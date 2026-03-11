Erdogan cere încetarea războiului din Orientul Mijlociu „înainte ca el să se agraveze și să cuprindă întreaga regiune”

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a făcut apel la încetarea războiului din Orientul Mijlociu, avertizând că războiul declanșat de Statele Unite și Israel împotriva Iran riscă să se extindă în întreaga regiune.

Liderul turc a transmis mesajul în timpul unui discurs susținut în fața grupului parlamentar al partidului său, avertizând asupra pericolelor pe care le implică escaladarea conflictului pentru stabilitatea regională.

„Trebuie să punem capăt acestui război înainte ca el să se agraveze şi să cuprindă întreaga regiune. Dacă diplomația are o șansă, este complet posibil. Ne continuăm cu răbdare eforturile pentru a readuce părțile la masa de negocieri”, a declarat Erdogan, potrivit AFP și Agerpres.

Președintele turc a calificat confruntarea drept un război „nebunesc, anarhic și ilegal”, avertizând că, pe măsură ce luptele continuă, vor crește atât numărul victimelor, cât și pierderile materiale, iar efectele se vor resimți și la nivelul economiei globale.

„Suntem cu toții conștienți că, dacă acest război nebunesc, anarhic şi ilegal continuă, pierderile omenești şi materiale se vor agrava, şi costul pentru economia mondială nu va face decât să crească. Ca popoare din regiune, nu trebuie să lăsăm un conflict căruia îi suntem deja victime să ne provoace noi suferințe”, a adăugat liderul turc.

Avertisment pentru Iran

Recep Tayyip Erdogan a transmis, de asemenea, un avertisment către Iran, cerând autorităților de la Teheran să evite acțiunile provocatoare. Declarația vine după ce sistemele de apărare aeriană ale NATO au interceptat o a doua rachetă balistică lansată din Iran care a pătruns în spațiul aerian turc.

„În pofida avertismentelor noastre clare, acţiuni extrem de nepotrivite şi provocatoare continuă să fie întreprinse, punând în pericol prietenia Turciei faţă de Iran”, a afirmat Erdogan.

Potrivit autorităților turce, fragmentele rezultate după interceptarea rachetei au căzut în apropierea orașului Gaziantep, însă nu au fost raportate victime. Ministerul Apărării din Turcia a precizat că racheta a fost distrusă înainte de a provoca pagube.