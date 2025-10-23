Video Explozia din Rahova a distrus nu doar blocul, ci și zeci de mașini parcate în preajmă. Ce soluții se caută pentru cei care nu au Casco

Odată cu blocul din Rahova distrus de explozia din 17 octombrie, au fost avariate și zeci de mașini. Primăria Capitalei caută soluții pentru despăgubirea proprietarilor care nu au Casco.

Explozia a distrus apartamente si mașini. Sursă video Neptun TV

În cazul multora dintre mașinile avariate de explozia din Rahova, dauna este totală, iar proprietarii nu mai au ce să facă cu ele, potrivit unui reportaj Digi 24. Toate se află acum într-un garaj al Societății de Transport București.

Imediat după producerea exploziei care a ucis trei persoane și a rănit mai mulți locatari, tone de beton au căzut pe aceste mașini. Bucăți din zidurile spulberate se mai găsesc încă pe aceste mașini sau în în interiorul lor.

În imaginile difuzate de sursa citată, pe scaunele uneia dintre mașini se poate observa o bucată din peretele blocului.

Valoare pagubelor înregistrate în aceste cazuri se ridică la sute de mii de euro.

Unii dintre proprietarii acestor mașini nu aveau CASCO, ceea ce înseamnă că nu vor putea primi despăgubirile pe care cei care au astfel de polițe le așteaptă de companiile de de asigurări.

Primăria Capitalei caută soluții pentru pentru ei, a anunțat, joi, primarul interimar Stelian Bujduveanu, care a precizat că municipalitatea va încerca să-i despăgubească pe proprietarii de mașini distruse care nu au CASCO.

Explozia produsă în seara de 17 octombrie, în blocul din Calea Rahovei, a distrus complet imobilul și a avariat grav alte clădiri din zonă. Mai multe persoane au fost rănite, iar zeci de familii au rămas fără locuință. Potrivit IGSU, cauza probabilă este o acumulare de gaz în subsolul clădirii, iar cercetările sunt în desfășurare.

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că Guvernul pregătește un act normativ care va permite Primăriei București să reconstruiască imobile afectate de catastrofe, fără ca proprietarii să-și piardă dreptul de proprietate. Declarația vine după discuțiile purtate cu premierul Ilie Bolojan și ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.