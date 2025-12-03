Google înlocuiește titlurile știrilor cu expresii bazate pe inteligență artificială. Jurnaliștii critică experimentul

Google experimentează înlocuirea titlurilor de știri din fluxul său personalizat Discover cu fraze scurte generate de inteligența artificială. Reporterii de la The Verge au observat că unele dintre aceste titluri erau înșelătoare, lipsite de sens sau contraziceau conținutul articolelor. Editorii spun că acest lucru le distruge munca și îi induce în eroare pe cititori. În schimb, compania numește acest lucru „un mic experiment cu interfață utilizator”.

Unele dintre noile titluri par neutre, cum ar fi „Un model de origami câștigă premiu” sau „Hyundai și Kia cresc”. Cu toate acestea, simplifică semnificativ conținutul în comparație cu titlurile originale, cum ar fi „Un adolescent de 14 ani câștigă premiul pentru un origami care poate susține de 10.000 de ori propria greutate”.

Alte cazuri au atras mult mai multe critici. Discover, de exemplu, a schimbat titlul revistei Ars Technica „Steam Machine de la Valve este similară cu o consolă, dar nu vă așteptați să coste la fel” în „Prețul Steam Machine a fost anunțat”, chiar dacă Valve nu îl va dezvălui decât anul viitor. Google a scurtat, de asemenea, titlul articolului lui Tom Warren de la The Verge , „Cum utilizează dezvoltatorii Microsoft inteligența artificială”, în „Dezvoltatorii Microsoft utilizează inteligența artificială”.

Jurnaliștii au observat, de asemenea, că Google creează titluri care schimbă complet contextul știrilor. Discover a afișat fraza „placa video AMD depășește Nvidia”, deși articolul Wccftech se referea doar la faptul că AMD a fost liderul săptămânal în vânzările unui retailer german. Alte titluri, precum „copierea de rezervă a fermei conform programului 1” sau „dezbaterea privind etichetele AI”, sunt greu de înțeles fără context.

Problema este că lângă astfel de titluri este menționată publicația care a publicat știrea. La The Verge se tem că utilizatorii ar putea crede că ei au creat clickbait-ul, și nu AI-ul Google.

Criticile editorilor

Editorii subliniază că titlurile ar trebui să ajute cititorii să înțeleagă importanța știrii, nu să o denatureze. Ei au comparat acest lucru cu cazul în care o librărie ar înlocui coperta unei cărți fără știrea autorului.

Google adaugă la știri mențiunea „Generated with AI, which can make mistakes” („generat cu ajutorul IA, care poate face greșeli”), dar sistemul nu explică ce anume a modificat AI. Avertismentul este vizibil numai după apăsarea butonului „See more” („Află mai multe”), astfel încât majoritatea cititorilor nici măcar nu îl văd.

„Acesta este un mic experiment cu interfața utilizatorului (UI, user interface) pentru o parte din utilizatorii Discover. Testăm un nou design care modifică poziția titlurilor existente, pentru ca detaliile subiectului să fie mai ușor de înțeles înainte ca utilizatorii să vizualizeze linkurile de pe internet”, a explicat purtătoarea de cuvânt a Google, Mallory Delion.

În același timp, strategia generală a Google de a prioritiza propriile produse este un motiv de îngrijorare. Agențiile de presă, inclusiv Penske Media Corp, au intentat chiar un proces antitrust împotriva Google din cauza scăderii traficului către site-urile lor din cauza modificărilor aduse căutării și recomandărilor . În ciuda afirmațiilor companiei conform cărora căutarea prin inteligență artificială „nu distruge internetul”, industria nu este de acord. Google a recunoscut anterior în instanță că „internetul deschis este deja într-un declin rapid”.