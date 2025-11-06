search
Joi, 6 Noiembrie 2025
Jurnalistul britanic Charley Ottley a devenit cetăţean român: „În sfârșit pot numi România casa mea spirituală și legală!”

Charley Ottley a obţinut cetățenia de onoare a României pentru Servicii Culturale. Jurnalistul britanic a depus joi, 6 noiembrie, jurământul de credință. Vedeta TV a transmis, pe Facebook, un mesaj de mulțumire tuturor celor care l-au susținut în acest demers.

Charley Ottley a obținut cetățenia română. FOTO Ministerul Justiției
Ceremonia solemnă de depunere a jurământului de credinţă faţă de România s-a desfășurat la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.

„Mulțumesc Excelenței Sale Laura Popescu, ambasadoarea României la Londra pentru nominalizarea pentru Cetățenie de Onoare a României pentru Servicii Culturale. În sfârșit, pot numi Romania casa mea spirituală și legală! Mulțumim tuturor celor care au susținut eforturile noastre și nu uitați să urmăriți Flavours of Romania și Republica Moldova pe Netflix România! Este ultima serie a trilogiei și poate cea mai bună lucrare a noastră!”, a transmis, joi, pe Facebook, Charley Ottley.

Ce încurajări le-a transmis ministrul Justiției noilor cetățeni ai României 

În cadrul aceleiași ceremonii, și alți străini au depus jurământul de credință față de România, devenind astfel și cetățeni români.

La eveniment a participat și ministrul Justiției, Radu Marinescu.

„Cu acest prilej, Ministrul Justiției le-a transmis un mesaj de apreciere și felicitări celor care astăzi au ales să îmbrățișeze tradițiile, valorile și principiile care definesc statul român, subliniind faptul că întreg cadrul instituțional este implicat în asigurarea protejării drepturilor cetățenești, într-un climat bazat pe echitate și respect reciproc. Totodată, i-a încurajat pe noii cetățeni ai României să participe activ la viața comunității și să contribuie la consolidarea unei societăți moderne, puternice și unite”, a transmis, joi, Minisaterul justiției

Radu Marinescu a reiterat angajamentul de a continua toate demersurile care vizează eficientizarea și digitalizarea activității Autorității Naționale pentru Cetățenie.

„Era un timp când erau prea puține oportunități în România și era de înțeles că oamenii plecau” 

În urmă cu doi ani, realizatorul celebrului documentar „Flavours of România" spunea că românii care muncesc peste graniță au mai mult de pierdut decât de câștigat.

„Este normal să vrei să vezi lumea, însă ai atât de multe aici, în țara ta. Era un timp când erau prea puține oportunități în România și era de înțeles că oamenii plecau de aici ca să își caute locuri de muncă, în Londra de exemplu. Însă după Brexit s-a înregistrat un declin economic în Marea Britanie, a crescut inflația, au crescut cheltuielile este foarte greu pentru cei care vin la muncă în străinătate și vor să trimită bani acasă. Au crescut asigurările la mașini, chiriile, taxele, asigurările la case, electricitatea, mai rămân foarte puțini bani pe care ai putea să îi trimiți celor dragi", declara Charlie Ottley, pentru „Adevărul", adăugând că poate că se câștigă mai puțin în România însă există posibilitatea să economisești.  

Citește și: Celebrul regizor britanic Charlie Ottley a urcat în Turnul de Apă din Timişoara. A admirat oraşul de la peste 50 de metri FOTO

„Ai putea să nu îți mai găsești părinții când revii din străinătate”

Cunoscutul jurnalist a adresat un mesaj tuturor românilor care se afla peste granițe și care sunt despărțiți de Sărbători de tot ce au mai scump pe lume: copii, părinți și bunici.

Familia vine pe primul loc. Locuind peste graniță, pierzi toate acele momente de neprețuit, cu bunicii tăi, ar putea muri, cât ești plecat, nu și apuci să petreci ultimii lor ani cu ei. Mai trist, copii, nu apucă să își cunoască bunicii, să dezvolte acea relație specială cu ei, să nu mai învețe de la ei. Ai putea să nu îți mai găsești părinții când revii din străinătate, nu suntem pe Pământ decât o scurtă perioadă de timp”, spune britanicul.

„Dacă ești plecat 10 ani, nu vii acasă decât o dată pe an, să zicem de Crăciun, viața lor merge mai departe fără tine. Pierzi aceste momente prețioase cu oamenii care sunt cei mai apropiați de tine, cu familia ta, cu cei din sângele tău și cred că asta este cel mai important", explică Ottley.

Charley Ottley este fascinat de România. FOTO Facebook Charley Ottley
„România este o țară care crește”

Ottley crede că românii și-ar putea face un viitor în țara lor, fără să fie nevoiți să îndure singurătatea și lipsa celor dragi.

„România este o țară care crește, unde sunt multe posibilități și vor fi mult mai multe oportunități, în special în turism. Când străinii vor descoperi România, vor vrea să se întoarcă. Atât de mult mă bucur că primesc mesaje de la români care îmi văd documentarul și care îmi spun: ne întoarcem acasă, ne e dor de casă. România ar putea fi una din marile națiuni al Europei. Și are mai multe de oferit pentru cei care vor să deschidă afaceri aici, decât multe țări din Vestul Europei", a declarat Charlie Ottley, pentru „Adevărul".

Charlie Ottley este realizatorul și prezentatorul documentarului „Flavours of România", realizat exclusiv în România, în care sunt prezentate cele mai frumoase, inedite locuri din țară, obiceiuri și rețete tradiționale dar și peisaje de poveste.

