search
Miercuri, 3 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Google înlocuiește titlurile știrilor cu expresii bazate pe inteligență artificială. Jurnaliștii critică experimentul

0
0
Publicat:

Google experimentează înlocuirea titlurilor de știri din fluxul său personalizat Discover cu fraze scurte generate de inteligența artificială. Reporterii de la The Verge au observat că unele dintre aceste titluri erau înșelătoare, lipsite de sens sau contraziceau conținutul articolelor. Editorii spun că acest lucru le distruge munca și îi induce în eroare pe cititori. În schimb, compania numește acest lucru „un mic experiment cu interfață utilizator”.

Google, foto Shutterstock jpg

Unele dintre noile titluri par neutre, cum ar fi „Un model de origami câștigă premiu” sau „Hyundai și Kia cresc”. Cu toate acestea, simplifică semnificativ conținutul în comparație cu titlurile originale, cum ar fi „Un adolescent de 14 ani câștigă premiul pentru un origami care poate susține de 10.000 de ori propria greutate”.

Alte cazuri au atras mult mai multe critici. Discover, de exemplu, a schimbat titlul revistei Ars Technica „Steam Machine de la Valve este similară cu o consolă, dar nu vă așteptați să coste la fel” în „Prețul Steam Machine a fost anunțat”, chiar dacă Valve nu îl va dezvălui decât anul viitor. Google a scurtat, de asemenea, titlul articolului lui Tom Warren de la The Verge , „Cum utilizează dezvoltatorii Microsoft inteligența artificială”, în „Dezvoltatorii Microsoft utilizează inteligența artificială”.

Jurnaliștii au observat, de asemenea, că Google creează titluri care schimbă complet contextul știrilor. Discover a afișat fraza „placa video AMD depășește Nvidia”, deși articolul Wccftech se referea doar la faptul că AMD a fost liderul săptămânal în vânzările unui retailer german. Alte titluri, precum „copierea de rezervă a fermei conform programului 1” sau „dezbaterea privind etichetele AI”, sunt greu de înțeles fără context.

Problema este că lângă astfel de titluri este menționată publicația care a publicat știrea. La The Verge se tem că utilizatorii ar putea crede că ei au creat clickbait-ul, și nu AI-ul Google.

Criticile editorilor

Editorii subliniază că titlurile ar trebui să ajute cititorii să înțeleagă importanța știrii, nu să o denatureze. Ei au comparat acest lucru cu cazul în care o librărie ar înlocui coperta unei cărți fără știrea autorului.

Google adaugă la știri mențiunea „Generated with AI, which can make mistakes” („generat cu ajutorul IA, care poate face greșeli”), dar sistemul nu explică ce anume a modificat AI. Avertismentul este vizibil numai după apăsarea butonului „See more” („Află mai multe”), astfel încât majoritatea cititorilor nici măcar nu îl văd.

„Acesta este un mic experiment cu interfața utilizatorului (UI, user interface) pentru o parte din utilizatorii Discover. Testăm un nou design care modifică poziția titlurilor existente, pentru ca detaliile subiectului să fie mai ușor de înțeles înainte ca utilizatorii să vizualizeze linkurile de pe internet”, a explicat purtătoarea de cuvânt a Google, Mallory Delion.

În același timp, strategia generală a Google de a prioritiza propriile produse este un motiv de îngrijorare. Agențiile de presă, inclusiv Penske Media Corp, au intentat chiar un proces antitrust împotriva Google din cauza scăderii traficului către site-urile lor din cauza modificărilor aduse căutării și recomandărilor . În ciuda afirmațiilor companiei conform cărora căutarea prin inteligență artificială „nu distruge internetul”, industria nu este de acord. Google a recunoscut anterior în instanță că „internetul deschis este deja într-un declin rapid”.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui Nicușor Dan
digi24.ro
image
Salariul minim „cu grade”. Peste 2,2 milioane de angajați ar putea fi plătiți după vechime și nivelul de studii
stirileprotv.ro
image
Cum să strângi 6.400 de euro pentru copilul tău, fără să plătești impozit. Puțini știu de acest instrument de economisire
gandul.ro
image
Studiu alarmant privind efectele telefoanelor asupra copiilor. Un medic român are trei sfaturi pentru părinți
mediafax.ro
image
Cine este Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria București 2025. Ascensiune, realizări în Sectorul 6 și planuri pentru Capitală
fanatik.ro
image
Cât costă un kilogram de șorici la Târgul de Crăciun Timișoara 2025? Cu banii aceștia poți cumpăra aproape 10 kg de cotlet de porc
libertatea.ro
image
VIDEO Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și a dus-o acasă
digi24.ro
image
Ion Țiriac nu merge la înmormântare, dar l-a trimis pe Ilie Năstase. Ce anunț a făcut fostul mare tenismen român
gsp.ro
image
FOTO Încep lucrările: ”Va fi primul din România”. Se plătesc 100.000.000€
digisport.ro
image
Călin Georgescu dă semnalul de boicot, în ultima săptămână de campanie: NU susține pe nimeni
stiripesurse.ro
image
Talibanii l-au pus pe un băiat de 13 ani să-l execute pe un criminal condamnat, pe un stadion, în fața a 80.000 de oameni
antena3.ro
image
Ce surprize pot apărea la alegerile de la Primăria Capitalei. Doar 38% ştiu sigur cu cine votează
observatornews.ro
image
Adrian Corduneanu s-a predat la Poliție, după zile întregi de căutări! Ce acuzații i se aduc
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Când are prioritate pietonul pe trecerea de pietoni și când nu? Codul Rutier explică clar situațiile
playtech.ro
image
Cel mai negru scenariu în criza de apă din Prahova, după scandalul dintre Diana Buzoianu, Apele Române și ESZ: „Suntem cu arma la picior”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Plus 30.000.000€ pentru Dan Șucu! Cum dă lovitura milionarul român
digisport.ro
image
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
stiripesurse.ro
image
O erupție solară ar putea crea aurore boreale pe cerul Europei. Zonele în care ar putea fi vizibil fenomenul
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Doliu în România! A murit Roxana Moise de la Exatlon
wowbiz.ro
image
Dreptul cetăţenilor de a plăti în numerar, introdus în Constituţie. Ce spune Mugur Isărescu
romaniatv.net
image
O nouă taxă pentru români. Se ia în calcul plata pe zi, pentru fiecare animal
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac nu merge la înmormântare, dar l-a trimis pe Ilie Năstase. Ce anunț a făcut fostul mare tenismen român
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Ce s-a descoperit după autopsia medicului Ștefaniei Szabo. Nu a murit din cauza unui infarct sau AVC
actualitate.net
image
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
click.ro
image
Dan Helciug, distrus la aflarea veștii că Artan a murit: „Sunt trist! S-a dus chiar de ziua mea.” Ce surpriză i-au făcut prietenii la… brutărie? VIDEO
click.ro
image
Mesajul dureros de sincer al lui Cornel Constantiniu, bolnav de Parkinson, pentru tinerii artiști: „Le doresc șlagăre care să reziste 40 de ani”. A plâns când a murit Horia Moculescu
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (40) jpg
Cine o "sapă" zilnic pe Prinţesa Kate? E o înaltă trădare! Şi nu, nu e vorba de Meghan Markle
okmagazine.ro
Serena Williams foto Profimedia jpg
Serena William arată senzațional la 44 de ani! Cum a reușit să slăbească 15 kg?
clickpentrufemei.ro
Colonelul Henry W. Anderson, șeful Comisiei Balcanice a Crucii Roșii Americane, împreună cu personalul său, în fața sediului din București, în 1920 (© Library of Congress)
Nu am făcut singuri Unirea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Marina Voica, grav afectată de criza apei din Prahova: „La 89 de ani, mă spăl la lighean. Nespălată tot nu rămân!” Orașul Breaza e paralizat: „Au externat bolnavii!”
image
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”

OK! Magazine

image
Nu mai e niciun dubiu. Carourile sunt hitul iernii în moda regală. După isteria costumului alb, reginele și prințesele aleg cadrilat

Click! Pentru femei

image
Se simte singură de Sărbători, pentru că se ceartă cu soțul tot timpul. Despre ce mare actriță e vorba?

Click! Sănătate

image
Iată cine are risc mai mare de a face cancer de pancreas!