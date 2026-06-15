Conflict cu arme albe într-un complex rezidențial din Capitală. Șase persoane, imobilizate de polițiști

Un conflict izbucnit luni seară, într-un complex rezidențial de pe Bulevardul Metalurgiei din Capitală, s-a soldat cu intervenția de urgență a polițiștilor, imobilizarea a șase persoane și rănirea unui conducător de moped, potrivit informațiilor transmise de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB).

Incidentul a avut loc pe 15 iunie, în jurul orei 19:00, când polițiștii Secției 26, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe Bulevardul Metalurgiei, s-au sesizat din oficiu după ce au auzit zgomotul puternic al unui impact, existând suspiciunea producerii unui accident rutier.

Ajunși la fața locului, oamenii legii au observat mai multe persoane care alergau printre imobilele unui complex rezidențial și care prezentau urme vizibile de violență, existând indicii privind producerea unei altercații.

Pentru restabilirea ordinii publice, polițiștii au intervenit și au identificat toate persoanele implicate, fiind imobilizate șase persoane, cu respectarea prevederilor legale.

În urma verificărilor efectuate la fața locului, polițiștii au descoperit un pistol cu capse, un topor și un cuțit, existând suspiciunea că acestea ar fi fost folosite în conflict. Totodată, au fost identificate două autoturisme avariate, care ar fi fost implicate în altercație.

Polițiștii au instituit un perimetru de siguranță, au securizat autoturismele implicate și au restricționat temporar traficul rutier în zonă pentru desfășurarea cercetărilor.

Din primele date obținute, un șofer care ar fi observat conflictul aflat în desfășurare ar fi pierdut controlul mașinii și a intrat în coliziune cu un moped. În urma impactului, conducătorul mopedului a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Toate persoanele implicate au fost conduse la sediul Secției 26 Poliție pentru audieri, iar cercetările continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor și dispunerea măsurilor legale. Activitățile sunt în desfășurare.