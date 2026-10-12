A fost câștigat marele premiu la Loto 5/40: 2,5 milioane de lei

La jocul Loto 5/40 de duminică, 11 octombrie, s-a înregistrat un câștig la în categoria I valoare de aproape 2,5 milioane de lei și un câștig la categoria a II-a în valoare de peste 70.000 de lei.

Foto: Facebook Loteria Română

La jocul Loto 5/40, premiul de categoria I este acordat pentru ghicirea primelor cinci numere extrase. Potrivit rezultatelor publicate de Loteria Română, la tragerea din 11 octombrie a fost înregistrat un unic câștig la categoria I, în valoare de 2.456.420 de lei.

Combinația care a adus marele premiu a fost: 31, 33, 19, 15, 6 și 5.

Norocul nu s-a oprit însă la marele premiu. La categoria a II-a a fost înregistrat un câștig de 70.729 de lei, iar la categoria a III-a au existat 119 câștiguri, fiecare în valoare de 594,36 lei.

Peste 55.000 de bilete jucate

Interesul jucătorilor pentru extragerea de duminică a fost ridicat. Datele Loteriei Române arată că au fost înregistrate 141.458 de variante pe 55.076 de bilete, în timp ce încasările totale la acest joc au ajuns la 707.290 de lei, relatează Graiul Sălajului

Fondul total de câștiguri la Loto 5/40 pentru această extragere s-a ridicat la 2.597.878 de lei.

Reporturile continuă la alte jocuri

În timp ce premiul cel mare la Loto 5/40 și-a găsit câștigătorul, la celelalte jocuri importante ale Loteriei Române reporturile rămân în cursă.

La Loto 6/49, premiul de categoria I nu a fost câștigat, iar la Joker, reportul la categoria I a depășit 9,3 milioane de lei, urmând să fie pus în joc la extragerile viitoare.

Următoarea tragere Loto 5/40 este programată pentru joi, 15 octombrie, când jucătorii vor avea o nouă șansă la unul dintre premiile importante puse în joc de Loteria Română.