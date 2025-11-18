Șeful Google avertizează că „nicio companie nu va fi imună” dacă bula AI se va sparge

Nicio companie nu va imună, nici măcar Google, în cazul în care bula inteligenței artificiale (IA) se va sparge, a avertizat Sundar Pichai, CEO-ul Alphabet, compania-mamă a Google, într-un interviu pentru BBC.

Boom-ul IA a atras după sine oportunități extraordinare, dar se poate observa și o componentă de irațional, manifestată prin investiții accelerate și supraevaluări ale companiilor, ceea ce creează riscuri, așa cum s-a întâmplat și cu boom-ul și, ulterior, prăbușirea dotcom.

În comentarii care aduc aminte de cele făcute de președintele Rezervei Federale a SUA, Alan Greenspan, în 1996, care a avertizat asupra „exuberanței iraționale” a pieței cu mult înainte de prăbușirea dotcom, Pichai a spus că industria poate supralicita în cicluri de investiții precum acesta.

Acțiunile Alphabet și-au dublat valoarea în șapte luni, ajungând la 3,5 trilioane de dolari, pe măsură ce piețele au căpătat încredere în capacitatea acestui gigant de a tempera amenințarea din partea proprietarului ChatGPT, OpenAI.

„Putem privi în urmă la internetul de acum. Au existat în mod clar o mulțime de investiții excesive, dar niciunul dintre noi nu s-ar pune la îndoială că internetul a fost profund”, a spus el.

„Mă aștept ca și inteligența artificială să fie la fel. Deci cred că este atât rațională, dar și există elemente de iraționalitate”.

Comentariile sale vin în urma unui avertisment lansat de Jamie Dimon, directorul băncii americane JP Morgan, care a declarat luna trecută pentru BBC că investițiile în inteligența artificială vor da roade, dar o parte din banii investiți în industrie „probabil se vor pierde”.

Gigantul Google dispune de instrumente pentru a face față unor eventuale turbulențe, spune Pichai,

Modelul unic al Google de a deține propria gamă completă de tehnologii - de la cipuri la date YouTube, la modele și știință de frontieră - înseamnă că este într-o poziție de a trece cu bine peste orice turbulențe ale pieței inteligenței artificiale.

Compania își dezvoltă propriile supercipuri pentru IA și investește de pildă în proiectul DeepMind din Londra, alocând un buget de 5 miliarde de lire sterline pentru cercetare și infrastructură în următorii doi ani.

Un factor demn de luat în seamă este și consumul ridicat de energie cerut de IA- acesta a reprezentat nu mai puțin de 1,5% din energia electrică la nivel global anul trecut.

În acest sens, el a declarat că sunt necesare măsuri, inclusiv în Regatul Unit, pentru a dezvolta noi surse de energie și a extinde infrastructura energetică.

„Nu ai vrea să strâmtorezi o economie bazată pe energie și cred că asta va avea consecințe”, a spus el.

De asemenea, el a recunoscut că nevoile energetice ale proiectului său de inteligență artificială în expansiune au dus la abatere de la atingerea obiectivelor climatice ale companiei, dar a insistat că Alphabet nu a renunțat la obiectivul de a atinge zero emisii net până în 2030 prin investiții în noi tehnologii energetice.

„IA-ul va afecta și munca așa cum o știm”, a spus el, calificând-o drept-„cea mai profundă tehnologie la care a lucrat omenirea”, care va crea perturbări în societate, dar și noi oportunități.

„Va evolua și va face tranziția anumitor locuri de muncă, iar oamenii vor trebui să se adapteze. Nu contează dacă vrei să fii profesor sau doctor. Toate aceste profesii vor exista, dar oamenii care se vor descurca bine în fiecare dintre ele vor fi cei care învața să folosească aceste instrumente.”