Haosul zborurilor din Orientul Mijlociu: Ce soluții au românii cu vacanțe programate. Sfaturile oferite de un expert

Conflictul din Orientul Mijlociu afectează planurile multor turiști, în condițiile în care majoritatea aeroporturilor au fost închise. Consultantul în turism Răzvan Pascu a explicat pentru „Adevarul” situația la zi și a oferit recomandări adaptate momentului în care este programată călătoria.

Atacul lansat de Statele Unite și Israel asupra Iranului a dus la perturbarea traficului aerian, afectând rutele care leagă Europa, Africa și Occidentul de Asia. Sute de mii de pasageri au fost fie blocați la sol, fie redirecționați către alte aeroporturi după ce Israel, Qatar, Siria, Iran, Irak, Kuweit și Bahrain au decis închiderea spațiului aerian. Compania Emirates a suspendat toate zborurile către și dinspre Dubai, în timp ce aeroportul din Doha a rămas închis.

În condițiile în care situația de securitate și implicit cea a curselor aeriene rămâne incertă, consultantul în turism Răzvan Pascu le recomandă oamenilor să aleagă companii care nu zboară prin zona de conflict.

„Depinde foarte mult de perioada vacanțelor. Dacă vorbim despre zilele imediat următoare, nu prea am ce recomandări să le fac, pentru că este foarte posibil ca zborurile să nu se opereze. În fiecare zi se fac actualizări de către autoritățile aeronautice din țările din Golf, mă refer în special la Qatar și la Emiratele Arabe Unite, dar vorbim și despre Iordania, unde s-a închis parțial spațiul aerian, despre Israel, în mod evident, și chiar despre Oman. În toate aceste destinații trebuie urmărit dacă se pot desfășura zborurile și, dacă da, fiecare să decidă pentru el dacă vrea să plece sau nu. Din ce am văzut, oamenii își doresc în continuare să călătorească, însă sunt foarte nelămuriți în legătură cu zborurile lor. Referitor la cei care au destinații intercontinentale și trebuie doar să tranziteze aeroporturile din Dubai, Abu Dhabi sau Doha, situația este puțin problematică. Chiar dacă zborurile s-ar relua, să spunem, de mâine, există deja multe mii de curse anulate și, prin urmare, nu doar că prețurile vor fi foarte mari, dar și locurile disponibile în avion vor fi extrem de limitate. Dacă este important pentru ei să călătorească sau dacă vorbim despre întoarcerea acasă, atunci cred că ar trebui să se reorienteze către alte companii aeriene care zboară în afara acestor zone de conflict”, a explicat Răzvan Pascu.

Pasagerii pot cere rambursarea biletelor

Un detaliu extrem de important pentru pasagerii afectați este politica de compensare a companiilor aeriene din regiune. Conform lui Răzvan Pascu, acestea nu oferă rerutare directă pe zborurile altor operatori, ci doar reprogramare sau rambursarea contravalorii biletelor.

„Pot să ceară reprogramarea zborului sau rambursarea banilor. Și acest lucru se întâmplă, nu sunt probleme. Însă fiecare trebuie să-și caute singur un zbor pe altă rută. Sunt multe variante: prin Istanbul cu Turkish Airlines, prin aeroporturile din Germania cu Lufthansa, prin Paris sau Amsterdam cu Air France sau KLM, chiar și cu LOT, compania națională a Poloniei, care are zboruri inclusiv către destinații din Asia. Mai sunt și zboruri charter puse la dispoziție de tur-operatorii din România pentru anumite destinații, cum ar fi Vietnam sau Maldive, zboruri directe către România”, arată consultantul în turism.

Răbdare pentru vacanțele pe termen mediu

În ceea ce privește pasagerii care au călătorii programate în următoarele luni, Răzvan Pascu recomandă răbdare.

„Deocamdată trebuie să aștepte. Cei care au vacanțe programate peste o lună, două sau trei trebuie să vadă cum evoluează situația. Nimeni nu știe exact ce va fi peste o săptămână, dacă se va semna un armistițiu sau dacă lucrurile vor înceta, iar abia apoi să decidă ce vor face. Este important să știe că, dacă ei își anulează singuri vacanța, nu vor primi nimic înapoi. Dacă așteaptă ca zborul să fie anulat de compania aeriană, atunci vor primi banii înapoi. Este un detaliu foarte important”, a subliniat Răzvan Pascu.

Protecția europeană și importanța tur-operatorilor

Pentru persoanele care abia acum plănuiesc o vacanță, Răzvan Pascu recomandă amânarea deciziei cu câteva zile în cazul destinațiilor din Orientul Mijlociu. În cazul în care regiunea este doar o zonă de tranzit pentru o deplasare programată peste câteva luni, consultantul în turism este de părere că, în caz de probleme, marile companii vor găsi soluții.

„Depinde de destinație. Dacă vorbim despre Orientul Mijlociu sau despre zboruri cu escală în Dubai, care este un hub foarte important, eu aș spune așa: dacă încă nu ți-ai făcut rezervare pentru o vacanță în Orientul Mijlociu, mai așteaptă câteva zile și vezi cum evoluează situația. Nu se întâmplă nimic dacă amâni puțin decizia. Dacă vrei să planifici o vacanță într-o altă destinație și ai escală în această zonă peste câteva săptămâni sau luni, nu aș vedea, în acest moment, o problemă majoră. Sigur, nimeni nu poate garanta ce se va întâmpla pe viitor. Dacă vor apărea noi restricții privind spațiul aerian, se vor găsi soluții de rerutare a pasagerilor, așa cum s-a întâmplat și acum. Cert este că nu poți lua o decizie astăzi pentru ce se va întâmpla peste trei luni, în condițiile în care nimeni nu știe ce se va întâmpla nici mâine. Practic, aș spune să își rezerve vacanța, dar cu atenție”, subliniază Răzvan Pascu.

Totodată, el le recomandă oamenilor să aleagă un tur-operator din Uniunea Europeană, care în caz de amânarea sau anularea zborurilor asigură repatrierea călătorilor prin fonduri proprii.

„Și mai ales, dacă vorbim despre o vacanță intercontinentală, mai complicată, care nu este point to point și nu poate fi rezervată simplu de pe un site, poate că nu ar fi rău să apeleze la un tur-operator. În afară de sprijinul pe care îl primești într-o astfel de situație, ai și o garanție europeană. Această garanție, pe care o oferă orice tur-operator din Uniunea Europeană, inclusiv din România, prevede că, în situații similare, trebuie să ți se asigure repatrierea și minimum trei nopți de cazare la destinație. Cunosc cazuri în care tur-operatorii au plătit noi zboruri pentru turiștii lor care aveau conexiuni prin Doha și le-au asigurat nopți suplimentare de cazare pe cheltuiala lor. Este un detaliu foarte important”, a subliniat Răzvan Pascu.