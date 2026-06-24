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Cum se prepară panna cotta, desertul fin și elegant care cucerește lumea. Rețeta simplă cu doar câteva ingrediente, perfectă pentru vară

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Panna cotta, unul dintre cele mai apreciate deserturi italiene, poate fi desertul perfect pentru vară datorită simplității cu care se prepară și efectului răcoritor pe care îl oferă. Numele său înseamnă „smântână fiartă” în limba italiană, iar textura sa catifelată și gustul delicat l-au transformat într-un preparat iubit de pasionații de gastronomie.

Procesul de preparare începe cu hidratarea gelatinei. FOTO: Pixabay
Procesul de preparare începe cu hidratarea gelatinei. FOTO: Pixabay

Prepararea panna cottei se bazează pe un echilibru atent între smântână, zahăr și gelatină, care oferă desertului textura sa specifică. Deși pare sofisticat, preparatul nu necesită tehnici complexe, ci mai degrabă atenție la detalii, notează Recipes from Italy.

Pentru varianta clasică, ingredientele necesare pentru bază sunt:

- 500 ml de smântână lichidă dulce (poate fi folosit și un mix din 250 ml lapte și 250 ml smântână lichidă)

- 60 g de zahăr

- o păstaie de vanilie (sau extract de vanilie)

- 8 g de gelatină

Ingredientele pentru jeleul de fructe:

- 250 g fructe (zmeură/căpșuni/mix fructe de pădure)

- 2–3 linguri zahăr (după gust)

- lingură zeamă de lămâie

- 5 g gelatină

- 2–3 linguri apă (opțional, dacă vrei o textură mai fluidă)

Mod de preparare

Procesul de preparare începe cu hidratarea gelatinei în apă rece timp de câteva minute.

Între timp, smântâna se încălzește ușor pe aragaz/plită împreună cu zahărul și vanilia, fără a ajunge la punctul de fierbere. După dizolvarea zahărului, amestecul se ia de pe foc și se încorporează gelatina hidratată, amestecându-se până la dizolvare completă.

Compoziția se toarnă apoi în pahare sau cupe și se lasă la răcit timp de câteva ore, până la întărire, sau chiar peste noapte.

Nu uita de jeleul de fructe

În paralel, se prepară un jeleu simplu de fructe. Pune fructele într-un blender și pasează-le până devin piure. Dacă vrei un jeleu fin, îl poți strecura prin sită ca să elimini semințele. Pune piureul într-o crăticioară, adaugă zahărul și zeama de lămâie și încălzește la foc mic, doar cât să se dizolve zahărul (nu trebuie fierbe).

Ia compoziția de pe foc și adaugă gelatina hidratată în prealabil. Amestecă până se dizolvă complet. Lasă jeleul să se răcească puțin, apoi toarnă-l peste panna cotta deja întărită.

Cheia succesului stă în răbdare

Specialiștii culinari atrag atenția că succesul rețetei depinde de respectarea etapelor: smântâna nu trebuie fiartă, iar gelatina trebuie hidratată corect înainte de a fi adăugată în compoziția caldă.  

Rezultatul final este un desert fin, elegant, care se servește adesea în pahare transparente pentru a evidenția textura și straturile sale. Pentru un plus de prospețime, poți adăuga și câteva frunze de mentă. 

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