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Video Sindicatul Europol acuză conducerea Poliției Române după incidentul violent din Capitală: „E responsabilă și, în egală măsură, vinovată”

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Sindicatul Europol critică dur conducerea Poliției Române după incidentul petrecut marți dimineață în Capitală, unde un bărbat cunoscut ca fiind consumator de droguri și‑a atacat tatăl cu un cuțit, iar ulterior a alergat spre polițiști cu arma albă în mână. Organizația sindicală susține că astfel de situații vor deveni tot mai frecvente, iar lipsa dotărilor adecvate pune în pericol atât agenții, cât și cetățenii.

Potrivit Europol, imaginile surprinse la intervenție reprezintă „o proiecție a modului în care va arăta viitorul foarte apropiat” în ceea ce privește tipul de misiuni la care vor fi expuși polițiștii.

Sindicatul subliniază, într-o postare pe Facebook, că folosirea armamentului din dotare în zone aglomerate este extrem de riscantă:

„În condiții de trafic intens și cu numeroase persoane în jur, folosirea armei letale din dotare nu este doar extrem de riscantă pentru cei aflați în apropiere, ci poate pune în pericol inclusiv integritatea polițistului și a agresorului”.

„Scopul nostru nu este să scoatem pistolul la fiecare agresiune și să împușcăm oameni pe stradă”

Organizația respinge ideea că polițiștii ar trebui să recurgă imediat la arme de foc.

„Scopul nostru nu este să scoatem pistolul la fiecare agresiune și să împușcăm oameni pe stradă. Scopul nostru este să asigurăm o intervenție cât mai rapidă și eficientă, prin imobilizarea în siguranță a agresorului și extragerea acestuia din spațiul public”, se arată în aceeași postare.

„Șefii Poliției Române au refuzat să valideze o procedură operațională”

Europol acuză blocarea utilizării dispozitivelor Taser.

„În octombrie 2023, Sindicatul Europol a oferit în comodat Poliției Capitalei dispozitive cu electroșocuri de tip „Taser gun” pentru dotarea agenților de ordine publică din primele 10 secții de poliție cu cea mai încărcată situație operativă. Cu toate că au existat toate avizele necesare, inclusiv cele de legalitate și oportunitate, dispozitivele au fost ținute în dulap timp de șase luni, cât s-au aflat în posesia Poliției Capitalei. Și asta pentru că șefii Poliției Române au refuzat să valideze o procedură operațională pentru utilizarea lor. Pentru că este mai simplu să nu faci nimic decât să îți asumi responsabilitatea funcției pe care o exerciți”, explică Europol.

Sindicatul amintește că dispozitivele cu electroșocuri sunt prevăzute în legislație, însă procedurile necesare nu au fost niciodată finalizate:

„Dispozitivele cu electroșocuri sunt reglementate de art. 44 din Legea nr. 218/2002, iar noi, nici după 24 de ani, nu suntem în stare să operaționalizăm o procedură și să începem să le folosim pentru protecția polițiștilor și a persoanelor care trebuie imobilizate.”

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„Cum ar fi decurs intervenția dacă polițiștii aveau Taser?”

În final, Europol lansează o provocare conducerii Poliției Române:

„Îi rugăm pe șefii Poliției Române să facă un exercițiu de imaginație (dacă pot) și să ne spună cum ar fi decurs această intervenție dacă agenții de ordine publică ar fi avut la dispoziție dispozitive cu electroșocuri de tip ‘Taser’, la fel ca polițiștii din țările cu apă caldă!”.

Agresorul era drogat. FOTO captură video FB Europol
Agresorul era drogat. FOTO captură video FB Europol

Amintim că scenele au avut loc marți dimineață în Sectorul 2 al Capitalei, unde un bărbat de 57 de ani a fost grav rănit după ce ar fi fost înjunghiat de propriul fiu. Intervenția polițiștilor a fost una tensionată, fiind necesare focuri de avertisment pentru a-l opri pe agresor.

Incidentul s-a produs în zona bulevardului Pache Protopopescu, în jurul orei 7, când un apel la 112 anunța că un bărbat a fost înjunghiat în zona capului. 

La fața locului, agenții au găsit un tânăr de 22 de ani înarmat cu două cuțite și într-o stare de agitație extremă, ceea ce a fost considerat un pericol iminent.

Polițiștii au încercat să-l convingă să renunțe la arme și au folosit spray iritant-lacrimogen, însă fără rezultat.

Tânărul ar fi încercat chiar să-i atace pe agenți, moment în care aceștia au tras focuri de avertisment.

Agresorul a încercat să fugă, dar a fost prins și dus la Secția 8 pentru audieri.

Victima a primit îngrijiri medicale și a fost audiată de anchetatori.

Tânărul ar fi consumator de droguri 

Surse apropiate anchetei spun că tânărul ar fi consumator de droguri și ar mai fi avut episoade violente.

În primăvară, acesta ar fi fost internat într-o unitate de psihiatrie după un conflict similar, însă tatăl ar fi refuzat atunci să depună plângere sau să solicite un ordin de protecție.

Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a circumstanțelor atacului.

Amintim că, tot anul acesta, un tânăr și-a înjunghiat mortal tatăl, un polițist din Piatra Neamț. 

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