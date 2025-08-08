Prețul mâncării a explodat la nivel global în iulie. Ce alimente s-au scumpit cel mai mult și ce s-a ieftinit

Prețurile produselor alimentare au crescut la nivel global în iulie la cel mai ridicat nivel din ultimii peste doi ani, a anunțat vineri Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO).

Creșterea prețurilor a avut loc pe fondul scumpirii uleiurilor vegetale și atingerii unor valori record pentru carne, care au compensat ieftinirea cerealelor, lactatelor și zahărului, a anunțat FAO, citată de Reuters.

Indicele FAO al prețurilor produselor alimentare, folosit ca reper global, a avut în iulie o medie de 130,1 puncte, în creștere cu 1,6% față de iunie, a precizat FAO.

Este cel mai ridicat nivel din februarie 2023, însă cu 18,8% sub vârful atins în martie 2022, imediat după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia.

Prețul cărnii a urcat la nivel record

Indicele FAO pentru carne a urcat la un nou record de 127,3 puncte, în creștere cu 1,2% față de maximul anterior din iunie, pe fondul unei cereri puternice de import din China și Statele Unite, care a impulsionat prețurile la carnea de vită și de oaie, potrivit agenției.

Importurile de carne de vită ale SUA au crescut după ce seceta a dus la reducerea efectivelor interne de vite. China a importat anul trecut cantități record de carne de vită, pe fondul popularității în creștere a acestui produs, însă o anchetă oficială privind carnea de vită importată a creat incertitudini în privința cererii chineze.

Pe alte segmente ale pieței de carne, prețurile la pasăre au crescut ușor după reluarea importurilor de pui din Brazilia de către principalii cumpărători, după ce Brazilia și-a recăpătat statutul de țară liberă de gripă aviară în urma măsurilor luate împotriva unei prime focare la nivel de fermă.

În schimb, prețurile la carnea de porc au scăzut din cauza ofertelor suficiente și a cererii mai reduse, în special în Uniunea Europeană, a adăugat FAO.

Uleiul, tot mai scump

Indicele FAO pentru uleiuri vegetale a urcat la 166,8 puncte, cu 7,1% mai mult decât în luna precedentă și la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani.

Creșterea a fost determinată de cotațiile mai mari pentru uleiul de palmier, soia și floarea-soarelui, pe fondul unei cereri globale solide și al reducerii ofertei, deși prețurile la uleiul de rapiță au scăzut odată cu apariția noilor recolte în Europa, a precizat FAO.

Ce alimente s-au ieftinit

Indicele FAO pentru cereale a coborât la cel mai scăzut nivel din aproape cinci ani, pe fondul presiunii sezoniere a ofertei din recoltele de grâu din emisfera nordică.

Indicele separat pentru orez a scăzut cu 1,8% luna trecută, pe fondul ofertelor abundente la export și al cererii reduse de import.

Prețurile la lactate au scăzut pentru prima dată din aprilie 2024, declinurile pentru unt și laptele praf compensând noile creșteri de preț pentru brânză.

Indicele FAO pentru zahăr a scăzut pentru a cincea lună consecutiv, pe fondul așteptărilor privind o creștere a producției în Brazilia și India, în ciuda semnalelor de revenire a cererii globale de import, a precizat agenția.

FAO nu a actualizat în această lună estimările privind oferta și cererea de cereale.