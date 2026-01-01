Aflate de cel puțin cinci ani în șantier, tronsoane importante din magistralele Brașov - Sighișoara și Simeria - Arad ar putea fi inaugurate în 2026, arată estimările CFR. Alte căi ferate din vest, nord-vest și Dobrogea ar și ele termen de finalizare în 2026.

Un tronson de 28 de kilometri din calea ferată Brașov – Sighișoara ar putea fi finalizat în 2026, iar celelalte două, în lungime de 84 de kilometri, în 2027, arată un raport publicat de CFR Infrastructură, cu privire la stadiul lucrărilor la infrastructura feroviară.

Lucrările la Subsecțiunea 2 Apața – Cața au început în 2020, iar în octombrie 2025 au ajuns la stadiul de 59 la sută, având termenul estimat de finalizare în octombrie 2026.

Alte două segmente din Calea ferată Brașov - Sighișoara rămân în urmă

Subsecțiunile 1 Brașov – Apața și 3 Cața – Sighișoara, intrate și ele în șantier în 2020, au ajuns la stadiul fizic de 53 la sută, iar termenul estimat de finalizare al acestora este aprilie 2027, arată același raport. CFR Infrastructură informa recent că segmente din calea ferată Brașov – Sighișoara au fost finalizate, iar lucrările sunt „în grafic”.

„Până în prezent au fost finalizați și deschiși circulației 18,64 km de cale ferată, incluzând linii și fire din stațiile Brașov, Stupini, Albești Târnava și Sighișoara, iar lucrările la structurile majore avansează conform graficului. Tunelul Mureni este străpuns, Tunelul Ormeniș a ajuns la 2.065 metri excavați pe firul I și 2.487 metri pe firul II, iar Tunelul Homorod a atins 440 metri pe firul I și 576 metri pe firul II. Viaductul de la km 212 este finalizat, iar Pasajul Superior de la km 208 este finalizat”, informa CFR Infrastructură.

Potrivit companiei, echipele antreprenorilor continuă lucrările în stațiile Brașov, Stupini, Vânători, Albești Târnava și Sighișoara și pe intervalele aferente. Traseul căii ferate traversează localitățile Brașov, Stupini, Bod, Feldioara, Apața, Racoș, Rupea, Cața, Archita, Vânători, Albești Târnava și Sighișoara.

Asociația Pro Infrastructură, estimări pesimiste

Recent, Asociația Pro Infrastructură a reclamat blocajele de pe șantierul feroviar Brașov – Sighișoara, arătând că lucrările aveau termen de realizare de patru ani. „Din cei 110 km, peste 60 km vor fi pe 15 variante de traseu nou, la viteză de 160 km/h. După 5 ani de contract, niciuna dintre variante nu este deschisă. Timpul actual de parcurs depășește 4 ore și, după ce șantierul e gata, trebuie să scadă la puțin sub o oră”, anunță organizația care monitorizează proiectele mari de infrastructură de transport din România.

Asociația Pro Infrastructură susține că unele segmente au fost afectate de alunecări de teren, iar ritmul de foraj al tunelurilor lungi lasă de dorit.

„Considerăm promisiunile oficiale ale CFR de finalizare în 2026–2027 ca fiind absolut aberante. Noi estimăm că abia prin 2030 vom circula pe linie nouă complet între Brașov și Sighișoara, din motivele analizate mai sus. Solicităm CFR să anunțe public, cu minimum 6 luni înainte, datele prevăzute pentru deschiderea fiecăreia dintre cele 15 variante de traseu”, a încheiat Asociația Pro Infrastructură, într-un mesaj pe pagina sa de Facebook.

Cinci tuneluri sunt construite între Sighișoara și Brașov. Perechea de tuneluri de la Homorod va avea 6,9 kilometri, iar în apropierea ei, la Ormeniș, sunt săpate două tuneluri lungi de 5,1 kilometri, acestea fiind cele mai lungi tuneluri feroviare din România. Tunelul Mureni, în lungime de 740 de metri, a fost străpuns în octombrie. Alte două tuneluri mai mici vor fi construite la Archita.

Calea ferată Brașov - Sighișoara este parte a rețelei pan-europene Curtici – Arad – Simeria – Sighișoara – Brașov – București – Constanța, una dintre puținele rute feroviare care va fi echipată integral cu sistemul ERTMS, standardul european de management și control al traficului feroviar.

Magistrala Simeria – Arad, gata în 2026?

Patru segmente ale noii magistrale feroviare Simeria – Arad (KM 614), în lungime totală de 141 de kilometri, sunt în șantier din anii 2017–2018. Cel mai recent raport publicat de CFR privind stadiul lucrărilor arată că acestea au termen de finalizare anul 2026.

În 2025 au fost finalizate unele segmente din magistrală. Din 17 iulie 2025, trenurile au putut circula pe firul II al variantei de 16 kilometri dintre localitățile Bârzava și Vărădia (județul Arad). Aici se află Tunelul Bata (603 metri), primul tunel finalizat pe șantierul magistralei din vestul României. Împreună cu cele două poduri peste Mureș, el face parte din tronsonul Bârzava – Ilteu, cu o lungime de 36 de kilometri, a cărui modernizare a început în 2017. Finalizarea lucrărilor este estimată pentru februarie 2026.

Tot în februarie 2026 este estimată și finalizarea lucrărilor la tronsonul Arad (KM 614) – Bârzava, în lungime de 42 de kilometri. Lucrările au început în 2017, iar investiția depășește două miliarde de lei, fără TVA. Unele segmente ale tronsonului au fost deja recepționate în perioada 2024–2025.

Din 11 noiembrie, trenurile circulă pe firul I al unui tronson de șase kilometri construit de la zero pe un traseu complet nou, care include trei poduri peste râul Mureș, cu o lungime totală de 1,3 kilometri. Acestea fac parte din Tronsonul 3 Gurasada – Simeria, intrat în șantier la începutul anului 2018. Investiția, în valoare de peste 3,2 miliarde de lei, vizează modernizarea a 41 de kilometri de cale ferată, cu termen estimat de finalizare în martie 2026.

Intrat în șantier în 2018, cel mai dificil tronson al magistralei Simeria – Arad are 22 de kilometri, între localitățile Ilteu și Gurasada. El include 1,2 kilometri de tuneluri construite de la zero pe malul stâng al râului Mureș, între localitățile Tisa și Sălciva. Potrivit estimărilor CFR, lucrările vor fi finalizate în decembrie 2026.

Noua cale ferată Simeria – Arad traversează județele Hunedoara și Arad pe Valea Mureșului, înlocuind parțial traseul primei linii feroviare din Transilvania, Arad – Simeria – Alba Iulia, inaugurată în 1868.

Proiectul a impus construcția a 60 de kilometri de traseu complet nou, a unor tuneluri, precum și ridicarea a nouă poduri peste Mureș, în condițiile în care singurul pod peste Mureș de pe vechiul traseu, cel de la Brănișca, a fost dezafectat. După modernizarea infrastructurii și reconfigurarea traseului, viteza de circulație a trenurilor va putea crește până la 160 km/h.

Cea mai dificilă parte a traseului este secțiunea cu două tuneluri și o polată (tunel deschis, la zid), de pe Valea Mureșului, unde lucrările au început în 2021, dar sunt departe de a fi finalizate.

De asemenea, nouă stații de cale ferată vor fi modernizate. Lucrările la Gara Simeria, una dintre cele mai importante, au ajuns la final. În schimb, clădirea de călători a stației CFR Deva a fost demolată fără autorizațiile necesare, iar lucrările la noua gară nu au mai început, șansele de finalizare până în 2027 fiind extrem de reduse.

Căi ferate modernizate în Timiș, Cluj și Constanța

Alte proiecte importante de modernizare a infrastructurii feroviare, finanțate din PNRR, Programul Transport 2021–2027 și de statul român, se desfășoară în prezent pe rutele Caransebeș–Timișoara–Arad, Cluj–Oradea–Episcopia Bihor, Craiova–Drobeta Turnu Severin–Caransebeș și Predeal–București–Constanța–Portul Constanța. Pe unele tronsoane, lucrările au termen de finalizare în 2026.

Lucrările de modernizare a căii ferate Caransebeș – Timișoara – Arad, cu o lungime totală de 162 de kilometri, au fost împărțite în patru loturi aflate în șantier, cu termen de finalizare vara anului 2026.

Tot în 2026 au termen de finalizare două tronsoane (Cluj-Napoca – Aghireș și Aghireș – Poieni) din calea ferată Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor. Cele două segmente, cu o lungime totală de 67 de kilometri, fac parte dintr-un proiect de modernizare și electrificare. Alte două loturi (Poieni – Aleșd și Aleșd – Frontiera României cu Ungaria), cu o lungime totală de 100 de kilometri, au termen estimat de finalizare în mai 2027.

Potrivit raportului CFR, în 2026 este estimată finalizarea lucrărilor de modernizare a 36 de kilometri de cale ferată din proiectul Portul Constanța – Valul lui Traian (Etapa I). Alți 29 de kilometri de linii ferate vor fi reabilitați până în 2027.