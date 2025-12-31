S-a câștigat la tragerile loto speciale de Anul Nou. Peste 9 milioane de lei acordați pentru câțiva norocoși

Ultima zi a anului 2025 a adus premii substanțiale la Loto 5/40, Loto 6/49 și Noroc, iar câțiva norocoși au încheiat anul mai bogați.

Loto 5/40 – premiu de categoria I

La tragerea suplimentară Loto 5/40 din 31 decembrie 2025, premiul de categoria I, în valoare de 425.844 de lei, a mers către un bilet jucat la o agenție din Urziceni, județul Ialomița, fericitul câștigător încheind anul cu un buget considerabil mai mare, datorită norocului la loterie.

Noroc – câștig de peste 124.000 de lei

La tragerea Noroc, categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig de 124.842,48 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Gherla, județul Cluj, aducând un final de an fericit celui care l-a completat.

Loto 6/49 – 14 câștiguri a câte peste 53.000 de lei

La tragerea principală Loto 6/49, categoria a II-a, 14 norocoși au plecat acasă cu câștiguri de 53.853,98 lei fiecare, însumând o sumă considerabilă care a marcat sfârșitul anului pentru fericiții câștigători.

Reporturi importante pentru începutul lui 2026

Deşi, în total, Loteria Română a acordat 109.708 câștiguri, însumând peste 9,39 milioane de lei în cadrul Tragerilor Speciale Loto de Anul Nou, cele mai mari premii rămân însă în joc. Este vorba despre:

* Loto 6/49, categoria I, unde reportul este de peste 13,14 milioane de lei (aprox. 2,57 milioane euro)

* Noroc, cu un report cumulat de peste 5,19 milioane de lei (aprox. 1,01 milioane euro)

Următoarele trageri vor avea loc duminică, 4 ianuarie, oferind noi șanse celor care vor încerca norocul la început de an.