliența Ucrainei, frustrarea Moscovei și evoluția conflictului hibrid modern, în care gloanțele încep să înlocuiască minciunile.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant de vas Traian Băsescu, după atacarea Iran
digi24.ro
image
LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane în Iran. Ședință la Guvern privind românii blocați
stirileprotv.ro
image
Ștefan Popescu: „Statele Unite prinse în CAPCANA iraniană!”
gandul.ro
image
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
mediafax.ro
image
Cristi Săpunaru, mesaj ferm în direct: „Nimeni nu își dorea FCSB în play-off!”
fanatik.ro
image
Văduva lui Ali Khamenei a murit. Cine a fost Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh
libertatea.ro
image
Noi întrebări despre starea de sănătate a lui Donald Trump. Ce este pata roșie apărută pe gâtul președintelui american
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă
digisport.ro
image
Ungaria privește cu invidie: România intră în jocul marilor puteri și devine hub strategic pentru 'aurul viitorului'
stiripesurse.ro
image
„Așteptați din nou sunetul clopotului morții”. Iranul amenință și arată la televiziunea de stat imagini cu stocurile de arme
antena3.ro
image
Ce spun economiştii despre consumatorii din România, după ce gazul s-a scumpit cu 50%
observatornews.ro
image
Cum a reușit Viorel Dejeu, un medic chirurg, să plece din Dubai: 'Informație care poate ajuta!'
cancan.ro
image
Ajutorul la pensie se va acorda doar pensionarilor cu pensie sub 2.000 lei. Și banii vor fi mai puțini
newsweek.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
prosport.ro
image
Ce înseamnă că Armata SUA a ridicat nivelul de alertă la Baza Deveselu la nivelul „BRAVO”. Ce urmează dacă se ajunge la „CHARLIE” sau „DELTA”
playtech.ro
image
Marele antrenor, sfat de aur pentru Sabin Ilie: “Când îţi merge bine, să nu…”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Fără precedent în istoria țării! A fost făcut anunțul oficial, după ce a început războiul
digisport.ro
image
Șoc pentru România: Prețul carburantului va bubui și urcă la 10 lei pe litru, iar asta va fi pe termen lung (Asociația Energia Inteligentă)
stiripesurse.ro
image
O fetiță de un an și cinci luni din Bistrița a intrat în stop cardiorespirator după ce a înghițit o alună
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Celulă de criză la Guvern! Bolojan cere măsuri URGENTE! Decizia de ULTIMĂ ORĂ luată de Executiv în plin război în Teheran!
romaniatv.net
image
Vedete din România blocate în mijlocul conflictului din Iran. Horia Brenciu și Anca Țurcașiu nu se pot întoarce în țară
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Testul cu 5 întrebări pe care fiecare adult ar trebui să-l treacă, dar mulți nu reușesc
actualitate.net
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”
click.ro
image
O comună din România este scoasă la vânzare. Primăria are datorii de 1,2 milioane de euro
click.ro
image
Cei născuți în acești șase ani pot avea un destin special. Un astrolog renumit explică de ce sunt favorizați de astre
click.ro
Ei doi si ma sa jpg
Bizarul văl de pe fața reginei, când venea vorba de nora nimfomană. Elisabeta era celebră pentru strictețea sa
okmagazine.ro
Kate Hudson foto Profimedia jpg
Cu diamante la gât, Kate Hudson a sfidat pe toată lumea aseară: „Nu-s chiar așa de bogată!”
clickpentrufemei.ro
iran protests 114023470 16x9 0 png
Iran – între memorie, frică și revoltă. Povestea unui regim care a modelat un popor și a sfidat lumea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”

OK! Magazine

image
Demi Moore, schimbată la 63 de ani! În vibe de anorexică, s-a reinventat cu tunsoarea din tinerețe, amintind de ”Propunere Indecentă”

Click! Pentru femei

image
Cu diamante la gât, Kate Hudson a sfidat pe toată lumea aseară: „Nu-s chiar așa de bogată!”

Click! Sănătate

image
Când este Lună Plină în 2026 şi cum ne influenţează