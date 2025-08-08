search
Vineri, 8 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Prețul mâncării a explodat la nivel global în iulie. Ce alimente s-au scumpit cel mai mult și ce s-a ieftinit

0
0
Publicat:

Prețurile produselor alimentare au crescut la nivel global în iulie la cel mai ridicat nivel din ultimii peste doi ani, a anunțat vineri Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO).

Alimentele s-au scumpit la nivel global FOTO Shutterstock
Alimentele s-au scumpit la nivel global FOTO Shutterstock

Creșterea prețurilor a avut loc pe fondul scumpirii uleiurilor vegetale și atingerii unor valori record pentru carne, care au compensat ieftinirea cerealelor, lactatelor și zahărului, a anunțat FAO, citată de Reuters.

Indicele FAO al prețurilor produselor alimentare, folosit ca reper global, a avut în iulie o medie de 130,1 puncte, în creștere cu 1,6% față de iunie, a precizat FAO.

Este cel mai ridicat nivel din februarie 2023, însă cu 18,8% sub vârful atins în martie 2022, imediat după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia.

Prețul cărnii a urcat la nivel record

Indicele FAO pentru carne a urcat la un nou record de 127,3 puncte, în creștere cu 1,2% față de maximul anterior din iunie, pe fondul unei cereri puternice de import din China și Statele Unite, care a impulsionat prețurile la carnea de vită și de oaie, potrivit agenției.

Importurile de carne de vită ale SUA au crescut după ce seceta a dus la reducerea efectivelor interne de vite. China a importat anul trecut cantități record de carne de vită, pe fondul popularității în creștere a acestui produs, însă o anchetă oficială privind carnea de vită importată a creat incertitudini în privința cererii chineze.

Pe alte segmente ale pieței de carne, prețurile la pasăre au crescut ușor după reluarea importurilor de pui din Brazilia de către principalii cumpărători, după ce Brazilia și-a recăpătat statutul de țară liberă de gripă aviară în urma măsurilor luate împotriva unei prime focare la nivel de fermă.

În schimb, prețurile la carnea de porc au scăzut din cauza ofertelor suficiente și a cererii mai reduse, în special în Uniunea Europeană, a adăugat FAO.

Uleiul, tot mai scump

Indicele FAO pentru uleiuri vegetale a urcat la 166,8 puncte, cu 7,1% mai mult decât în luna precedentă și la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani.

Creșterea a fost determinată de cotațiile mai mari pentru uleiul de palmier, soia și floarea-soarelui, pe fondul unei cereri globale solide și al reducerii ofertei, deși prețurile la uleiul de rapiță au scăzut odată cu apariția noilor recolte în Europa, a precizat FAO.

Ce alimente s-au ieftinit

Indicele FAO pentru cereale a coborât la cel mai scăzut nivel din aproape cinci ani, pe fondul presiunii sezoniere a ofertei din recoltele de grâu din emisfera nordică.

Indicele separat pentru orez a scăzut cu 1,8% luna trecută, pe fondul ofertelor abundente la export și al cererii reduse de import.

Prețurile la lactate au scăzut pentru prima dată din aprilie 2024, declinurile pentru unt și laptele praf compensând noile creșteri de preț pentru brânză.

Indicele FAO pentru zahăr a scăzut pentru a cincea lună consecutiv, pe fondul așteptărilor privind o creștere a producției în Brazilia și India, în ciuda semnalelor de revenire a cererii globale de import, a precizat agenția.

FAO nu a actualizat în această lună estimările privind oferta și cererea de cereale.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
digi24.ro
image
Un "balaur dobrogean" de peste un metru, găsit într-o locuință din 2 Mai. Jandarmii au intervenit de urgență
stirileprotv.ro
image
Categoria de pensionari din România care plătesc 10% CASS, chiar dacă au pensii SUB 3.000 lei
gandul.ro
image
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
mediafax.ro
image
Cine e milionarul care a făcut un scandal imens în avion și a amenințat că va da foc unei stewardese. Are două soții și trei copii
fanatik.ro
image
Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”
libertatea.ro
image
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea unui președinte de țară
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
Britanicii exclamă: ”Ianis Hagi și-a ales noul club”
digisport.ro
image
Pilonul II de pensii, de la Dragnea la Bolojan – un drum lung, dar cu aceeași destinație
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
Cum arată vila de 241 de metri pătraţi a fostului preşedinte Traian Băsescu, din zona Zambaccian
observatornews.ro
image
Vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu ar putea fi vândută! Cât a costat inițial și ce profit colosal ar aduce
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Top trei cele mai mari greșeli pe care le fac șoferii români. Te pot costa bani, permisul sau chiar viața
playtech.ro
image
Reghe îi răspunde dur Anamariei Prodan: “Oamenii care nu au ce face vor să iasă în evidență”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Schimbare la 180 de grade! Ce a spus antrenorul lui PSV despre Dennis Man, la 5 zile de la momentul ”Habar n-am cine e”
digisport.ro
image
Rusia revine în forță în țările din fosta Uniune Sovietică: începe un amplu plan de recuperare a influenței, după plecarea americanilor
stiripesurse.ro
image
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
kanald.ro
image
Bărbatul care a pierdut 350 milioane dolari în bitcoini aruncați din greșeală de fosta iubită la gunoi renunță după 12 ani de...
playtech.ro
image
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
wowbiz.ro
image
Vestea MOMENTULUI! Simona Halep este în culmea fericirii! Vine BARZA. A făcut anunțul despre SARCINĂ: Gemenii sunt deja iubiți!
romaniatv.net
image
Schimbare privind plata pensiilor! Anunț oficial pentru pensionari
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Imaginea de la căpătâiul lui Ion Iliescu care va rămâne în istorie. De ce i-au ținut coliva Constantinescu, Văcăroiu, Năstase și Stolojan VIDEO
actualitate.net
image
Cum și-a spălat Ion Iliescu păcatele față de România înainte să moară
actualitate.net
image
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
click.ro
image
Mihai Trăistariu, țepuit la bani de o turistă: „Am poza ei, dacă-mi pun mintea o dau la Poliție!” Ce regulă strictă impune din 2026
click.ro
image
Gheorghe Turda, picanterii de la chefurile lui Ion Iliescu: „Îi plăcea piesa Așa beau oamenii buni” Care fost președinte nu chefuia însă cu artiștii? „Era distant”
click.ro
felix mihaela radulescu instagram jpg
Mihaela Rădulescu, primul mesaj după ce și-a înmormântat iubirea vieții: ”Țintește către acest tip de iubire”. Emoționant!
okmagazine.ro
Cheesecake cu caise Sursa foto shutterstock 303949643 jpg
Cum să faci cheesecake cu caise, cea mai simplă şi răcoroasă prăjitură
clickpentrufemei.ro
ion iliescu jpg
Personajul care devenise Ion Iliescu la un moment dat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Două zodii vor plânge de fericire. Reușesc să scape de probleme grave și începe să se întrezărească luminița de la capătul tunelului și pentru ele
image
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”

OK! Magazine

image
Un fost angajat de la Palatul Kensington dezvăluie cel mai bine păstrat secret al lui Kate Middleton. Cu ajutorul lui își menține ea sănătatea!

Click! Pentru femei

image
Ce-a făcut Brad Pitt chiar în ziua în care mama lui a murit. E surprinzător!

Click! Sănătate

image
Poți ghici animalul ascuns printre banane?