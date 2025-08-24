Lagarde: Muncitorii străini au impulsionat economia zonei euro

Afluxul de muncitori străini a susţinut creşterea economică a zonei euro în ultimii ani, compensând scăderea numărului de ore lucrate şi diminuarea salariilor reale, a afirmat Christine Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene (BCE), la simpozionul anual al Rezervei Federale.

Migrația în Uniunea Europeană a împins populația la un nivel record anul trecut, în ciuda scăderii numărului de nașteri, însă guvernele impun restricții asupra noilor sosiri ca răspuns la nemulțumirea internă, potrivit Reuters.

Lagarde a menționat creșterea numărului de lucrători din afara celor 20 de țări care împart zona euro ca un factor care a susținut economia blocului comunitar, în ciuda unei preferințe tot mai mari pentru mai puține ore de lucru și a scăderii nivelului de trai în unele sectoare.

„Deși reprezentau doar aproximativ 9% din totalul forței de muncă în 2022, lucrătorii străini au reprezentat jumătate din creșterea acesteia în ultimii trei ani”, a declarat Lagarde într-un discurs la simpozionul anual al Rezervei Federale a SUA de la Jackson Hole, Wyoming. „Fără această contribuție, condițiile de pe piața muncii ar putea fi mai dificile, iar producția mai mică.”

Ea a spus că producția internă brută a Germaniei ar fi cu aproximativ 6% mai mică decât în ​​2019 fără lucrători străini și a adăugat că performanța economică puternică a Spaniei de la sfârșitul pandemiei de COVID-19 se datorează, de asemenea, în mare măsură contribuției forței de muncă străine.

Populația UE a crescut la un nivel record de 450,4 milioane de locuitori anul trecut, imigrația netă compensând declinul natural al populației pentru al patrulea an consecutiv.

Însă acest lucru a venit cu prețul unei reacții politice negative din partea alegătorilor locali, care s-au orientat din ce în ce mai mult către partidele de extremă dreapta.

Noul guvern al Germaniei, de exemplu, a suspendat programele de reîntregire a familiilor și de relocare, în încercarea de a recâștiga sprijinul alegătorilor atrași de Alternativa pentru Germania.

În Statele Unite, președintele Donald Trump a intensificat arestările imigranților aflați ilegal în SUA, a luat măsuri drastice împotriva trecerilor ilegale ale frontierei și a retras statutul legal a sute de mii de migranți de la inaugurarea sa.

În România, conform datelor oficiale furnizate de Inspectoratul General pentru Imigrări, la finalul anului 2024 erau înregistrați peste 140.640 de angajați proveniți din afara Uniunii Europene care lucrează legal în România. Cei mai mulți dintre aceștia provin din Nepal, Sri Lanka, Turcia și India, iar domeniile în care activează cu preponderență sunt producția (29.141 de angajați), construcțiile (28.538), comerțul (20.008), HoReCa (18.844) și serviciile administrative și de suport (12.189).