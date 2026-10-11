 Rezultatele tragerii loto de duminică, 11 octombrie. Premiile puse în joc de Loteria Română | adevarul.ro
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Rezultatele tragerii loto de duminică, 11 octombrie. Premiile puse în joc de Loteria Română

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Duminica, 11 octombrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 8 octombrie, Loteria Română a acordat peste 15.000 de câstiguri în valoare totală de peste 1,47 milioane de lei.

loto
Rezultate la tragerea loto de duminică, 11 octombrie Foto: Facebook

Numerele câștigătoare la extragerile de duminică, 11 octombrie:

Loto 6/49: 13, 39, 33, 34, 23, 14

Joker: 39, 20, 31, 14, 5 + 2

Noroc Plus: 9 2 4 2 4 3

Loto 5/40: 31, 33, 19, 15, 6, 5

Noroc: 8 2 1 0 1 9 3

Super Noroc: 4 4 2 6 0 7

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 13,63 milioane de lei (peste 2,54 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,41 milioane de lei (peste 450.700 de euro).

La Joker, la categoria a I, se inregistreaza un report in valoare de peste 9 milioane de lei (peste 1,68 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 49.400 de lei. La Noroc Plus se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 189.200 de lei (peste 35.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,31 milioane de lei (peste 432.900 de euro). La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 473.400 de lei (peste 88.500 de euro).

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