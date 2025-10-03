Xania Monet, o artistă R&B creată complet prin inteligență artificială, a intrat în topurile Billboard și a semnat un contract discografic în valoare de 3 milioane de dolari, notează Forbes. Dar succesul spectaculos al artistei AI vine la pachet cu o serie de probleme.

În doar două luni, single-ul ei de debut „How Was I Supposed to Know?” a acumulat 17 milioane de ascultări și a urcat în top 10 al vânzărilor de melodii R&B digitale, ajungând pe locul 22 în clasamentul general. Cele cinci melodii ale artistei digitale au generat până acum venituri estimate la 52.000 de dolari.

Monet a fost creată de Talisha Jones, poetă și proprietară a unui studio de design din Mississippi, cu ajutorul Suno, un fel de ChatGPT pentru muzicieni, care transformă versurile în compoziții muzicale. Jones a dat viață unei personalități complete, iar piesele „I Ask For So Little”, „This Ain’t No Tryout”, „The Strong Don’t Get a Break” și „Let God, Let Go” au înregistrat milioane de vizualizări. Jones insistă că scrie toate versurile singură, însă inteligența artificială este cea care cântă și compune.

Contracte, drepturi de autor și viitorul muzicii

Săptămâna trecută, Hallwood Media a semnat cu Monet un contract de aproape 3 milioane de dolari, în urma unei licitații. Însă muzica generată integral de AI se află într-un teren juridic incert: drepturile de autor protejează doar creațiile cu implicare umană, iar platformele de streaming nu au politici clare pentru artiștii AI.

Deși a fost promovată ca un nou fenomen R&B și are cinci milioane de ascultări, mulți dintre fani nu și-au dat seama că Xania nu este reală. Dezvăluirea identității sale artificiale ar putea declanșa un val de reacții negative.

Pe lângă dilemele etice, apar și problemele legale. Platforma Suno, folosită pentru a genera muzica Xaniei, este deja vizată de procese, fiind acuzată că și-a antrenat modelul AI pe muzică protejată de drepturi de autor, descărcată ilegal de pe YouTube. Xania Monet ar putea să nu dețină, legal, muzica pe care o lansează.

„Ambiguitatea juridică poate alimenta atât inovarea, cât și litigiile. Dacă instanțele vor decide împotriva platformelor de AI, contracte precum cel al lui Monet vor deveni pariuri riscante”, spun experții. Marile case de discuri au dat deja în judecată Suno și Udio pentru că ar fi folosit materiale protejate fără permisiune.

Monet nu este singura. „A Million Colors” de Vinih Pray și formația AI The Velvet Sundown au înregistrat cifre impresionante de streaming, dovedind că artiștii AI nu mai sunt doar rarități.

Succesul lui Monet sugerează că viitorul muzicii ar putea să nu țină strict de oameni sau aparatură, ci de o colaborare între creativitate și algoritmi. Publicul a dovedit că ascultă și apasă butonul de redare fără ezitare, iar pentru casele de discuri, aceste date devin greu de ignorat.