Românii din diaspora veniți în vacanță în România se plâng de prețurile mari dintr-o stațiune populară

Turiștii români din străinătate, veniți să-și petreacă luna august în țară, reclamă prețurile mari pe care le-au găsit într-o stațiune populară și foarte aglomerată în această perioadă.

Românii spun că au vizitat multe țări europene și cred că oferta din stațiunea Băile Felix ar putea fi îmbunătățită, având în vedere și prețurile mari. Ei spun că mâncarea costă mai mult decât în Italia, Spania, Germania sau Franța.

„Foarte scump. Comparativ cu prețurile din Germania și cu salariile”, a spus o turistă, pentrui știrileprotv.

„Ar fi trebuit să fie ceva mai bun, să-ți ofere ceva mai bun”, a adăugat altcineva.

Cu toate acestea, hotelierii sunt mulțumiți de gradul de ocupare a camerelor.

„E perioadă de vacanță, vin români de peste tot, și din țară, și din străinătate, din Italia, din Spania”, a transmis Dumitru Fechete, directorul unui complex balnear.

În prezent, pentru o noapte de cazare la Băile Felix, prețul variază între 280 și 300 de lei.

În schimb, accesul la aqua-park costă 100 de lei dacă nu ești cazat în hotelul complexului, față de 80 de lei pentru cei care sunt oaspeți ai hotelului, mai scrie publicația citată.