search
Luni, 12 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Pizza, altădată mâncarea săracului în SUA, a ajuns un produs de lux. Preferințele clienților se îndreaptă spre variante mai simple

0
0
Publicat:

Costuri tot mai ridicate, competiție acerbă și schimbarea obiceiurilor de consum pun la încercare marile lanțuri de pizzerii din SUA, odinioară printre cele mai profitabile afaceri din industria alimentară.

Pizza FOTO: Shutterstock
Pizza FOTO: Shutterstock

Timp de mulți ani, pizza a fost considerată una dintre cele mai sigure și accesibile opțiuni de masă în Statele Unite. În prezent însă, numeroase branduri cunoscute din domeniu se confruntă cu scăderi ale vânzărilor. Acestea au dus la închideri de locații și reorganizări interne, pe fondul inflației, al intensificării concurenței și al modificării preferințelor consumatorilor americani, scrie Mediafax.

Pizza, tot mai puțin percepută ca „mâncare ieftină”

Creșterea prețurilor reprezintă unul dintre principalii factori ai declinului. O pizza clasică cu brânză costă acum, în medie, circa 17 dolari. Variantele cu toppinguri suplimentare depășesc ușor pragul de 20 de dolari. În comparație, multe preparate din fast-food sau restaurante mexicane sunt mai accesibile. Astfel, pizza devine mult mai puțin atractivă pentru clienții cu buget limitat.

Pentru a reduce cheltuielile, tot mai mulți consumatori aleg pizze mai mici sau cu mai puține ingrediente. Această tendință lovește direct în marjele de profit ale lanțurilor mari, care se bazau pe câștigurile din toppinguri. Reprezentanții Papa John’s au confirmat că preferințele clienților se îndreaptă spre variante mai simple, cu impact negativ asupra veniturilor.

Expansiunea rapidă a pizzeriilor în ultimele decenii a dus la o piață extrem de aglomerată, unde branduri consacrate concurează pentru aceiași clienți. Alternativele gastronomice sunt mai numeroase ca niciodată. Pizza Hut, lider tradițional al industriei, a raportat mai multe trimestre consecutive de scădere a vânzărilor, iar compania-mamă Yum! Brands ia în calcul inclusiv vânzarea lanțului.

Lanțurile medii, cele mai expuse

Problemele nu vizează doar giganții industriei. Rețele precum Blaze Pizza sau Mod Pizza au închis zeci de locații pentru a reduce costurile. California Pizza Kitchen a fost vândută recent la un preț mult sub evaluările de acum zece ani, reflectând presiunile din piață.

În perioada pandemiei, pizza a beneficiat de un boom al livrărilor la domiciliu. Odată cu revenirea la un ritm normal, aplicațiile de livrare au deschis calea către o diversitate mult mai mare de opțiuni – de la preparate asiatice la mâncare vegană. Conform analizelor publicate de The New York Times, pizza nu mai domină acest segment. Ea a fost depășită de opțiuni percepute ca mai variate sau mai sănătoase.

Schimbarea stilului de viață și a dietei

Tot mai mulți consumatori se orientează către o alimentație echilibrată. Dietele orientate spre sănătate, dar și medicamentele destinate controlului greutății, reduc apetitul pentru mâncăruri bogate în calorii. Ca răspuns, multe pizzerii testează rețete mai ușoare, porții reduse sau tipuri alternative de blat, încercând să țină pasul cu noul profil al clienților.

Chiar și în aceste condiții, pizza rămâne un sector de amploare. Potrivit estimărilor citate de The Wall Street Journal, lanțurile de pizzerii au generat aproximativ 31 de miliarde de dolari în vânzări în 2024. Tinerii consumatori continuă să fie cei mai fideli, însă ritmul de creștere al pieței nu mai este cel din anii trecuți.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
digi24.ro
image
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct. Vești de la spital despre celebra artistă
stirileprotv.ro
image
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu gardienii de la școala de corecție acuzați că îi obligau pe minori să le satisfacă fanteziile
gandul.ro
image
Mii de turiști au rămas blocați în Laponia. Temperaturi de aproape minus 40 de grade
mediafax.ro
image
El este singurul transfer pe care FCSB îl mai face în această iarnă. MM Stoica a dat toate detaliile
fanatik.ro
image
Marian Godină merge la Survivor România 2026. Anunțul făcut după ce a semnat cu Antena 1
libertatea.ro
image
Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu SUA „înainte să fie prea târziu”
digi24.ro
image
Cum explică Guvernul României noile impozite auto » De ce taxele pentru autoturismele hibrid sunt și de zece ori mai mari
gsp.ro
image
"Vai, săraca de tine!" Celebrul miliardar român a ajuns la Milano și a început să plângă pe străzi
digisport.ro
image
Fuge ayatollahul din Iran? Zvonurile momentului care întrețin protestele / Informații despre un posibil transfer al lingourilor de aur din Iran în Rusia
stiripesurse.ro
image
Cerul a devenit roz aprins în timpul furtunii de zăpadă de joi seară, în Birmingham
antena3.ro
image
Doi români din Spania, de 13 şi 20 de ani, au sărit în gol de la etajul 9 după ce familiile s-au opus relației
observatornews.ro
image
Fenomene meteo foarte periculoase în Capitală. Bucureștenii, sfătuiți să evite deplasările în aceste zile, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
prosport.ro
image
ITP în 2026: ce verificări te pot pica imediat și ce se vede la un control în trafic
playtech.ro
image
Bombă în SuperLiga: Rapid ar putea rămâne fără Alex Dobre! Echipa care îl vrea cu orice preț: „Ofertă serioasă”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A venit cea mai dură reacție pentru Loți Boloni, după declarațiile făcute la adresa regretatului Ilie Balaci
digisport.ro
image
Toate armele pe masă: începe lupta pentru controlul dosarelor și al puterii politice
stiripesurse.ro
image
Când se opresc ninsorile în România! Directorul ANM a anunțat cum va fi vremea, începând de luni, 12 ianuarie
kanald.ro
image
Gigantul american care a vizat România și gazul din Marea Neagră îi spune lui Trump că...
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
Haos climatologic, vortexul aduce ger de crapă pietrele. Cât va ninge în Bucureşti
romaniatv.net
image
Anunț pentru toți românii! Ce prețuri se vor impune pentru gaze, din aprilie 2026
mediaflux.ro
image
Cum explică Guvernul României noile impozite auto » De ce taxele pentru autoturismele hibrid sunt și de zece ori mai mari
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Horoscop luni, 12 ianuarie. Pierderi pentru Tauri, șanse de avansare pentru Fecioare
click.ro
image
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
click.ro
image
Mesajul Universului pentru 2026. Ce lecție ai de învățat în acest an, în funcție de zodie
click.ro
Regele Charles si Zara Tindall la Royal Windsor Horse Show profimedia 0870758326 jpg
Nepoata Regelui Charles a trecut de la rigiditatea regală la rochii mini. Apariție uimitoare a blondinei
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
Tumulul Karaağaç se află în vârful unui deal natural și la peste 30 de metri deasupra câmpiei înconjurătoare (© Hüseyin Erpehlivan)
Mormânt monumental frigian, descoperit de arheologi, la mare distanță de capitala legendarului rege Midas
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A fost un simbol al industriei alimentare românești
image
Horoscop luni, 12 ianuarie. Pierderi pentru Tauri, șanse de avansare pentru Fecioare

OK! Magazine

image
Certurile neașteptate pe care Regina Elisabeta le avea cu Prințul Philip. A aruncat cu pantofii în el, de nervi!

Click! Pentru femei

image
Atenție, acest comportament te pot face greu de suportat! Nu lăsa vârsta să te facă răutăcioasă

Click! Sănătate

image
Aşa îţi măsori corect tensiunea acasă!