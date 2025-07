Punțile de îmbarcare și debarcare a pasagerilor în aeronavele de pe aeroportul Otopeni vor fi modernizate

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti a început lucrări de modernizare, înlocuire şi reparaţie capitală a punţilor de debarcare şi îmbarcare a pasagerilor în aeronave, la Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti.

Lucrările constau în montarea a trei noi punţi şi modernizarea altor şapte din cele existente. În prezent, la Aeroportul Henri Coandă există 14 punţi, iar, odată cu finalizarea lucrărilor, aeroportul va dispune de 15 astfel de sisteme de îmbarcare/debarcare care fac legătura directă dintre aeronave şi terminal, a informat marți Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).

Punţile de îmbarcare/debarcare permit mişcarea în plan vertical şi orizontal, pot fi deplasate cu uşurinţă pe platforma aeroportuară, sunt dotate cu senzori de control al mişcării şi al înclinaţiei, au funcţia de auto-levelling (reglare automată a înălţimii), dispun de senzori de control al proximităţii, au sisteme inteligente de măsurare a unghiurilor de rotaţie şi sunt prevăzute cu senzori de contact cu aeronavele, precizează sursa citată.

Mişcările circulare şi radiale ale punţilor pot fi efectuate simultan, ceea ce reduce semnificativ timpul de andocare a aeronavei.

„Datorită acţionării hidraulice a coloanelor verticale, punţile au consum redus de energie, finisajul de sticlă low-E are un coeficient redus de încălzire la soare, punţile fiind dotate şi cu sisteme de aer condiţionat. CNAB va analiza posibilitatea implementării în viitor a sistemului de comandă la distanţă a punţilor de îmbarcare/debarcare la AIHCB. Sisteme similare cu cele din Aeroportul Henri Coandă au fost instalate de către firma Thyssenkrupp Airport Solutions şi în aeroporturile Heathrow din Londra, Madrid Barajas, Toronto, Dubai sau Doha (Qatar)", se mai arată în comunicat.

La jumătatea lunii mai, oficialii companiei anunțau că au transmis ordinul de începere a lucrărilor de modernizare a terminalelor și a corpurilor de clădire existente pe Aeroportul Otopeni.

Investiția se va derula pe o perioadă de 30 de luni, iar contractul are o valoare totală de 112.421.921,98 lei, sursa de finanțare fiind fondurile proprii ale Companiei Naționale Aeroporturi București. Antreprenorul lucrărilor este asocierea UTI Construction and Facility Management SA – Somet SA - Re-Act Now Architecture SRL.