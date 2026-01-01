Pârtii-fantomă în Europa: cum au ajuns sute de stațiuni de schi abandonate din cauza lipsei de zăpadă

Sute de pârtii de schi din Europa au fost abandonate în ultimii ani, transformându-se în așa-numite „stațiuni-fantomă”, pe fondul lipsei tot mai frecvente de zăpadă. Tot mai multe domenii schiabile sunt forțate să se închidă, în special cele situate la altitudini joase, unde temperaturile mai ridicate fac ca sezoanele de iarnă să devină imprevizibile, scrie The Daily Mail.

Doar în Franța, 186 de stațiuni care altădată beneficiau de ninsori regulate și-au încetat definitiv activitatea. Multe altele se luptă să supraviețuiască, pe măsură ce cantitățile de zăpadă scad de la an la an.

Debutul sezonului de schi 2025–2026 nu a făcut excepție

Clipuri distribuite pe rețelele sociale arată pârtii aproape lipsite de zăpadă în zone din Franța, Austria și Elveția. În locul covorului alb, pe versanți se văd pete de iarbă, stâncă și pământ, inclusiv în regiuni considerate simboluri ale sporturilor de iarnă, precum Alpii francezi de nord sau Tirolul austriac. Mulți schiori sunt nevoiți să urce la altitudini mai mari pentru a găsi condiții acceptabile.

Deși în Pirinei și în unele stațiuni din Italia au fost înregistrate ninsori abundente în ultimele zile, imaginile din alte zone arată schiori coborând pe fâșii înguste de zăpadă înghețată sau urcând cu telescaunul deasupra unor pante aproape complet goale.

Temperaturi neobișnuit de ridicate pentru sezonul rece

Stațiunile din întreaga Europă se confruntă cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru sezonul rece, o amenințare majoră pentru pârtiile situate la altitudini mici. Multe dintre acestea au fost deja nevoite să se închidă definitiv.

Luna trecută, Urs Lehmann, directorul general al Federației Internaționale de Schi și Snowboard, a avertizat că topirea ghețarilor și reducerea stratului de zăpadă ar putea avea efecte devastatoare asupra sporturilor de iarnă. Vorbind de pe Marele Ghețar Aletsch din Elveția, el a spus că impactul schimbărilor climatice se face simțit rapid în comunitățile dependente de turismul montan.

Un raport publicat în 2023 avertiza că peste jumătate dintre stațiunile de schi din Europa s-ar putea confrunta cu un deficit sever de zăpadă dacă temperatura medie globală crește cu 2°C față de nivelurile preindustriale. La o creștere de 4°C, aproape toate stațiunile ar fi afectate, cu consecințe majore pentru industria turismului.

Cercetătorii subliniază că o soluție frecvent utilizată – producerea zăpezii artificiale – poate compensa doar parțial lipsa ninsorilor naturale și implică un consum ridicat de energie și apă, contribuind indirect la emisiile de gaze cu efect de seră.

186 de stațiuni, închise în Franța

În Franța, pe lângă cele 186 de stațiuni închise, aproximativ 113 instalații de transport pe cablu, cu o lungime totală de aproape 65 de kilometri, au fost abandonate. Stațiunea Céüze 2000, închisă în 2018, este adesea citată ca exemplu: clădirile și infrastructura, cândva parte dintr-un peisaj alpin spectaculos, sunt acum lăsate în paragină.

Asociația Mountain Wilderness estimează că peste 3.000 de structuri abandonate sunt împrăștiate în munții Franței, degradând treptat peisajele naturale.

În Italia, aproximativ 90% dintre pârtii depind în prezent de zăpada artificială, potrivit organizației de mediu Legambiente. Situația este similară în Austria (70%), Elveția (50%) și Franța (39%). Însă producerea zăpezii artificiale necesită temperaturi apropiate de zero grade, condiții tot mai greu de îndeplinit.

Lipsa zăpezii a generat recent tensiuni și în Dolomiți

Lipsa zăpezii a generat recent tensiuni și în Dolomiți, unde mai multe pârtii au fost închise din cauza vremii calde, provocând cozi uriașe la instalațiile de transport pe cablu. Scenele au avut loc cu doar câteva săptămâni înainte ca Italia să găzduiască Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano–Cortina d’Ampezzo.

Temperaturile ușor peste zero grade și perioadele îndelungate fără precipitații au redus drastic stratul de zăpadă din nord-estul Italiei, iar sistemele de producere a zăpezii artificiale au funcționat limitat. Organizatorii olimpici au recunoscut recent probleme tehnice legate de alimentarea cu apă pentru zăpada artificială, inclusiv într-un sit din Livigno, unde urmează să aibă loc probe de freestyle și snowboard.

Imagini video din Dolomiți arată schiori înghesuiți, vizibil iritați, în apropierea telescaunelor, în timp ce pe rețelele sociale au circulat fotografii cu mulțimi compacte și timpi de așteptare de până la 45 de minute.

Pentru multe regiuni montane europene, lipsa zăpezii nu mai este o excepție, ci un semnal clar al unei schimbări de durată, care pune sub semnul întrebării viitorul schiului așa cum a fost cunoscut până acum.