Luni, 9 Martie 2026
Adevărul
Președintele Ucrainei susține că 11 ţări au cerut ajutor Kievului împotriva dronelor iraniene

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Unsprezece ţări, între care SUA şi state europene, au cerut ajutor Ucrainei pentru a lupta împotriva dronelor iraniene care atacă ţări din Orientul Mijlociu, a declarat luni preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei FOTO: Profimedia
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei FOTO: Profimedia

"Pentru moment, am primit 11 cereri din partea unor ţări vecine Iranului, a unor state europene şi SUA", a indicat preşedintele ucrainean pe contul său de Facebook, fără a oferi mai multe detalii, precizând că Kievul a răspuns deja la unele dintre aceste cereri "cu decizii concrete şi sprijin specific".

Există "un interes clar" privind experienţa Ucrainei în materie de drone-interceptoare, sisteme de bruiaj electronic şi antrenament pentru doborârea aparatelor iraniene de tip Shahed cu rază lungă de acţiune, a afirmat Zelenski, scrie Agerpres.

Kievul a anunţat săptămâna trecută trimiterea de experţi militari ucraineni în Orientul Mijlociu pentru a ajuta ţările din Golf să respingă atacurile cu drone iraniene, un domeniu pe care armata ucraineană îl cunoaşte bine.

Ucraina a trimis drone interceptoare şi o echipă de experţi în Iordania pentru a ajuta ţara din Orientul Mijlociu să doboare dronele folosite împotriva sa de către Iran, anunţase anterior preşedintele ucrainean într-o declaraţie citată de The New York Times, potrivit EFE.

"Am reacţionat imediat", a spus Zelenski, explicând că solicitarea a fost făcută de SUA joi, iar echipa de specialişti ucraineni a plecat din Ucraina vineri.

Iordania este unul dintre aliaţii-cheie ai SUA în Orientul Mijlociu şi găzduieşte o bază militară americană importantă în regiune, care a fost atacată de Iran ca represalii pentru atacurile aeriene americano-israeliene asupra Republicii islamice, începute de mai bine de o săptămână.

Zelenski a explicat duminică, într-o conferinţă de presă, că speră că această contribuţie a Ucrainei la securitatea Iordaniei şi a trupelor americane desfăşurate acolo se va traduce în capacităţi defensive sporite nu numai pentru SUA şi aliaţii săi din Orientul Mijlociu, ci şi pentru ucraineni.

Ucraina are nevoie de mai multe rachete din partea SUA pentru sistemele de apărare antiaeriană precum Patriot şi pentru avioanele de vânătoare F-16. Deşi Washingtonul a încetat să mai trimită echipamente militare gratuite Ucrainei de când preşedintele Donald Trump a revenit la putere, SUA continuă totuşi livrările de echipamente militare către Kiev, care sunt plătite în principal de ţările europene.

Ucraina este vizată aproape zilnic de sute de drone ruseşti cu lungă distanţă de tip Shahed, o armă de concepţie iraniană, pe care Rusia a copiat-o şi o produce acum în masă sub numele de Gheran-2.

Acesta este modelul de drone pe care Iranul l-a lansat asupra ţărilor din Golf şi Israelului pentru a riposta la bombardamentele israeliene şi americane care îl vizează din 28 februarie.

Zelenski a afirmat luni că "noi informaţii" indică utilizarea de componente de fabricaţie rusească în dronele iraniene Shahed folosite în ultimele zile pentru a ataca ţările din regiune.

"Ucraina este pregătită să răspundă pozitiv cererilor din partea celor care ne ajută să protejăm vieţile ucrainenilor şi independenţa Ucrainei", a subliniat Volodimir Zelenski, indicând că Kievul va stabili căror solicitări suplimentare ar putea să răspundă pozitiv "fără a reduce" propriile capacităţi de apărare.

Întreprinderile ucrainene din domeniul apărării au dezvoltat în mod special drone de interceptare: aparate ieftine, de unică folosinţă, concepute pentru a intercepta şi neutraliza drone de tip Shahed cu rază lungă de acţiune.

