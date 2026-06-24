Tânărul care și-ar fi atacat tatăl cu un cuțit și un satâr într-un parc din București a fost reținut. Procurorii îl acuză de tentativă de omor

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat miercuri că a pus în mișcare acțiunea penală împotriva tânărului de 23 de ani implicat în incidentul violent petrecut marți dimineață într-un parc din Sectorul 2 al Capitalei.

Acesta este cercetat pentru violență în familie sub forma tentativei de omor și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Potrivit procurorilor, incidentul a avut loc pe 23 iunie, în jurul orei 07:19. Anchetatorii susțin că tânărul, înarmat cu un cuțit și un satâr, i-ar fi aplicat tatălui său, în vârstă de 57 de ani, mai multe lovituri în zona capului, gâtului, spatelui și brațelor.

Victima a suferit plăgi tăiate și excoriații care au necesitat între 12 și 14 zile de îngrijiri medicale. Bărbatul a fost transportat la Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Pantelimon”, iar starea sa este stabilă, potrivit Parchetului.

Procurorii mai arată că agresiunea s-a produs într-un spațiu public și a provocat teamă în rândul persoanelor aflate în zonă. Suspectul a fost identificat și imobilizat de polițiști după un apel la 112 făcut de un martor aflat la fața locului.

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, iar miercuri procurorii au solicitat Tribunalului București arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Imagini cu intervenția polițiștilor au circulat în spațiul public

Cazul a devenit cunoscut după ce în mediul online au apărut imagini filmate în timpul intervenției polițiștilor.

Potrivit Poliției Capitalei, agenții ajunși la fața locului l-au găsit pe tânăr înarmat cu două obiecte tăietoare-înțepătoare. Oamenii legii spun că l-au somat în repetate rânduri să renunțe la arme, însă acesta nu s-a conformat.

Polițiștii au folosit inițial spray iritant-lacrimogen, însă măsura nu ar fi avut efect. Conform poliției, tânărul a continuat să manifeste un comportament agresiv și s-ar fi îndreptat amenințător către agenți, motiv pentru care au fost executate focuri de armă în cadrul intervenției.

Suspectul a încercat ulterior să fugă, însă a fost urmărit, prins și imobilizat de polițiști.

După apariția imaginilor, Poliția Capitalei a respins informațiile potrivit cărora agenții și-ar fi pierdut armele de serviciu în timpul intervenției. Instituția a precizat că armamentul s-a aflat permanent sub controlul polițiștilor și că obiectul observat pe sol într-una dintre secvențele video era unul dintre cuțitele folosite de agresor.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și de Serviciul Omoruri din cadrul Poliției Capitalei.