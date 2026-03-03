Operațiunea Enigma 2.0: Cum s-a destrămat frontul informațional al Rusiei

O operațiune recentă comună a serviciilor de securitate din Ucraina și Moldova a scos la iveală modul în care frontul informațional al Moscovei începe să dea rateuri, transformându-se într-un nou front pe care Ucraina și-a demonstrat încă o dată reziliența, se arată într-o analiză Kyiv Post.

Așa-numita Operațiune Enigma 2.0, în cadrul căreia autoritățile ucrainene și moldovene au destructurat o rețea de asasinate dirijată de Rusia, evidențiază o realitate dură: strategia de intimidare a Rusiei devine tot mai ineficientă. Țintele planului variau de la ofițeri ai serviciilor de informații militare, personal al operațiunilor speciale și luptători în legiunea internațională până la oficiali guvernamentali, jurnaliști și membri ai societății civile. Printre ei, purtătorul de cuvânt al Direcției de Informații a Apărării din Ucraina, Andrii Iusov, care a fost vizat direct, FSB-ul rus promițând o recompensă de 100.000 de dolari pentru eliminarea sa.

Această recompensă reprezintă mai mult decât un titlu de presă. Ea semnalează că Moscova a trecut de la încercările de manipulare prin dezinformare la măsuri extreme -o recunoaștere implicită a faptului că metodele anterioare au eșuat.

Operațiunea și semnificația ei

Arestatele coordonate în ambele țări au vizat zece suspecți - șapte în Ucraina și trei în Moldova - printre care și organizatorul rețelei, un cetățean moldovean de 34 de ani recrutat de FSB în timp ce se afla în închisoare în Rusia. Anchetele au scos la iveală o rețea structurată care se ocupa de colectarea de informații, planificarea operațională, transferuri în criptomonede și achiziții de arme.

Operațiunea evidențiază nu doar disponibilitatea Moscovei de a escalada situația, ci și capacitatea precisă și coordonată a Ucrainei și Moldovei de a răspunde. Arme, echipamente de comunicații și instrumente financiare au fost confiscate, prevenind ceea ce ar fi putut deveni o serie de atacuri cu impact major.

Strategia informațională a Rusiei dă greș

De ani de zile, Kremlinul a investit masiv în tactici hibride: manipularea rețelelor sociale, canale media clandestine și campanii de lobby menite să erodeze coeziunea socială și să creeze oboseală publică. Însă aceste eforturi au eșuat repetat în destabilizarea Ucrainei. Comunicațiile oficiale ale serviciilor ucrainene de informații au combătut constant dezinformarea, explicând decizii complexe și menținând conversația publică ancorată în fapte.

Această reziliență reprezintă o provocare directă la adresa așteptărilor Moscovei. Doctrinele militare rusești de război hibrid, conturate în 2013 de șeful Statului Major General Valeri Gherasimov, presupuneau că societatea ucraineană poate fi destabilizată rapid. Conflictul prelungit de la februarie 2022 a demonstrat contrariul. În locul unei victorii rapide, Kremlinul se confruntă cu un război prelungit, în care atât operațiunile convenționale, cât și cele informaționale au eșuat.

De la campanii de influență la teroare

Trecerea la tentative de asasinat reprezintă o escaladare majoră. Atunci când un stat recurge la țintirea persoanelor care activează în domeniul informațional, acest lucru indică un eșec al tuturor celorlalte instrumente de influență. Istoria arată că astfel de acțiuni - cum ar fi cele anterioare pe teritoriul altor țări - atrag condamnări internaționale, sancțiuni și izolare. Tiparul se repetă, după cum arată cele mai recente tentative, dar răspunsul coordonat Ucraina-Moldova arată că cooperarea regională de securitate, în loc să fie slăbită, s-a maturizat și s-a consolidat.

Recompensa de 100.000 de dolari pe capul lui Iusov denotă atât nivelul de amenințare resimțit, cât și o recunoaștere simbolică: Rusia vede acum domeniul informațional ca pe un câmp de luptă pe care nu îl poate domina. Amenințările fizice, în locul campaniilor de dezinformare, indică faptul că argumentele Kremlinului și-au pierdut din forță, chiar dacă războiul informațional continuă.

Operațiunea Enigma 2.0 marchează astfel mai mult decât prevenirea unui complot - evidențiază reziliența Ucrainei, frustrarea Moscovei și evoluția conflictului hibrid modern, în care gloanțele încep să înlocuiască minciunile.