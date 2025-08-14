search
Joi, 14 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Ce se întâmplă dacă un muncitor străin rupe legătura cu angajatorul. Patronat: Este nevoie de „digitalizarea birocrației”

0
0
Publicat:

Lipsa unor proceduri exclusiv online prelungește timpii de așteptare, consumă resurse și întârzie integrarea acestor lucrători pe piața muncii. Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă din România atrage atenția asupra soluțiilor existente, iar beneficiile ar fi semnificative pentru toate părțile implicate, de la angajatori și muncitori, până la instituțiile statului.

Muncitgori străini pe un șantier
Muncitorii străini depind de digitalizarea birocrației pentru a-și putea schimba angajatorul

Este nevoie ca schimbarea de angajator să se poată face integral online, fără depunerea dosarului la ghișeu. În afară de oferta de muncă, cazierul străinului este emis de autoritățile române și, odată încărcat pe portal, poate fi verificat direct de către IGI. În plus, documentele de la șomaj sunt deja emise în format electronic în majoritatea județelor, ceea ce înseamnă că nu ar mai trebui depuse în original”, a declarat Elena Panțiru, Vicepreședinte al Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM).

În prezent, procesul este unul hibrid: dosarele sunt încărcate online, dar trebuie depuse și în format fizic, iar avizele sunt transmise ulterior tot în format digital. „Ne dorim ca la schimbarea de angajator sau de funcție să eliminăm complet depunerea fizică. Străinii sunt deja în România, sunt angajați și verificați. Eliminarea acestui pas ar salva timp, oameni și energie atât pentru noi, cât și pentru IGI. Resursele necesare pentru a opera aceste modificări online s-ar rezuma probabil la 2–3 persoane dedicate, dar impactul ar fi extrem de benefic pentru toți”, a adăugat Elena Panțiru.

Ce se întâmplă dacă un angajat străin rupe legătura cu angajatorul

Patronatul subliniază că disponibilitatea Inspectoratului General pentru Imigrări există, însă întregul proces depinde de eforturile agențiilor de recrutare, care trebuie să pregătească și să depună documentele în ambele formate. Muncitorii străini rămân astfel vulnerabili: fără sprijinul unei agenții specializate, intrarea sau reintrarea lor în legalitate devine aproape imposibilă. „Dacă un angajat străin rupe legătura cu angajatorul său, îi este extrem de greu să găsească un nou angajator care să îl introducă în legalitate. Mulți nu cunosc detaliile procedurale și nu știu că fără un acord de încetare a colaborării nu se mai poate face nimic”, atrage atenția Elena Panțiru.

Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă solicită accelerarea digitalizării proceselor și implementarea unor proceduri complet online pentru schimbarea angajatorului și a funcției, considerând această măsură vitală pentru protecția muncitorilor străini, eficiența angajatorilor și buna funcționare a instituțiilor statului.

Eliberarea unui aviz poate dura 5-6 luni

Un alt obstacol major îl reprezintă în continuare timpii de așteptare. În cazul unui aviz de lucrător permanent pentru un muncitor înalt calificat, dacă cererea este încărcată astăzi, locul disponibil pentru procesare poate fi abia în ianuarie. Singura excepție este schimbarea de angajator, pe care IGI București o prioritizează pentru a evita blocarea activității lucrătorului și a angajatorului. „Acest proces ar putea fi accelerat semnificativ prin digitalizarea completă a etapelor”, subliniază vicepreședintele patronatului.

Schimbarea de funcție se confruntă cu aceleași bariere. Chiar și atunci când toate documentele sunt valabile și încărcate pe portal, procesul impune depunerea dosarului fizic, prezența în audiență și multiple formalități. „Avansarea unui lucrător străin care și-a dovedit competențele este un pas firesc, dar actuala birocrație descurajează aceste inițiative”, a concluzionat Elena Panțiru.

Pentru a remedia această situație, Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă înaintează ca soluție crearea, de către Inspectoratul General pentru Imigrări, a unor secțiuni distincte pe portalul online, dedicate exclusiv schimbării angajatorului. Acestea ar trebui însoțite de un sistem de programări cu timpi de așteptare semnificativ reduși, astfel încât procesul să fie mai rapid și mai accesibil pentru toți cei implicați.

Simplificarea procedurii ar putea aduce la buget circa 18 milioane de euro

Această măsură ar eficientiza procesul, ar reduce aglomerările și ar preveni întârzierile majore care afectează statul și muncitorii. În prezent, durata obținerii unui nou aviz de muncă în cazul schimbării angajatorului sau funcției poate ajunge până la 6 luni, generând pierderi estimate de 9.000 RON/persoană pentru stat. Simplificarea procedurii ar putea aduce la buget un plus de până la 90 milioane RON (aproximativ 18 milioane euro) la un volum de 10.000 de cazuri anual.

Potrivit datelor oficiale furnizate de Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI), în prima jumătate a anului 2024 în România erau înregistrați peste 150.000 de muncitori străini cu drept de muncă. Cei mai mulți provin din Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Filipine și India, iar peste 70% activează în construcții, HoReCa și transporturi, domenii grav afectate de lipsa forței de muncă locale.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi
digi24.ro
image
Cele cinci condiții esențiale pe care aliații europeni ai Ucrainei le-au transmis lui Trump pentru un acord de pace
stirileprotv.ro
image
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
gandul.ro
image
PSD cere consens politic înainte de suspendarea proiectelor PNRR
mediafax.ro
image
O firmă din Grupul Țiriac a primit 18,4 milioane euro ajutor de la stat la numai patru luni de la înființare!
fanatik.ro
image
Cazul de ultraj care l-a revoltat pe Nicușor Dan, ținut sub preș nouă zile. Ancheta, declanșată doar după apariția imaginilor pe rețelele sociale
libertatea.ro
image
Orașul rusesc de pe teritoriul NATO. Cum profită Putin de statutul bizar al unor insule izolate ca să extindă prezența Rusiei în Europa
digi24.ro
image
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
gsp.ro
image
Cea mai radioactivă țară din lume și-a făcut națională de fotbal! Cum arată după 67 de bombe atomice
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
antena3.ro
image
Șofer din Elveția, amendat cu 110.000 $ pentru că a depășit cu 27 km/h limita de 50 la oră. Cum s-a calculat
observatornews.ro
image
Cade guvernul Bolojan? Cine vine la putere după ce tensiunile au ajuns la cote alarmante
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
Era de aşteptat, nu putea trăi fără el! Anunţul trist despre Nina Iliescu, văduva fostului preşedinte, a sosit. Ce se întâmplă în aceste momente e...
playtech.ro
image
Zodiile pentru care se răstoarnă căruța cu noroc în următoarele 45 de zile. Vine perioada de aur, șase nativi sunt avantajați
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-au lămurit: Cristiano Ronaldo are prost-gust! Cum a fost numit inelul de logodnă de 10.000.000 de dolari
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
Pensionarii, revoltați după plata CASS. Câți bani le-au fost tăiați din pensie: „E foarte dureros”
kanald.ro
image
ULTIMA ORĂ plata cu cardul obligatorie chiar și la magazinele mici din sate . Dispare plafonul de...
playtech.ro
image
Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil, la scurt timp după ce s-a vorbit de moartea lui! Unde l-a dus tânăra pe Irinel Columbeanu? IMAGINILE MOMENTULUI
wowbiz.ro
image
Romina Gingașu a făcut 33 de ani și s-a sărbătorit cu fast, la Monaco. Totul a fost ca în filme. Mult bun gust și rafinament. Rochia Rominei a costat o avere / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Ședință de Guvern! Executivul definitivează noul proiect de lege privind pensiile magistraților
mediaflux.ro
image
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Hoții de la Untold. Cine sunt infractorii de la festivalul de muzică și ce obiecte prețioase au furat
actualitate.net
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată
click.ro
image
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
click.ro
image
Dan Negru, vacanță într-o destinație unde merg doar cei care își permit: „Banii se întorc, anii nu” Ce loc din România are în suflet: „Nimic nu se compară” Revine pe tv cu „Jocul Cuvintelor”
click.ro
Kate Middleton sursa foto GettyImages jpg
Și-a extirpat uterul și nu mai poate face copii niciodată? Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Kate Middleton în ultimul an și jumătate
okmagazine.ro
Angelina Jolie foto Profimedia jpg
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!
clickpentrufemei.ro
200 de ani de la moartea lui Napoleon Bonaparte: „Mor prematur, asasinat de oligarhia engleză și de asasinul ei plătit” jpeg
Moartea lui Napoleon Bonaparte: „Mor prematur, asasinat de oligarhia engleză și de asasinul ei plătit”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată

OK! Magazine

image
Desertul ieftin, delicios și ușor de făcut pe care Prințul Harry îl adoră. Îi aduce aminte de dragostea mamei sale, iar Meghan i-l prepară

Click! Pentru femei

image
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!

Click! Sănătate

image
Atenție, colesterolul ridicat se vede la genunchi și mâini!