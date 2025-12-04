Topul căutărilor Google 2025 în România: de la alegerile prezidențiale și moartea lui Ion Iliescu, la jucării virale, diete și filme populare

Românii au căutat pe Google, în 2025, de la politicieni și decese celebre până la jucării virale și seriale populare. Alegerile prezidențiale, moartea lui Ion Iliescu și fenomenul Labubu au dominat căutările din țară.

Google a publicat, ca în fiecare an, topul căutărilor realizate de români, evidențiind subiectele și personalitățile care au generat cel mai mare interes în 2025. Lista relevă trendurile digitale și curiozitățile românilor, de la evenimente politice majore și decese ale unor personalități marcante până la filme, seriale și jucării virale, potrivit stirileprotv.

Politica domină căutările

Alegerile prezidențiale din primăvară au fost principala preocupare a românilor. Nicușor Dan, ales președinte al României, George Simion, contracandidatul său, și informații despre prezența la vot au fost în top 10 al căutărilor. Aceste căutări reflectă interesul crescut al publicului pentru procesul electoral și rezultatele acestuia.

Decese și personalități publice

Trecerea în neființă a unor figuri publice a generat vârfuri de căutări. Moartea fostului președinte Ion Iliescu, cea a Papei Francisc sau asasinarea activistului conservator american Charlie Kirk au stârnit curiozitatea românilor, aceștia dorind să afle mai multe despre viețile și carierele acestor personalități.

Tehnologie și produse populare

Lansarea iPhone 17 a fost un alt subiect intens căutat, demonstrând interesul românilor pentru gadgeturi și tehnologie.

Cultură și divertisment

Pe plan cultural, filmele Nosferatu, Anora și Cravata galbenă au fost cele mai căutate, în timp ce în materie de seriale românii au preferat Squid Game, Adolescence și Ginny and Georgia. Interesul pentru seriale și filme reflectă fascinația românilor pentru producții internaționale și locale de succes.

Trenduri virale și jucării

Labubu, o păpușă de pluș populară la nivel global, a devenit un fenomen și în România, stârnind controverse și curiozitate. De asemenea, kendama a înregistrat o creștere semnificativă în căutări, deși nu a intrat în top 10.

Sărbători și tradiții culinare

Românii s-au interesat și de târgurile de Crăciun, cu preferințe pentru evenimentele din străinătate, precum Viena și Budapesta, depășind târgurile locale din București sau Craiova. În materie de gastronomie, căutările au vizat rețete tradiționale precum drobul de miel, pasca sau diverse specialități de Paște.

Inteligența artificială și educația digitală

Educația în domeniul inteligenței artificiale a fost un alt domeniu de interes, românii căutând atât cursuri, cât și informații despre olimpiadele de inteligență artificială, arătând o preocupare crescută pentru domeniile inovatoare și viitorul profesional.

Cum a fost realizat topul Listele „trending” sunt alcătuite pe baza creșterilor susținute ale căutărilor în 2025 comparativ cu 2024 și nu pe volume absolute, astfel încât acestea surprind subiectele care au generat interes specific în anul încheiat.

Căutări populare ale românilor pe Google

Nicușor Dan Ion Iliescu George Simion iPhone 17 Charlie Kirk Prezență vot Insula Iubirii 2025 FCSB PAOK Labubu Papa Francisc

Filmele pe care le-au căutat românii în 2025

Nosferatu Anora Cravata galbenă Minecraft Movie Culpa Nuestra The Gorge Babygirl Frankenstein Snow White Thunderbolts

Serialele pe care le-au căutat românii în 2025

Squid Game Adolescence Ginny and Georgia From Wednesday Season 2 The Summer I Turned Pretty Aziz The Last of Us Season 2 Dexter Resurrection American Primeval

Inteligența artificială, printre cele mai populare căutări din 2025

Olimpiada de inteligență artificială Inteligență artificială gratis Inteligență artificială online Inteligență artificială Google Inteligență artificială China Ce este inteligența artificială Inteligență artificială pe telefon Curs inteligență artificială Inteligență artificială pentru mentenanță echipamente Inteligență artificială poze

Personalitățile despre care românii au vrut să afle mai multe

Nicușor Dan George Simion Călin Georgescu Bianca Censori Laura Vicol Mihaela Rădulescu Sebastian Stan Melania Trump Ilie Bolojan Crin Antonescu

Crăciun

Târg de Crăciun Viena 2025 Târg de Crăciun Budapesta 2025 Târg de Crăciun București 2025 Târg de Crăciun Craiova 2025 Vacanță de Crăciun 2025 Crăciun rit vechi 2025 Târg de Crăciun Cluj 2025 Târg de Crăciun Sibiu 2025 Târg de Crăciun Brașov 2025 Renii lui Moș Crăciun

Diete

Dieta Cerin Dieta Mara Bănică Dieta Metabolică Dieta Hashimoto Dieta Moromete Dieta cu ou fiert Dieta Mayo Dieta Uruguayană Dieta cu banane Dieta de rotație

Rețete

Drob de miel rețetă tradițională Ciocolată Dubai rețetă Rețetă pască cu brânză Rețetă drob de pui simplă Drob de miel rețetă ardelenească Miel la cuptor rețetă Rețetă pască Jamila Rețeta Mihaelei pască fără aluat Rețetă drob de miel cu prapure Rețetă chiftele de porc

Cum…?

Cum arată buletinul de vot Cum se vopsesc ouăle Cum a votat diaspora Cum se alege Papa Cum arată Labubu Cum să crești copii puternici mental Cum va fi vremea de Paște Cum se face cozonacul Cum trec la Hidroelectrica Cum se desparte în silabe subiect

