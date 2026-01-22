Tudor Chirilă, replici tăioase pentru Grindeanu: „Răspândește știri false”. Ce l-a înfuriat pe artist

Artistul Tudor Chirilă a reacționat dur după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a sugerat că el ar face parte dintr-un grup de lucru al guvernului dedicat legilor justiției. Chirilă respinge categoric afirmația și îl acuză pe liderul social-democrat de răspândirea de știri false.

Reacția lui Tudor Chirilă vine la două zile după declarația făcută de Sorin Grindeanu. Artistul a scris joi seara pe Facebook: „Ticălosul domn Sorin Grindeanu, scriitorul fără carte, sluga lui Dragnea, cel cu Ordonanța 13 – noaptea ca hoții, prietenul mafioților Nordis, băieții ăia care au țepuit sute de oameni, președintele partidului care a măcelărit legile justiției, apărătorul Liei Savonea și în general un impostor politruc, face ceea ce probabil că știe să facă cel mai bine: răspândește ȘTIRI FALSE”.

Marți, în cadrul unei emisiuni la Gândul, Sorin Grindeanu comentase: „Care e expertiza unor domni/doamne de la Vocea României în ceea ce privește legile justiției? (…) Habar n-am care e expertiza lui Tudor Chirilă în domeniul juridic și nici nu mă interesează să aflu”.

Tudor Chirilă respinge categoric ideea că ar face parte din vreun comitet guvernamental. „Bineînțeles că nu e adevărat, e o aberație și ticăloșia e cu atât mai mare cu cât impostorul cu cartea fantomă știe foarte bine ce se întâmplă în guvern că e în coaliția de guvernare. Deși ar vrea să nu mai fie ca să poată să vină din nou partidul la furat când s-o mai redresa bugetul”, a scris artistul.

El susține că declarația liderului PSD ar fi motivată de deranjul provocat de opiniile lui și ale altor persoane cu privire la justiție, pensiile magistraților sau cazuri de plagiat: „Probabil că-l deranjează că suntem câțiva care ne dăm cu părerea despre justiție, pensiile magistraților sau plagiatorii ca Marinescu și s-a gândit că un pic de ticăloșie ar putea să mă discrediteze un pic. Probabil că îi va reuși că în general dezmințirile sunt mai puțin vizualizate decât atacurile”.

Tudor Chirilă a clarificat că nu face parte din niciun comitet sau grup de lucru legat de legile justiției și a criticat presa pentru că nu a verificat informația înainte de a o publica: „Ca orice cetățean cu drepturi în țara asta pot să-mi dau cu părerea despre lucruri care ne privesc pe toți. Chiar dacă îi convine sau nu lui Grindeanu. Când minți despre o persoană publică doar ca să decredibilizezi un demers al guvernului din care faci parte cred că poți fi catalogat drept ticălos. Deși istoricul domnului Grindeanu îl recomandă de ani buni în acest sens”.

În emisiunea Gândul, Sorin Grindeanu a explicat că UDMR și USR l-au întrebat pe premierul liberal Ilie Bolojan despre rolul comitetului de analiză și revizuire a legilor din domeniul justiției, având în vedere că există Parlament și comisii de resort. Liderul social-democrat a sugerat că prezența organizațiilor neguvernamentale în comitet ar fi inadecvată, deși a adăugat ulterior că „tot ce vine și dinspre societatea civilă e foarte binevenit”.