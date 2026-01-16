search
Vineri, 16 Ianuarie 2026
Adevărul
Acuzațiile de plagiat aduse ministrului Radu Marinescu vor fi verificate de universitatea unde și-a obținut teza de doctorat

Comisia de Etică a Universității Craiova a decis vineri, 16 ianuarie, să deschidă un dosar pentru a analiza acuzațiile de plagiat aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu. Decizia a fost luată după o ședință extraordinară de două ore.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu este acuzat că și-a plagiat doctoratul. FOTO: PSD
Ministrul Justiției, Radu Marinescu este acuzat că și-a plagiat doctoratul. FOTO: PSD

Aceasta vine la cinci zile după ce jurnalista Emilia Șercan a publicat, într-o investigație PressOne, că mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului ar fi plagiată.

Comunicatul Comisiei menționează că analiza va viza două sesizări depuse pe 13 și 14 ianuarie 2026, ambele referitoare la doctoratul ministrului Radu Marinescu, potrivit unui comunicat de presă transmis Edupedu.ro.

„Comisia de Etică Universitară a Universității din Craiova, întrunită în ședință extraordinară, astăzi 16.01.2026, a hotărât deschiderea unui dosar de analiză referitor la sesizările nr. 56/13.01.2026 și nr. 76/14.01.2026”, se arată în comunicat.

Comisia se întrunise și luni, în ziua publicării investigației, însă atunci a decis doar convocarea ședinței extraordinare pentru a discuta oportunitatea verificării lucrării.

Ministrul Justiției a răspuns acuzațiilor, afirmând că „a respectat îndrumările și standardele de etică și calitate științifică”, și lăsând să se înțeleagă că momentul publicării anchetei nu este întâmplător.

PSD și-a exprimat susținerea față de ministru și a criticat publicarea acuzațiilor. „Îl susținem fără rezerve pe ministrul Justiției Radu Marinescu și condamnăm manevra josnică prin care acesta a fost acuzat de plagiat, imediat după ce a anunțat că numirile șefilor la parchetele de rang înalt nu vor fi de natură politică”, se arată în comunicatul transmis de PSD pe 12 ianuarie.

Dosarul deschis de Comisia de Etică va stabili dacă acuzațiile de plagiat se confirmă și ce măsuri vor fi luate în consecință.

