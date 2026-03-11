search
Miercuri, 11 Martie 2026
Fiul lui Ion Țiriac a plecat de urgență din Dubai. Rămas fără Sorana Cîrstea, Alexandru oferă pilde pentru vremuri de război

Publicat:

Stabilit de mai mulți ani în Dubai, Ion Alexandru Țiriac (49  de ani) a decis să revină în țară, după izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu. Emiratele Arabe Unite au devenit o țintă pentru Iran, ca urmare a atacului israeliano-american declanșat pe 28 februarie.

Alexandru, pe când avea grijă de Sorana FOTO Instagram
Alexandru, pe când avea grijă de Sorana FOTO Instagram

Țiriac Jr. a postat un mesaj în care își dezvăluie cele 5 reguli după care se ghidează în viață. A făcut referire și la bani, în contextul în care tatăl său este unul dintre miliardarii lumii.

1. Cuvântul tău este reputația ta. Încalcă-l o dată și oamenii își vor aminti pentru totdeauna. Vorbele nu costă nimic. Consecvența câștigă respectul.

2. Respectul începe acasă. Dacă nu poți să-ți onorezi părinții, familia sau pe tine însuți… nu te aștepta ca lumea să te onoreze.

3. Banii sunt un instrument, nu un trofeu. Urmărește-i pentru aplauze și te vor înrobi. Folosește-i pentru libertate și te vor servi.

4. Un om se dezvăluie sub presiune. Oricine poate părea puternic când viața este ușoară. Caracterul se arată când lucrurile devin dificile.

5. Cei trei F ai vieții: Faith. Family. Fortitudine. Credința dă direcție. Familia dă sens. Curajul te ajută să treci peste toate celelalte”, este mesajul postat de Alexandru Țiriac, pe Instagram.

Fiul lui Ion Țiriac a completat: „Majoritatea oamenilor își doresc succesul. Puțini sunt dispuși să facă eforturile necesare pentru a-l menține. Credință. Familie. Curaj. În vremuri de război și criză, rămâneți întotdeauna fideli principiilor voastre fundamentale”.

