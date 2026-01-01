Pierderile Rusiei cresc într-un ritm fără precedent. Analiza BBC indică un nou record al victimelor

Pierderile suferite de armata rusă în războiul din Ucraina cresc într-un ritm accelerat, potrivit unei analize realizate de BBC pe baza surselor deschise din Rusia și a datelor colectate din cimitire.

În 2025, în spațiul public rusesc au fost publicate cu aproximativ 40% mai multe necrologuri ale militarilor uciși decât în anul precedent. De la începutul invaziei pe scară largă, moartea a aproape 160.000 de cetățeni ruși a putut fi confirmată din surse deschise. Experții militari avertizează însă că această cifră ar reprezenta doar în jur de 40% din pierderile reale.

În aceste estimări nu sunt incluse pierderile combatanților din așa-numitele „miliții populare” ale regiunilor separatiste Donețk și Lugansk, pe care BBC le evaluează la încă 21.000–23.500 de morți.

Analiza arată că o creștere abruptă a numărului de necrologuri a fost înregistrată în toamnă, imediat după anularea celui de-al doilea summit planificat între Donald Trump și Vladimir Putin, care ar fi trebuit să aibă loc la Budapesta. În lunile octombrie și noiembrie, în Rusia erau publicate, în medie, 322 de necrologuri pe zi – de două ori mai multe decât în 2024.

Jurnaliștii BBC consideră că această dinamică ar putea indica o accelerare a operațiunilor militare rusești, Kremlinul încercând să ocupe cât mai mult teritoriu ucrainean pentru a folosi eventualele câștiguri drept pârghie în negocierile cu Statele Unite privind un posibil acord de pace.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat recent că armata rusă pierde în prezent aproximativ 31.000 de militari pe lună, fără a lua în calcul răniții.

Datele sunt susținute și de proiectul ucrainean „Vreau să trăiesc”, care estimează că, doar în 2025, Rusia a pierdut peste 281.000 de militari: mai mult de 86.000 uciși, aproximativ 34.000 dispăruți și circa 158.000 răniți. Pierderi masive s-au înregistrat și în rândul tehnicii militare: peste 13.000 de unități distruse complet și aproape 50.000 avariate.

Ucraina a stabilit un record al atacurilor asupra infrastructurii energetice a Rusiei

În paralel cu pierderile umane, Rusia se confruntă cu o presiune tot mai mare asupra sectorului său energetic. Potrivit agenției Bloomberg, în decembrie Ucraina a lansat cel mai mare număr de atacuri asupra infrastructurii energetice ruse de la începutul războiului.

Cel puțin 24 de atacuri au vizat rafinării de petrol, tancuri petroliere, active maritime și mari conducte de transport. Scopul acestora a fost slăbirea capacității Rusiei de a exporta energie – una dintre principalele surse de finanțare a războiului.

Deși Moscova continuă să exporte volume importante de petrol, veniturile din petrol și gaze sunt în scădere accentuată. Guvernul rus estimează că, în acest an, aceste venituri vor reprezenta doar 23% din bugetul de stat – cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată.

Un accent deosebit a fost pus pe infrastructura maritimă. În cursul lunii decembrie, Ucraina a lovit în mod repetat zăcăminte petroliere și de gaze operate de compania Lukoil în Marea Caspică. De asemenea, au fost atacate porturile rusești Tamani și Rostov, unde mai multe tancuri petroliere au fost cuprinse de flăcări. Kievul a continuat totodată loviturile asupra așa-numitei „flote din umbră” a Rusiei.

În adâncimea teritoriului rus, țintele au inclus rafinării de combustibil. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat că, în timpul unui atac asupra rafinăriei din Novoșahtinsk, au fost utilizate pentru prima dată rachete de croazieră Storm Shadow.

În același timp, Rusia continuă să lovească infrastructura energetică și civilă a Ucrainei. În plină iarnă, mii de oameni rămân fără electricitate, apă și încălzire în urma bombardamentelor.

Șeful serviciului de informații militare ucrainene, Kirilo Budanov, a declarat anterior că atacurile asupra infrastructurii energetice provoacă Rusiei pierderi financiare mai mari decât totalitatea sancțiunilor internaționale. Potrivit acestuia, Ucraina a reușit deja să scoată din funcțiune aproximativ 20% din capacitatea de rafinare a Rusiei, iar anul viitor procentul ar putea ajunge la 30%.