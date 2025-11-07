Testul pentru cetățenie, mai greu decât pare. Andrei Caramitru: „Mare parte din alegători nu ar putea trece examenul”

Economistul Andrei Caramitru afirmă că examenul pentru obținerea cetățeniei române ar fi prea dificil chiar pentru mulți dintre românii născuți și educați aici. Declarația vine după ce primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a povestit că învață pentru testul de naturalizare, care include peste 400 de întrebări din istorie, geografie și cultură.

Dominic Fritz, primarul Timișoarei, a dezvăluit recent că se pregătește intens pentru examenul de obținere a cetățeniei române. El a mărturisit că testul de naturalizare este unul complex, care necesită cunoștințe solide de cultură generală, istorie și geografie.

„Sunt 400 de întrebări, multe nu sunt ușoare deloc. De exemplu: «Enumerați două zeități dacice. Enumerați cele mai importante colonii grecești de la Marea Neagră. Ce știți despre învățământul superior din provinciile românești? Trei exemple de orașe din Țara Românească din Evul Mediu. Ce este Ministerul Public? Enumerați două compoziții ale lui George Enescu»”, a spus Fritz.

Edilul a adăugat că procesul l-a făcut să înțeleagă și mai bine istoria și cultura țării pe care o conduce: „Învăț zilnic, și e o experiență care mă apropie și mai mult de România. Nu e un test pe care mulți l-ar putea trece fără să se pregătească”.

Caramitru: „Aproape nici un zuzuranist nu ar putea trece examenul”

Economistul Andrei Caramitru a comentat ironic postarea lui Fritz, spunând că dificultatea testului de cetățenie ar trebui să dea de gândit. „Eu cred că aproape nici un zuzuranist și mare parte din ceilalți alegători nu ar putea trece examenul să fie cetățean român”, a scris acesta.

Caramitru a continuat într-un ton provocator: „Acuma mă întreb. Nu ar fi de bun simț să dai un examen - cât de simplu, nu așa greu totuși - ca să poți vota? Măcar să demonstrezi că înțelegi ceva, orice cât de basic, despre lumea și țara în care trăiești, că poți citi și înțelege o întrebare? Că nu ești complet delulu sau analfabet? Că poți gândi și alege rațional?”

Cum arată testele de cetățenie în alte țări

Examenul pentru obținerea cetățeniei nu este ușor nici în alte state. În Marea Britanie, testul „Life in the UK” conține 24 de întrebări cu variante multiple, la care candidații trebuie să răspundă în 45 de minute. Pentru a promova, este necesar un punctaj de cel puțin 75%.

Potrivit publicației Mirror, un candidat care a susținut testul a declarat: „Partea dificilă a testului este varietatea mare de subiecte pe care le acoperă și, din acest motiv, aș fi foarte surprins dacă cineva ar reuși să-l treacă din prima, fără să învețe. Am avut întrebări despre epoca de gheață, migrația istorică spre Regatul Unit, campionii olimpici, războiul civil, vechile familii regale, Crystal Palace și construcțiile atribuite lui Isambard Kingdom Brunel”.

În Germania, testul pentru cetățenie conține 33 de întrebări, dintre care trei sunt specifice landului unde locuiește solicitantul. Fiecare întrebare are patru variante de răspuns, iar pentru a promova este nevoie de minimum 17 răspunsuri corecte. În ultimii ani, peste 90% dintre candidați au reușit să-l treacă. Printre întrebări se numără: „Cine este șeful Republicii Federale Germania?”, „Câte state federale are Germania?” sau „Cum se numește cea mai importantă lege penală germană?”

În Franța, testul de cetățenie are 40 de întrebări, la care candidații trebuie să răspundă în maximum 45 de minute, fiind admis un număr de cel mult 8 răspunsuri greșite. Întrebările acoperă teme precum simbolurile Republicii, sistemul politic, drepturile și îndatoririle cetățenilor, laicitatea, dar și cultura și gastronomia franceză.

Un profesor emerit de drept public a declarat pentru Le Monde: „Oare câți francezi care nu au cinci ani de facultate sunt capabili să răspundă la aceste întrebări? Cine cunoaște, de exemplu, Carta mediului înconjurător?”