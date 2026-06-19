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Cheloo, implicat într-un incident la Spitalul din Câmpina. A intervenit și un echipaj de poliție

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Artistul Cătălin Ștefan Ion, cunoscut sub numele de scenă Cheloo, a fost implicat vineri, 19 iunie, într-un incident la Spitalul Municipal Câmpina, unde ar fi încercat să fugă de sub supravegherea unui echipaj de ambulanță. Acesta ar fi fost prins și încătușat de polițiști.

Cheloo a fost adus la Spitalul de Psihiatrie Voila
Cheloo FOTO: Antena 1

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Câmpina au fost sesizaţi, la data de 19 iunie 2026, prin intermediul Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, de către personalul unei unităţi medicale din municipiu, cu privire la faptul că un pacient manifesta un comportament agitat.

Poliţiştii s-au deplasat de îndată la faţa locului, unde au constatat că persoana în cauză a încercat să părăsească unitatea medicală fără acordul personalului de specialitate şi înainte de finalizarea procedurilor medicale necesare.

În vederea prevenirii producerii unor vătămări şi pentru asigurarea siguranţei persoanei şi a celor din jur, poliţiştii au intervenit conform competenţelor legale, procedând la imobilizarea acesteia şi facilitând acordarea îngrijirilor medicale necesare”, informează oficialii Poliţiei judeţene Prahova.

Potrivit News.ro, care citează surse judiciare, Cheloo a fost adus la Spitalul de Psihiatrie Voila într-o stare de sănătate deteriorată, posibil aflat sub influenţa unor substanţe psihoactive.

El a fost internat la Voila, spital aflat în zona municipiului Câmpina, iar vineri personalul medical a observat o leziune superficială în zona gâtului pacientului, motiv pentru care a fost solicitat un echipaj al Ambulanţei pentru a fi dus la Spitalul Municipal Câmpina, pentru tratarea leziunii.

Sursa citată scrie că Cheloo ar fi încercat să fugă după ce a observat echipajul de poliție care însoțea ambulanța.

Acesta ar fi fost prins, imobilizat și încătușat de polițiști, apoi ar fi fost evaluat medical și transportat înapoi la Spitalul Voila. Poliția Prahova a precizat că, în urma verificărilor, nu au fost constatate fapte de natură penală sau contravențională.

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