Rezultatele tragerilor Loto de joi, 15 octombrie. Numerele câștigătoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc

Loteria Română a organizat joi, 15 octombrie, noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la extragerile precedente au fost acordate premii în valoare totală de peste 4,82 milioane de lei.

Noi trageri loto Foto: Loteria Română

Numerele câștigătoare la extragerile de joi, 15 octombrie:

Joker: 15, 14, 9, 10, 30 + 14

Loto 5/40: 15, 24, 25, 17, 2, 29

Noroc Plus: 3, 2, 9, 0, 3, 1

Super Noroc: 5, 0, 6, 3, 6, 1

Noroc: 1, 7, 5, 9, 4, 9, 3

Loto 6/49: 12, 36, 3, 1, 29, 34

Știrea inițială

Cel mai mare premiu pus în joc se află la Loto 6/49, unde reportul la categoria I a depășit 14,68 milioane de lei, echivalentul a peste 2,74 milioane de euro. La jocul Noroc, reportul cumulat a ajuns la peste 2,60 milioane de lei.

Și la Joker sunt în joc sume importante. Reportul la categoria I depășește 9,31 milioane de lei (peste 1,74 milioane de euro), în timp ce la categoria a II-a este disponibil un premiu de peste 116.700 de lei, iar la categoria a III-a reportul a trecut de 67.200 de lei.

La Noroc Plus, reportul categoriei I este de peste 169.900 de lei, în timp ce la Super Noroc jucătorii au șansa de a câștiga peste 481.500 de lei la categoria I.

Noile extrageri au loc în contextul unui interes ridicat al jucătorilor, alimentat de premiile consistente acumulate în ultimele săptămâni.

Amintim că la jocul Loto 5/40 de duminică, 11 octombrie, s-a înregistrat un câștig la în categoria I valoare de aproape 2,5 milioane de lei și un câștig la categoria a II-a în valoare de peste 70.000 de lei.