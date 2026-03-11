Cele 5 alimente congelate pe care ar trebui să le ai mereu în casă: reduc inflamația și îți întăresc imunitatea

Dacă vrei să mănânci sănătos, chiar și atunci când timpul nu îți permite să gătești zilnic, alimentele congelate pot fi aliatul tău. Nutriționiștii recomandă cinci produse pe care să le ai mereu în casă pentru a combate inflamația și a susține sănătatea organismului.

Nutriționiștii subliniază că alimentele congelate nu numai că păstrează nutrienții, dar sunt și o soluție practică pentru cei cu program încărcat. Astfel, raionul de congelate poate deveni aliatul celor care doresc să adopte o dietă antiinflamatorie fără efort suplimentar.

Printre alimentele congelate recomandate se numără:

Pește congelat

„Peștii grași precum somonul sau păstrăvul oferă acizi grași omega-3, care reduc inflamația și susțin sănătatea cardiovasculară”, explică Samantha DeVito, nutriționist. Și peștii cu gust mai dulce, cum sunt bibanul sau codul, au potențial antiinflamator și sunt mai preferați de consumatori, potrit eathingwell.

Afine sălbatice

Acestea sunt bogate în antioxidanți, precum antocianinele, care protejează celulele și susțin răspunsul natural al organismului la inflamație. Pot fi adăugate rapid în smoothie-uri, ovăz sau iaurt, iar congelarea păstrează nutrienții intacti.

„Afinele sălbatice congelate sunt un aliment antiinflamator excelent de avut la îndemână – sunt bogate în antioxidanți, precum antocianinele, care ajută la protejarea celulelor și susțin răspunsul natural antiinflamator al organismului,” spune nutriționistul Maddy Kachelmuss.

Fasole lima

Această leguminoasă este o sursă excelentă de fibre solubile, care susțin bacteriile bune din intestin și contribuie la producerea acizilor grași antiinflamatori. Aceasta susține sănătatea cardiovasculară prin scăderea colesterolului LDL, reglează nivelul zahărului din sânge și îmbunătățește digestia.

Ananasul

Bogat în bromelaină și vitamina C, ananasul are proprietăți antiinflamatorii și poate fi folosit în smoothie-uri sau deserturi.

Ananasul este benefic pentru digestie, reducerea inflamațiilor, imunitate și sănătatea articulară. Este sărac în calorii, diuretic, ajută la asimilarea grăsimilor și oferă protecție antioxidantă. Variantele congelate sunt mai ușor de pregătit, fără a necesita decojire sau tăiere.

Ghimbir congelat

Ghimbirul conține compuși bioactivi cu efect antiinflamator și antioxidant. Disponibil sub formă de cuburi congelate, acesta poate fi adăugat rapid în rețete sau folosit pentru ceai.

„Ghimbirul conține compuși bioactivi, cunoscuți pentru proprietățile lor antiinflamatorii și antioxidante. Acești compuși pot ajuta la reducerea markerilor inflamatori și susțin sănătatea generală a sistemului imunitar,” spune Juliana Crimi, nutriționist.



