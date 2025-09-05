search
Vineri, 5 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Societatea civilă cere noi ambasade pentru sprijinirea muncitorilor asiatici care vin în România

0
0
Publicat:

Un grup de peste 20 de organizații ale societății civile solicită președintelui României, Nicușor Dan, și ministrului Afacerilor Externe (MAE), Oana Țoiu, deschiderea de ambasade în țări din Asia, pentru a facilita recrutarea de forță de muncă și pentru a proteja drepturile muncitorilor imigranți.

Societatea civilă cere MAE deschiderea de ambasade în țări din Asia FOTO: Arhivă
Societatea civilă cere MAE deschiderea de ambasade în țări din Asia FOTO: Arhivă

Organizațiile semnatare, active în domeniul drepturilor omului și al serviciilor sociale, au transmis vineri o scrisoare deschisă prin care atrag atenția asupra lipsei de reprezentare diplomatică în țările sursă pentru muncitori străini.

România se confruntă de mai mulţi ani cu deficit de forţă de muncă, cu precădere în sectoare precum producţia, construcţiile, comerţul, HoReCa şi serviciile administrative şi de suport. În acest context, ţara noastră alocă cote crescute de vize de imigrare pentru muncă cetăţenilor din ţări terţe. Contingentul anual de avize pentru lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă a crescut de cinci ori din 2021 până în prezent, fiind situat în ultimii doi ani la 100.000 şi bazat pe cererile concrete din partea angajatorilor români”, se arată în document, citat de Agerpres.

Totuși, România „nu a dezvoltat relaţiile diplomatice, consulare şi/sau înţelegerile bilaterale cu principalele ţări sursă pentru această forţă de muncă, inclusiv prin prezenţa unor ataşaţi pentru muncă”, se precizează în scrisoare.

Lipsă de reprezentare diplomatică

Situația actuală arată că România este insuficient reprezentată în țările din care provin cei mai mulți muncitori:

  • Nepal - România nu are ambasadă, ci doar un consulat onorific la Kathmandu, iar acordul bilateral semnat în 2023 nu a fost urmat de deschiderea unei reprezentanțe diplomatice.
  • Sri Lanka - există ambasadă, dar fără ambasador numit și fără sprijin pentru domeniul forței de muncă.
  • India - România are ambasadă și consulate onorifice, dar acestea nu oferă asistență pe probleme de muncă.
  • Bangladesh - reprezentarea este asigurată de Ambasada României în India, cu un consulat onorific la Dhaka, dar fără acorduri bilaterale relevante.
  • Turcia - situația este mai bună, existând ambasadă, consulate și acorduri de cooperare inclusiv pe tema circulației cetățenilor.

Pe lângă acestea, societatea civilă menționează și alte țări sursă unde România are o prezență limitată sau insuficientă: Etiopia, Filipine, Egipt, Maroc și Tunisia. „Trebuie precizat că, în general, există o simetrie a reprezentării. Prin urmare, nici ţările respective nu au o prezenţă diplomatică în România”, se subliniază în scrisoare.

Riscuri și consecințe

Conform organizațiilor semnatare, absența reprezentării diplomatice în statele asiatice de unde provin aproape 80% dintre muncitorii imigranți are efecte negative: „Această absenţă are consecinţe negative importante pe trei paliere: riscuri privind securitatea, infracţionalitatea şi traficul de persoane; nerespectarea drepturilor fundamentale ale imigranţilor şi costuri ridicate pentru mediul de afaceri din România”, se arată în document.

Aceste probleme se vor acutiza în anii următori, în condiţiile în care toate predicţiile economice arată că deficitul de forţă de muncă va creşte”, avertizează organizațiile.

Propunerile societății civile

În scrisoare se solicită ca România să ia măsuri concrete, printre care:

  • deschiderea de ambasade în Nepal, Bangladesh și Sri Lanka, cu atribuții specifice pentru piața muncii,
  • desemnarea unor atașați pe probleme de muncă și sociale,
  • inițierea de acorduri bilaterale cu țările sursă de forță de muncă,
  • implicarea instituțiilor din domeniul muncii pentru sprijinirea firmelor de recrutare,
  • dialog constant între sindicate, patronate și organizațiile pentru drepturile omului.

Pentru a răspunde pro-activ, România are la îndemână instrumentul diplomaţiei şi poate învăţa din exemplele ţărilor membre UE, inclusiv din acordurile încheiate chiar de ţara noastră, înainte de aderarea la Uniune, cu ţările în care românii emigrau pentru muncă”, se mai precizează în scrisoare.

Cine a semnat apelul

Printre semnatarii documentului se regăsesc Asociaţia ActiveWatch, Asociaţia Respiro Human Rights Research Centre, Centrul de Resurse Juridice, Centrul pentru Inovare Publică, Centrul pentru Studiul Comparat al Migraţiei, Centrul pentru Resurse Civice, CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică, Confederaţia Caritas România, Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi și Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a întâmplat
digi24.ro
image
O femeie din Australia a fost concediată după ce a antrenat fără să știe o inteligență artificială care să-i preia postul
stirileprotv.ro
image
Cum prepari cartofi la cuptor cu cașcaval și smântână. Rețeta este foarte simplă și ideală pentru orice ocazie
gandul.ro
image
Este 8 septembrie, prima zi de școală, liberă pentru părinți sau nu?
mediafax.ro
image
Cum decurge, de fapt, un concurs de angajare la o companie de stat: vechii șefi devin noii șefi. Motivul hilar invocat pentru excluderea unui fost director
fanatik.ro
image
Un preot din Mureș a căzut în ispită cu o enoriașă. Soțul ei a aflat și s-a răzbunat pe paroh
libertatea.ro
image
România ratează digitalizarea prin buletinele electronice. Milioane de români nu le vor mai primi gratuit. De ce s-a ajuns aici
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
15.000.000 € pentru iubitul fiicei ”celui mai mare interlop al țării”
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan, după 100 de zile la Cotroceni: Nu știu în ce birou stau. Mi s-a spus, dar am uitat
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost arestată după ce s-a aflat ce a făcut cu doi dintre elevii ei
antena3.ro
image
Burse şcolare în 2025 - 2026. Condiţii pentru bursa de merit şi socială
observatornews.ro
image
Când începe școala, de fapt. Nicușor Dan a reacționat după protestele anunțate de sindicaliști
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, apariție mai mult decât îndrăzneață
prosport.ro
image
Palatul a ţinut secret până acum! Regele Charles este din ce în ce mai rău, dezvăluirile apropiaţilor
playtech.ro
image
Alex Dobre și Louis Munteanu, titulari în amicalul România – Canada! Surprize în primul 11 al lui Mircea Lucescu. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Răsturnare de situație! Jucătorul a spus ”DA” pentru transferul la FCSB: ”Sunt foarte surprins”
digisport.ro
image
Compania austriacă OMV intenţionează să facă reduceri de personal, în special la Petrom
stiripesurse.ro
image
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în fiecare zi”. Gestul cutremurător făcut în memoria soției sale
kanald.ro
image
Avocatul Mark Zuckerberg a dat în judecată Facebook pentru suspendarea contului său. „Se dă drept o celebritate”
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
Vouchere pentru plata facturilor la energie, anunţ OFICIAL de la Ministerul Muncii
romaniatv.net
image
Anunțul CNAIR pentru șoferi. Intră în vigoare noile tarife pentru rovinietă și amenzile
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Facultățile de care mulți se feresc. Zeci de locuri la buget, neocupate: „Caută altceva”
click.ro
image
Serialul de pe Netflix care face senzație în întreaga lume. S-a lansat pe 29 august, dar a ajuns în top în 14 țări
click.ro
image
„Am fost mare vagaboandă”. Replica cu care Stela Popescu a șocat înainte să moară! Ce făcea, de fapt, în tinerețe
click.ro
Kate Middleton și William profimedia jpg
Schimbarea la față după vacanță. Kate Middleton, prima apariție după două luni, cu o coafură care ridică semne de întrebare
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
6 oona si chaplin 2 profimedia 0101843630 jpg jpeg
„Chaplin m-a sedus când aveam 15 ani. Avea cereri revoltătoare”. Dacă ar fi trăit azi, era în închisoare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Patru zodii, noroc dublu în următoarele 24 de zile. Se deschide o etapă prosperă, Săgetătorii și Capricornii culeg cele mai multe roade și sunt printre cele mai favorizate zodii
image
Facultățile de care mulți se feresc. Zeci de locuri la buget, neocupate: „Caută altceva”

OK! Magazine

image
Momentul emoționant cu Kate Middleton, care a demonstrat că e o mamă de nota 10! Gestul ei a fost aplaudat de mulți

Click! Pentru femei

image
„Prieteni cu beneficii”. Ce presupune acest aranjament intim dintre Harry Style și Zoe Kravitz?

Click! Sănătate

image
Recunoşti care dintre imagini este generată cu inteligenţa artificială?