Tragerile Speciale Loto ale Toamnei, duminică, 18 octombrie: premii suplimentate și jackpoturi de peste 2,9 milioane de euro

Loteria Română organizează duminică, 18 octombrie, Tragerile Speciale Loto ale Toamnei, punând în joc premii suplimentare și reporturi de milioane de euro la principalele jocuri. Pentru această ediție specială, fondul de câștiguri al categoriei I a fost majorat cu 100.000 de lei la Loto 6/49, 50.000 de lei la Joker și 25.000 de lei la Loto 5/40.

Foto: Loteria Romana

Numerele câștigătoare la extragerile de duminică, 18 octombrie vot fi anunțate după ora 18.30:

Joker:

Loto 5/40:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6/49:

Miza cea mai mare este la Loto 6/49, unde reportul la categoria I a depășit 15,51 milioane de lei, echivalentul a peste 2,90 milioane de euro. La jocul Joker, premiul de categoria I a ajuns la peste 9,57 milioane de lei (peste 1,79 milioane de euro).

Totodată, la Noroc este în joc un report cumulat de peste 1,27 milioane de lei (aproximativ 239.700 de euro), în timp ce la Super Noroc reportul a trecut de 492.400 de lei (peste 92.200 de euro).

La categoria a II-a a jocului Joker, participanții concurează pentru un report de peste 173.600 de lei, iar la Loto 5/40 reportul la categoria I depășește 70.300 de lei.

Peste 20.700 de câștiguri la extragerile precedente

La tragerile desfășurate joi, 15 octombrie, au fost acordate peste 20.700 de câștiguri, în valoare totală de peste 3,39 milioane de lei.

Printre acestea, se numără câștigul de categoria I la Noroc, în valoare de 1.342.229 de lei, obținut cu un bilet jucat la o agenție din Balotești, județul Ilfov.

De asemenea, premiul de categoria I la Noroc Plus, în valoare de 192.720 de lei, a fost câștigat cu un bilet validat la o agenție din Timișoara.

La extragerea Loto 6/49, categoria a II-a, s-au înregistrat cinci câștiguri, fiecare în valoare de 55.558 de lei. Trei dintre biletele norocoase au fost jucate la agenții din Comănești, Azuga și Turnu Măgurele, iar alte două au fost achiziționate online.

Cât costă un bilet la Tragerile Speciale Loto ale Toamnei

Pentru Tragerile Speciale Loto ale Toamnei, prețul unei variante simple este de:

9 lei la Loto 6/49;

8 lei la Joker;

6 lei la Loto 5/40;

4 lei la Noroc;

3 lei la Noroc Plus;

2 lei la Super Noroc.