Video Schimb de focuri în Rio de Janeiro. Turiștii au rămas blocați la un punct de observație în timpul unei operațiuni antidrog

Zeci de turiști au rămas blocați în Rio de Janeiro la un punct de observație frecventat pentru admirarea răsăritului, după ce în zona de dedesubt a izbucnit un schimb de focuri între poliție și traficanți de droguri. Nu este primul incident de acest tip în 2026.

Incidentul s-a produs în cartierul Morro Dona Marta, unde poliția a desfășurat o operațiune împotriva grupării criminale Comando Vermelho, una dintre cele mai puternice organizații de trafic de droguri din Rio de Janeiro, care controlează mai multe comunități sărace din oraș.

Deasupra favelei, turiștii aflați la punctul de observație Dona Marta, cunoscut pentru panorama asupra orașului, au fost surprinși de focurile de armă izbucnite înainte de răsărit, relatează AFP.

„S-a tras mult, era o situaţie de panică totală. Erau aproximativ 60 de persoane acolo, iar focurile de armă au durat în jur de 20 de minute”, a declarat fotograful Ari Kaye, stabilit în Rio.

Violențele s-au extins ulterior și în cartierul Botafogo, situat la baza dealului, unde poliția a fost desfășurată în număr mare. Imagini difuzate pe rețelele sociale arată ofițeri ai poliției militare deplasându-se înarmați pe străzi.

Un bărbat aflat într-un autobuz care trecea prin zonă a fost rănit de un glonț rătăcit, potrivit unui purtător de cuvânt al asociației companiilor de transport public din Rio, citat de AFP. De asemenea, mai multe clădiri, inclusiv o biserică evanghelică, și vehicule parcate au fost avariate de gloanțe.

Este al doilea incident din acest an în care turiștii sunt prinși în mijlocul unor operațiuni de acest tip în Rio de Janeiro. În aprilie, peste 200 de vizitatori au rămas blocați timp de aproximativ două ore la Morro Dois Irmãos, un alt punct panoramic al orașului.

Rio de Janeiro a înregistrat peste 2,1 milioane de turiști internaționali în 2025, un nivel record, în pofida problemelor recurente de securitate în anumite zone ale orașului.

Operațiunea de marți face parte dintr-o ofensivă extinsă împotriva Comando Vermelho. Într-un raid major desfășurat în octombrie, confruntările dintre poliție și membri ai grupării s-au soldat cu peste 120 de morți, în timp ce autoritățile au raportat sute de arestări și confiscarea a sute de arme.