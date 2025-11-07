search
Vineri, 7 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Testul pentru cetățenie, mai greu decât pare. Andrei Caramitru: „Mare parte din alegători nu ar putea trece examenul”

0
0
Publicat:

Economistul Andrei Caramitru afirmă că examenul pentru obținerea cetățeniei române ar fi prea dificil chiar pentru mulți dintre românii născuți și educați aici. Declarația vine după ce primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a povestit că învață pentru testul de naturalizare, care include peste 400 de întrebări din istorie, geografie și cultură.

Andrei Caramitru sugerează introducerea unui examen pentru vot FOTO: Inquam photos/ Octav Ganea
Andrei Caramitru sugerează introducerea unui examen pentru vot FOTO: Inquam photos/ Octav Ganea

Dominic Fritz, primarul Timișoarei, a dezvăluit recent că se pregătește intens pentru examenul de obținere a cetățeniei române. El a mărturisit că testul de naturalizare este unul complex, care necesită cunoștințe solide de cultură generală, istorie și geografie.

„Sunt 400 de întrebări, multe nu sunt ușoare deloc. De exemplu: «Enumerați două zeități dacice. Enumerați cele mai importante colonii grecești de la Marea Neagră. Ce știți despre învățământul superior din provinciile românești? Trei exemple de orașe din Țara Românească din Evul Mediu. Ce este Ministerul Public? Enumerați două compoziții ale lui George Enescu»”, a spus Fritz.

Edilul a adăugat că procesul l-a făcut să înțeleagă și mai bine istoria și cultura țării pe care o conduce: „Învăț zilnic, și e o experiență care mă apropie și mai mult de România. Nu e un test pe care mulți l-ar putea trece fără să se pregătească”.

Caramitru: „Aproape nici un zuzuranist nu ar putea trece examenul”

Economistul Andrei Caramitru a comentat ironic postarea lui Fritz, spunând că dificultatea testului de cetățenie ar trebui să dea de gândit. „Eu cred că aproape nici un zuzuranist și mare parte din ceilalți alegători nu ar putea trece examenul să fie cetățean român”, a scris acesta.

Caramitru a continuat într-un ton provocator: „Acuma mă întreb. Nu ar fi de bun simț să dai un examen - cât de simplu, nu așa greu totuși - ca să poți vota? Măcar să demonstrezi că înțelegi ceva, orice cât de basic, despre lumea și țara în care trăiești, că poți citi și înțelege o întrebare? Că nu ești complet delulu sau analfabet? Că poți gândi și alege rațional?”

Cum arată testele de cetățenie în alte țări

Examenul pentru obținerea cetățeniei nu este ușor nici în alte state. În Marea Britanie, testul „Life in the UK” conține 24 de întrebări cu variante multiple, la care candidații trebuie să răspundă în 45 de minute. Pentru a promova, este necesar un punctaj de cel puțin 75%.

Potrivit publicației Mirror, un candidat care a susținut testul a declarat: „Partea dificilă a testului este varietatea mare de subiecte pe care le acoperă și, din acest motiv, aș fi foarte surprins dacă cineva ar reuși să-l treacă din prima, fără să învețe. Am avut întrebări despre epoca de gheață, migrația istorică spre Regatul Unit, campionii olimpici, războiul civil, vechile familii regale, Crystal Palace și construcțiile atribuite lui Isambard Kingdom Brunel”.

În Germania, testul pentru cetățenie conține 33 de întrebări, dintre care trei sunt specifice landului unde locuiește solicitantul. Fiecare întrebare are patru variante de răspuns, iar pentru a promova este nevoie de minimum 17 răspunsuri corecte. În ultimii ani, peste 90% dintre candidați au reușit să-l treacă. Printre întrebări se numără: „Cine este șeful Republicii Federale Germania?”, „Câte state federale are Germania?” sau „Cum se numește cea mai importantă lege penală germană?”

În Franța, testul de cetățenie are 40 de întrebări, la care candidații trebuie să răspundă în maximum 45 de minute, fiind admis un număr de cel mult 8 răspunsuri greșite. Întrebările acoperă teme precum simbolurile Republicii, sistemul politic, drepturile și îndatoririle cetățenilor, laicitatea, dar și cultura și gastronomia franceză.

Un profesor emerit de drept public a declarat pentru Le Monde: „Oare câți francezi care nu au cinci ani de facultate sunt capabili să răspundă la aceste întrebări? Cine cunoaște, de exemplu, Carta mediului înconjurător?”

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce fenomene sunt așteptate în următoarele zile
digi24.ro
image
VIDEO. Momentul în care o fetiță de 11 ani îl confruntă pe Putin: „Unchiul meu e trimis din nou la război”. Reacția liderului
stirileprotv.ro
image
Meteorologii au emis VREMEA pentru următoarele patru săptămâni. Care e prognoza pentru perioada 10 noiembrie – 8 decembrie 2025
gandul.ro
image
HOROSCOP 7 noiembrie 2025. Cerul deschide porțile transformării: mesajele astrelor pentru fiecare nativ
mediafax.ro
image
Patronul despre care Mitică Dragomir a zis că „va fi miliardar”, suporter de lux pentru FCSB la meciul de la Basel! Cum a trăit în tribune golul lui Darius Olaru. Video
fanatik.ro
image
Stenograme DNA: omul de afaceri Fănel Bogoș cerea „un portbagaj cu bunătăți” pentru liderul PNL Vaslui
libertatea.ro
image
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
digi24.ro
image
O reclamă la „Dacia Duster” la Dinamo – FC Liverpool, din 1984! E pe bune! Cum a fost posibil
gsp.ro
image
Lovitură de proporții: 17 arbitri şi preşedintele unui club de primă ligă, arestați în scandalul pariurilor din fotbal
digisport.ro
image
VIDEO Un nou trend periculos a ajuns în România. Provocarea a luat amploare, iar specialiștii avertizează asupra riscurilor. Ce presupune "Raw Egg Trend"
stiripesurse.ro
image
Primarul din Livezile, acuzat că a agresat sexual o angajată, chiar la serviciu, și-a luat concediu. Ce spun colegii femeii
antena3.ro
image
Black Friday 2025. Reduceri de mii de lei la haine: cât costă o rochie sau un pardesiu
observatornews.ro
image
Mariana, prima reacție după ce Horia Moculescu a ajuns de urgență la ATI: 'Să nu se mai agite atâta lume de grija lui
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
prosport.ro
image
Cât costă să faci un gard de lemn, în 2025? Preţuri pentru un metru liniar
playtech.ro
image
Strategia jucătorului Under 21, cheia secretului în SuperLiga!? Dezvăluirile lui Marius Șumudică: “Uitați-vă la Botoșani!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Mirel Rădoi n-a stat deloc pe gânduri: mesaj tranșant pentru Ștefan Baiaram
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu: Acesta este intubat și se află la ATI
kanald.ro
image
Telefoanele mobile vor dispărea. Când spune Elon Musk că se va întampla și...
playtech.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre starea lui Horia Moculescu, la scurt timp după ce a ajuns pe secția ATI: „Problemele, din păcate, își spun cuvântul...”
wowbiz.ro
image
Bani pentru bunici, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie” pentru cei cu pensii mici
romaniatv.net
image
Ce este „Trigonul de apă”, unul dintre cele mai rare fenomene astrologice posibile. Cum influențează zodiile în primele săptămâni din noiembrie
mediaflux.ro
image
O reclamă la „Dacia Duster” la Dinamo – FC Liverpool, din 1984! E pe bune! Cum a fost posibil
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 7-13 noiembrie. Risc de pierderi pentru Berbeci, posibile câștiguri financiare pentru Lei, noi capitole pentru Scorpioni
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Ies la iveală detalii șocante despre viața Ștefaniei Szabo. Fostul soț al medicului ar fi avut o viață dublă
click.ro
Orlando Bloom foto Profimedia jpg
„Jos pantalonii!” Actorul satisfăcut oral de fiecare dată când spăla vasele. Oare ce se întâmpla când dădea cu aspiratorul?...
okmagazine.ro
Vinete in sos de rosii picant Sursa foto shutterstock 1783803362 jpg
Vinete în sos de roșii picant. Reţeta care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
L0019549 jpg
Împăratul Frankenstein: Despre experimentele sadice ale lui Frederic al II-lea și legătura cu România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Horoscop săptămâna 7-13 noiembrie. Risc de pierderi pentru Berbeci, posibile câștiguri financiare pentru Lei, noi capitole pentru Scorpioni

OK! Magazine

image
”Prințul pervers”, cu o soție pe măsură! Sarah Ferguson a avut o aventură chiar când era însărcinată cu Prințesa Eugenie

Click! Pentru femei

image
A învins cancerul, a trecut peste eșecuri amoroase, iar acum, la 57 de ani, Kylie Minogue e mai sexy ca niciodată!

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate