Duminică, 17 August 2025
Adevărul
Un român a murit de epuizare, la muncă, în Spania. Șefii lui au refuzat să cheme ambulanța

Publicat:

Un muncitor român, angajat ilegal într-o seră din Granada, Spania, a murit sub soarele torid. Între timp, autoritățile anchetează posibila exploatare ilegală a angajaților de către un consilier local.  

Românul a leșinat în drum spre spital, apoi a murit / Sursa foto: europafm.ro
Românul a leșinat în drum spre spital, apoi a murit / Sursa foto: europafm.ro

Incidentul a cutremurat comunitatea agricolă din sudul Spaniei

Un bărbat român în vârstă de 30 de ani și-a pierdut viața după ce s-a simțit rău, lucrând sub soarele torid, la temperaturi ridicate, într-o seră din Gualchos, Granada.

Românul nu făcea o muncă ușoară și era un om de baza pentru activitatea și producția agricolă din zonă. Acesta desfășura activități de înlocuire și îndepărtare a foliei din sere, precizează gaceta.es.

Colegii spun că angajatorul său, un consilier local socialist, a refuzat să cheme ambulanța. 

Lucrătorul român a fost nevoit să meargă singur la centrul medical, unde s-a prăbușit și a decedat. 

Ce au descoperit anchetatorii după ce au descins la fața loculuiâ

Surse ale anchetei au declarat că muncitorul era angajat ilegal, alături de alți colegi de aceeași naționalitate. Aceștia lucrau în plin soare, la temperaturi foarte ridicate. Muncitorul, în vârstă de aproximativ 30 de ani, a început să se simtă rău. Din seră a fost trimis la centrul medical, aflat la doar 300 de metri de locul de muncă. A mers pe jos, fără să menționeze că lucra pentru un terț, și s-a prăbușit pe drum.

Echipajele medicale au intervenit, dar nu au putut salva viața bărbatului. Guardia Civil a deschis o anchetă pentru a transmite Ministerului Muncii toate documentele necesare în vederea verificării posibilelor încălcări ale drepturilor muncitorilor. 

Patronul a refuzat să cheme ambulanța și l-a trimis pe jos la spital

Potrivit acelorași surse, antreprenorul care exploatează sera este Miguel Pérez Castillo, consilier socialist responsabil de domeniul Agriculturii în Primăria Gualchos. A fost numărul 5 pe lista electorală a Anei María Antequera Rodríguez, actuala primăriță PSOE cu majoritate absolută.

Sindicatele promit răzbunare: vor folosi toate mijloacele legale posibile

Sindicatul „Solidaridad” va folosi toate mijloacele legale disponibile „pentru clarificarea evenimentului și pentru a face dreptate”. „Dacă se confirmă că acest politician socialist deține sera și angajează muncitori ilegal, vom merge până la capăt”, a declarat secretarul general al sindicatului, Jordi de la Fuente.

„Cei care dau lecții despre drepturile omului, imigrație masivă și xenofobie sunt primii care tratează străinii ca pe carne de tun și forță de muncă sclavă. Vinovați sunt cei care pretind că sunt sfinți și apoi nu au scrupule în a exploata ilegal muncitorii”, a concluzionat acesta. 

