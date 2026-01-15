Stilul de viață surprinzător al multor miliardari: „Oamenii ridicol de bogați cumpără ceea ce este mai economic”

Cei mai bogați oameni ai lumii folosesc adesea produse de consum comune, care pot fi găsite în supermarketurile din orașe, și uneori se dovedesc mai economi în privința acestora decât oamenii obișnuiți, arată mărturiile celor care au lucrat pentru ei.

În Statele Unite ale Americii trăiesc cei mai mulți miliardari din lume (peste 900, potrivit publicației Forbes), dar, spre deosebire de alte culturi, mulți dintre ultra-bogații Americii evită să își afișeze ostentativ averea, iar lucrurile pe care le folosesc în viața de zi cu zi nu sunt, de regulă, produse de lux sau exclusiviste.

Multimilionari la supermarket

Stilul de viață modest al acestora este relatat de mulți americani care au intrat în casele multimilionarilor din SUA și au povestit experiențele.

„Oamenii bogați cumpără, în mare parte, cele mai scumpe versiuni ale tuturor lucrurilor, ca să-și afișeze averea. Oamenii ridicol de bogați cumpără ceea ce este mai economic, pentru că nu au nevoie să-și demonstreze bogăția și, de obicei, au tendința să nu risipească bani”, notează un american, ca răspuns la curiozitatea afișată de alți conaționali cu privire la locurile din care se îmbracă și produsele pe care le folosesc, de fapt, miliardarii lumii.

Întrebarea lansată pe platforma Reddit, dacă oamenii foarte bogați preferă versiuni de elită ale lucrurilor banale precum hârtia igienică și pasta de dinți, a primit un val de răspunsuri din partea americanilor care susțin că au trăit alături de multimilionarii Americii.

„Am cunoscut-o pe fiica lui Bob Hope. Bob Hope murise de curând și fusese considerat cel mai bogat om din California. Fiica lui purta haine dintre cele mai banale, din magazine universale obișnuite. Fără atitudine, fără fițe. Doar o persoană normală, cu singura diferență că nu avea griji financiare”, povestește un american.

Altcineva a relatat că a fost în casele mai multor milionari americani și a observat lucruri pe care le putea găsi în orice mall sau farmacie. Ceea ce au, în plus, față de oamenii obișnuiți, este ceva mai mult timp liber și mai puține griji în privința lucrurilor pe care trebuie să le facă într-o zi, crede acesta.

„Nu trebuie niciodată să speli rufe, să cureți vasele sau să gătești. Dar ai totul la dispoziție dacă vrei să faci tu asta. Nu trebuie să-ți faci griji în privința mâncării: ai un nutriționist personal pentru a crea planul alimentar perfect pentru tine, iar un bucătar îți pregătește totul proaspăt. Ai un antrenor personal, sală de sport și chiar piscină, toate adaptate exact obiectivelor tale. Ca bonus, ai acces rapid la orice intervenție chirurgicală sau tratament de care ai avea nevoie”, adaugă el.

Unii multimilionari au păstrat un stil de viață modest

Un alt american povestește că băile milionarilor la care a fost oaspete au, de obicei, versiuni mai bune ale produselor de cosmetice și îngrijire, iar aceștia dispun de angajați care se asigură că nu le lipsește nimic. Totuși, unii preferă să trăiască modest.

„Am fost în casele unor oameni foarte bogați, unii cu averi de peste 100 de milioane. Fiecare dintre ei avea o casă foarte modestă și un stil de viață la fel de modest, lucru care m-a surprins. Probabil pentru că toți au avut origini foarte umile. Un tip din China avea o avere de peste 500 de milioane, dar a zburat la clasa economic când a venit în SUA să-și viziteze fiul”, afirmă altcineva.

Un alt american susține că a fost oaspete în casa unei femei cu o avere estimată la 30 de miliarde de dolari.

„Este o vilă frumoasă, cu mult spațiu și o poziție excelentă pe malul apei, dar, în esență, nu e nimic mai mult decât te-ai aștepta de la un medic sau avocat de succes. Singurul lucru neobișnuit era un lift care făcea legătura dintre garaj și zona bucătăriei. Avea însă cel puțin șase astfel de case răspândite în întreaga lume și le împrumută relaxată prietenilor ei”, afirmă acesta.

Unii multimilionari americani sunt atenți la prețurile produselor de larg consum, cum ar fi hârtia igienică și alte articole din băi. Alții, în schimb, au ținut să le fie imprimate inițialele numelor pe ele, adaugă altcineva.

„Diferența nu o fac produsele de igienă din locuințele lor, ci faptul că au la dispoziție o adevărată constelație de profesioniști medicali care se ocupă de fiecare zonă a corpului lor”, crede alt american.

Un internaut povestește că fratele său, care lucrează în IT, a devenit milionar, însă a continuat să își cumpere haine din supermarketuri cu prețuri accesibile, cum este Costco.

„Super-bogații nu sunt un grup monolitic. Sunt convins că unii adoră să aibă personal la dispoziție pentru orice, inclusiv pentru cele mai banale lucruri. Cei pe care îi cunosc eu și-au făcut averea în timpul vieții lor, dar și-au păstrat stilul de viață. Fratele meu își cumpără personal toate lucrurile esențiale, ca noi toți: pastă de dinți, hârtie igienică etc. Cei mai bogați oameni pe care îi cunosc (probabil cu averi de ordinul sutelor de milioane) se îmbracă exact ca toată lumea și conduc mașini mai jerpelite decât te-ai aștepta. Își fac singuri cumpărăturile și tot restul”, spune acesta.

Diferența este, în opinia lui, faptul că nu simt o cheltuială de 1.000 de dolari pentru o cină, în timp ce el trebuie să își planifice bugetul pe mai multe luni înainte de a folosi acești bani.

Produse de lux, dar și lucruri comune

O americancă susține că lucrează ca manager de proprietăți exclusiv pentru clienți ultra-bogați, cu averi de cel puțin 20 de milioane de dolari, dar care uneori ajung la un miliard de dolari.

„Unii locuiesc în case de 1.500 de picioare pătrate și conduc Toyota. Alții au mai multe proprietăți și dețin Ferrari și Rolls-Royce. Unii zboară la clasa economic, alții zboară privat. Unii poartă hanorace de la Costco, alții poartă aparent același hanorac, dar cumva costă 900 de dolari. Îmi amintesc prima dată când am plasat o comandă de lumânări în valoare de vreo 11.000 de dolari. Mi s-a făcut rău”, povestește aceasta.

Altcineva povestește că face curățenie în vilele mai multor milionari și a observat că au aceleași lucruri pe care și le putea permite și ea.

„Desigur, au și multe lucruri scumpe: mobilă din mahon, machiaj, haine, folosesc serviciile noastre de câte ori vor sau merg la evenimente ori de câte ori doresc”, afirmă aceasta.

Un multimilionar își uimea angajații prin stilul de viață modest, mâncarea obișnuită pe care o consuma și mașina sa ieftină, însă, în același timp, se diferenția de ei prin avionul privat care îi era pus la dispoziție de compania sa.

„Am gătit pentru câțiva miliardari. Aveau menajere, bucătari, grădinari, administratori de proprietăți, îngrijitori ai domeniului, șoferi. De fiecare dată când trebuia să merg la casa lor, nu exista noțiunea de a bate la ușă sau ceva de genul acesta. Intrai pur și simplu și îți făceai treaba, pentru că erau mereu mai multe persoane care lucrau acolo. Nu era niciodată liniște sau intimitate, iar asta mi s-a părut destul de deprimant”, povestește o altă americancă.

Unii dintre cei mai bogați oameni nu renunță la zgârcenie

Multimilionarii nu se uită la prețuri, cumpără numai produse de calitate, dar adesea aruncă o mare parte a alimentelor pe care nu le mai consideră proaspete, afirmă altcineva.

„Familia mea lucrează, de ani de zile, pentru oameni foarte bogați din San Diego. Acești oameni au atât de mulți bani încât uneori nu mai știu ce să facă cu ei, iar din cauza asta percepția lor asupra banilor este foarte distorsionată. Din cauza modului lor ciudat de a vedea banii, ajung să nu vrea să cheltuiască pe lucruri banale și fac economii tocmai la lucrurile obișnuite. Nu cumpără nici măcar produsele necesare pentru curățenie, iar familia mea, care face curățenie, trebuie să se descurce uneori cu unelte vechi sau stricate (mopuri, mături) sau să dilueze produsele”, afirmă altcineva.

O americancă susține că averea familiei sale depășește o sută de milioane de dolari, dar își trăiește viața ca un om obișnuit, fără menajere, asistenți personali sau șoferi, singura excepție fiind bucătarul care este chemat să gătească la evenimentele private.

Unii americani au încercat să găsească explicații pentru stilul de viață modest al unor multimilionari, în raport cu averile de care dispun. Dorința de a rămâne discreți, lipsa nevoii de a se simți în centrul atenției, disciplina financiară, luxul căutat în alte lucruri decât produsele de consum, dar și religia care condamnă opulența se numără printre motivele pentru care mulți oameni înstăriți evită extravaganțele în privința cumpărăturilor.