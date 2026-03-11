search
Miercuri, 11 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cele 5 alimente congelate pe care ar trebui să le ai mereu în casă: reduc inflamația și îți întăresc imunitatea

0
0
Publicat:

Dacă vrei să mănânci sănătos, chiar și atunci când timpul nu îți permite să gătești zilnic, alimentele congelate pot fi aliatul tău. Nutriționiștii recomandă cinci produse pe care să le ai mereu în casă pentru a combate inflamația și a susține sănătatea organismului.

Legume la congelator FOTO: Shuterstock
Legume la congelator FOTO: Shuterstock

Nutriționiștii subliniază că alimentele congelate nu numai că păstrează nutrienții, dar sunt și o soluție practică pentru cei cu program încărcat. Astfel, raionul de congelate poate deveni aliatul celor care doresc să adopte o dietă antiinflamatorie fără efort suplimentar.

Printre alimentele congelate recomandate se numără:

Pește congelat

Peștii grași precum somonul sau păstrăvul oferă acizi grași omega-3, care reduc inflamația și susțin sănătatea cardiovasculară”, explică Samantha DeVito, nutriționist.  Și peștii cu gust mai dulce, cum sunt bibanul sau codul, au potențial antiinflamator și sunt mai preferați de consumatori, potrit eathingwell.

Afine sălbatice

Acestea sunt bogate în antioxidanți, precum antocianinele, care protejează celulele și susțin răspunsul natural al organismului la inflamație. Pot fi adăugate rapid în smoothie-uri, ovăz sau iaurt, iar congelarea păstrează nutrienții intacti.

„Afinele sălbatice congelate sunt un aliment antiinflamator excelent de avut la îndemână – sunt bogate în antioxidanți, precum antocianinele, care ajută la protejarea celulelor și susțin răspunsul natural antiinflamator al organismului,” spune nutriționistul Maddy Kachelmuss. 

Fasole lima

Această leguminoasă este o sursă excelentă de fibre solubile, care susțin bacteriile bune din intestin și contribuie la producerea acizilor grași antiinflamatori. Aceasta susține sănătatea cardiovasculară prin scăderea colesterolului LDL, reglează nivelul zahărului din sânge și îmbunătățește digestia. 

Ananasul

Bogat în bromelaină și vitamina C, ananasul are proprietăți antiinflamatorii și poate fi folosit în smoothie-uri sau deserturi. 

Ananasul este benefic pentru digestie, reducerea inflamațiilor, imunitate și sănătatea articulară. Este sărac în calorii, diuretic, ajută la asimilarea grăsimilor și oferă protecție antioxidantă. Variantele congelate sunt mai ușor de pregătit, fără a necesita decojire sau tăiere.

Ghimbir congelat

Ghimbirul conține compuși bioactivi cu efect antiinflamator și antioxidant. Disponibil sub formă de cuburi congelate, acesta poate fi adăugat rapid în rețete sau folosit pentru ceai.

„Ghimbirul conține compuși bioactivi, cunoscuți pentru proprietățile lor antiinflamatorii și antioxidante. Acești compuși pot ajuta la reducerea markerilor inflamatori și susțin sănătatea generală a sistemului imunitar,” spune Juliana Crimi, nutriționist.


Viață sănătoasă

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a Casei Albe după ce Washington Post a scris că Moscova a dat informații Iranului în legătură cu loviturile americane
digi24.ro
image
Ellie Goulding a devenit mamă pentru a doua oară. Momente inedite din perioada sarcinii | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Zi cu temperaturi de peste 10 grade Celsius în toată țara. Unde vor fi chiar 20 de grade. Prognoza ANM pentru Gândul
gandul.ro
image
România trebuie să taie 18 miliarde de lei din deficit. Bolojan explică cele cinci provocări
mediafax.ro
image
ÎPS Teodosie lucrează cu un fost angajat SRI în dosarul de corupție. Cine e ”spionul vocilor”, românul care a analizat atentatul asupra lui Donald Trump
fanatik.ro
image
Reacția lui Bolojan după ce Avocatul Poporului susținut de PSD a atacat la CCR OUG-ul care permite tăieri în administrație
libertatea.ro
image
Comandor (r) Mateiu: Dacă SUA vor ataca Iranul de pe teritoriul României, devenim cobeligeranți
digi24.ro
image
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
gsp.ro
image
Alexandru Țiriac, mesaj fără precedent, după ce a revenit în România din cauza războiului
digisport.ro
image
Locul din Iran pe care Garda Revoluționară îl păzește cel mai bine și pe care SUA vizează să îl captureze. Ce se află pe 'Insula Interzisă'
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
antena3.ro
image
Economiştii explică de ce s-au scumpit carburanţii, deşi marfa este din stocuri
observatornews.ro
image
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
cancan.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru pensionarii care iau joi pensia pe card: Am transferat banii. Când ajung în cont?
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
Reguli noi pe aeroporturile din București. Ce cantitate de lichide este permisă acum în bagajul de mână
playtech.ro
image
Președintele FIFA a făcut anunțul cu privire la participarea Iranului la Cupa Mondială! „Am vorbit cu Donald Trump”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Alexandru Țiriac, mesaj fără precedent, după ce a revenit în România din cauza războiului
digisport.ro
image
Criza energetică provocată de războiul din Orientul Mijlociu, lecție dură pentru UE. Ursula von der Leyen recunoaște: Renunțarea la energia nucleară a fost o greșeală strategică
stiripesurse.ro
image
A ieșit la iveală rezultatul autopsiei băiețelului de un an și nouă luni care s-a stins la spitalul de copii din Iași. Ce i-a adus sfârșitul
kanald.ro
image
Bugetul pe 2026 aduce bani în plus pentru unii pensionari. Cine poate primi până la 1.000 de lei, deși pensiile rămân înghețate
wowbiz.ro
image
El e pilotul care s-a înecat după ce a sărit într-un bazin cu apă ca să salveze un câine. Octavian avea doar 30 de ani și era căsătorit. Colegii sunt sfâșiați de durere!
romaniatv.net
image
Pilot militar mort într-o bază militară din România. MApN: „Cerul aviaţiei româneşti a pierdut un pilot extraordinar cu un suflet imens”
mediaflux.ro
image
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
gsp.ro
image
Daciana Sârbu vorbește deschis despre relația cu Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr: „Mi-am asumat mereu că voi fi judecată” VIDEO
actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
„Supa penicilină”, preparatul care îți întărește sistemul imunitar. Italienii o adoră!
click.ro
image
„Cea mai frumoasă fată din lume” a fost cerută în căsătorie. Cum arată și cât valorează inelul de logodnă primit de Thylane Blondeau. FOTO
click.ro
image
„Prost am fost la 18 ani!” Cine câștigă mai bine în România: cei cu studii superioare sau cei fără?
click.ro
FotoJet (63) jpg
Frumoasa brunetă a pozat GOALĂ. Dakota Johnson, senzațională și senzuală în cea mai recentă campanie Calvin Klein
okmagazine.ro
Supa gulas Sursa foto shutterstock 221586598 jpg
Atenție! Supa gulaș creează dependență după prima lingură
clickpentrufemei.ro
„Bivolițe la Pantelimon trecând apa”, pictură de Jean Neylies (© iMAGO Romaniae)
Aventurile neobișnuite ale unei bivolițe cu o stea în frunte, după cedarea Cadrilaterului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
image
„Supa penicilină”, preparatul care îți întărește sistemul imunitar. Italienii o adoră!

OK! Magazine

image
Fiica lui Andrew a sfidat prea mult publicul! Prințesa Eugenie, ridiculizată în online după ce, ”în sfârșit, a făcut ceea ce trebuia”

Click! Pentru femei

image
Pe cine favorizează Jupiter după 10 martie? Cele 4 zodii cărora li se deschid multe uși

Click! Sănătate

image
Aceasta este culoarea preferată a psihopaţilor!