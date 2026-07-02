Topul celor mai bune pizzerii din Europa: România, reprezentată de două localuri, iar unul este lider național

România își consolidează prezența pe harta gastronomică europeană. O pizzerie din Iași a fost inclusă pentru al treilea an consecutiv în clasamentul 50 Top Pizza Europa, ocupând în ediția 2026 locul 51 din cele 60 de poziții ale topului. Totodată, o altă pizzerie din București figurează în categoria „Excellent Pizzerias”, rezervată localurilor remarcabile evaluate de inspectorii ghidului.

Clasamentul a fost prezentat pe 30 iunie, la Madrid, în cadrul unei gale. Evenimentul s-a încheiat cu o petrecere organizată în spațiul gastronomic Bernabéu Market, din interiorul stadionului Santiago Bernabéu.

Creat în 2018 de Barbara Guerra, Albert Sapere și jurnalistul Luciano Pignataro, ghidul 50 Top Pizza a pornit ca o platformă dedicată celor mai bune pizzerii din Italia, devenind în timp unul dintre cele mai importante repere internaționale din domeniu. În ediția din 2026, clasamentul european a fost extins de la 50 la 60 de poziții și include 200 de pizzerii din 35 de țări.

În acest an, Spania conduce clasamentul după numărul de localuri incluse, cu 29 de pizzerii, urmată de Franța, cu 24, și Marea Britanie, cu 22. Parisul este orașul cu cele mai multe restaurante prezente în ghid, urmat de Londra și Madrid.

Locul întâi în clasamentul european i-a revenit, pentru al doilea an consecutiv, restaurantului Napoli on the Road din Londra. Pe poziția secundă s-a clasat Baldoria din Madrid, iar podiumul este completat de IMperfetto din Puteaux, Franța.

Cum a ajuns ZANO din Iași printre cele mai apreciate pizzerii din Europa

Situată pe Bulevardul Tudor Vladimirescu din Iași, ZANO a fost deschisă în noiembrie 2022 de un antreprenor și tatăl său, deși niciunul dintre ei nu avea experiență în gastronomie.

„Planul inițial nu era să facem o pizza excelentă, ci să creăm un loc care să aducă oamenii împreună. Pizza ni s-a părut un simbol al prieteniei, un preparat pe care îl împarți cu cei dragi”, a declarat Alex Gafitianu pentru Ziarul de Iași.

Pentru a învăța meserie, cei doi au analizat zeci de pizzerii premiate și au contactat aproximativ 70 dintre cei mai cunoscuți pizzaioli din Italia. Doar cinci au răspuns, iar colaborarea s-a concretizat cu Giovanni Santarpia, unul dintre cei mai apreciați pizzaioli din Florența, care a contribuit la dezvoltarea meniului și continuă să coordoneze prepararea pizzei la restaurantul din Iași.

Ingredientele folosite sunt în mare parte aduse din Italia și completate cu produse locale și de sezon.

În clasamentul pe țări al ghidului 50 Top Pizza Europa 2026, ZANO a fost desemnată cea mai bună pizzerie din România.

Animaletto Pizza Bar, apreciată de inspectorii ghidului

Și Bucureștiul este reprezentat în prestigiosul ghid „Excellent Pizzerias” prin Animaletto Pizza Bar, situat în apropierea Pieței Romane din București.

Inspectorii 50 Top Pizza descriu localul drept un spațiu elegant și primitor, apreciind atmosfera, serviciile, cocktailurile și ingredientele de calitate. Pizza este caracterizată ca fiind o combinație între stilul napoletan și cel roman, având un blat ușor mai crocant decât varianta tradițională napoletană.

Potrivit ghidului, Animaletto își consolidează reputația de la an la an și reușește să atragă clienți din generații diferite.