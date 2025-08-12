Tot mai mulți români se plâng de prețurile exorbitante din Aeroportul Otopeni: „24 de euro două sandwich-uri obosite”

Tot mai mulți români reclamă prețurile ridicate din România, dar și din Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București. O româncă a descris experiența trăită la plecarea din Otopeni, cu accent pe tarife și serviciile de calitate îndoielnică. „O harababură totală și şocul prețurilor de la cele trei-patru dughene”, scrie femeia.

Într-o postare pe Facebook, pasagera a povestit că, pe lângă haosul organizatoric, a fost șocată de tarifele practicate în aeroport: o felie de pizza la aproape 11 euro, iar două sandwich-uri „obosite, fade și fără gust” – 24 de euro.

În plus, aceasta a reclamat starea băilor, unde „pute a urină”, lipsa prizelor funcționale pentru încărcarea telefoanelor și atitudinea personalului din magazinele duty-free.

„Băi moderne şi aparent curate, unde însă pute a urină iar ușile nu se pot închide. Lipsa prizelor unde să-ți încarci un telefon- zeci de oameni stînd cîte cinci minute la o singură priză, pentru a le da voie și altora să încarce; ah, scaunele de la porțile de așteptare au posibilitatea de a încărca prin port usb but guess what? evident, nu funcționează. Acreala vînzătoarelor de la Duty Free și cum îți suflă-n ceafă ca nu cumva să furi o ciocolată vîndută mai scump decât în centrul Parisului”, relatează turista.

„E halucinant așa ceva, în 2025, să ai astfel de prețuri pentru atît de puțin confort și pentru cînd oferi atît de puțin în general”, a scris pasagera, comparând experiența cu cea din aeroportul din Viena, unde există și opțiuni accesibile precum supermarketuri, fast-food-uri, surse gratuite de apă și zone curate de relaxare.

Comercianții dau vina pe taxe, specialiștii vorbesc despre practici inacceptabile

Operatorii din Otopeni susțin că nivelul ridicat al prețurilor este cauzat de taxele mari pe care le plătesc pentru a funcționa în aeroport.

Sorin Mierlea, președintele Asociației pentru Protecția Consumatorilor InfoCons, consideră că astfel de practici nu pot fi justificate și cere intervenția autorităților:

„Consiliul Concurenţei trebuie să facă evaluări foarte clare cu privire la anumite politici de vânzare din această locaţie. Dacă mergi în aeroportul otopeni şi ai nevoie de un tratament medical, să poţi să iei o pastilă, din păcate apa este nepotabilă”, potrivit Observator News.